Precios de SUV, por las nubes: el más barato cuesta $3,2 millones y hay demoras de hasta 1 año

Si conseguir un auto es complicado en el mercado actual, encontrar autos SUV y Crossover 0Km en la Argentina es un verdadero problema. La alta demanda de este tipo de vehículos y el origen de los mismos, ya que la mayoría proviene de otros mercados y están atados a un reducido cupo importador, hace que la oferta sea limitada.

En cuanto a los precios, los más económicos son los más buscados, y todavía se puede encontrar alguna propuesta sin impuesto interno. Sin embargo, tampoco sobran las opciones y el más económico arranca a partir de los $3.2 millones, siempre que no se apliquen sobreprecios en el concesionario.

Entre los nacionales, que en algunos casos tienen más disponibilidad (no siempre) se producen únicamente el Toyota SW4 en Zárate y el Volkswagen Taos en Pacheco. Son vehículos de segmentos más grandes y, en consecuencia, con precios más caros, que superan los $6 millones y pasan los $10 millones.

Con esta radiografía del mercado, repasamos cuáles son los 10 modelos de autos SUV más vendidos de febrero, los precios, y donde hay entregas más inmediatas.

Citroën C4 Cactus, el auto SUV más vendido

Citroën C4 Cactus, el más vendido.

En febrero, el último mes registrado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Citroën C4 Cactus fue el más vendido de febrero y también uno de los SUV más económicos del segmento.

Se patentaron 775 unidades, con un incremento de 60,9% en lo que va del año. El valor de la versión más barata arranca en $3.447.100, es decir, unos u$s17.200 al tipo de cambio blue, mientras que el más caro, el Shine Bitono, sale 3.641.200 pesos.

En total, la marca ofrece ocho opciones, todas con tracción simple, y con un alto sistema de seguridad. El motor puede ser 1.6L de 115 o 165 cv, con caja manual o automática.

Un dato para tener en cuenta: las versiones más completas tienen todas el mismo valor ya que esta "topeado" para que no lo impacte el impuesto interno, que se aplica a partir de los 3.700.000 pesos. Eso no quiere decir que en los concesionarios no recarguen el precio de lista, sino que, en general, se suelen aplicar incrementos.

El segundo SUV en ventas: Jeep Renegade, 4x2 o 4x4

Jeep Renegade, el SUV chico con opción 4x2 y 4x4.

El segundo SUV más vendido del mes pasado fue el Jeep Renegade, con 642 unidades y un incremento de 37,7% en los patentamientos. Este modelo se consagró como el líder en 2021, superando a todos los rivales y llevando a una marca experta en la categoría al podio.

En cuanto a las versiones, se ofrece con cuatro niveles de equipamiento, con valores que arrancan en el caso del Sport con motor 1.8L en $3.650.600, es decir, 18.700 dólares blue.

En el caso de elegir el más completo, se ofrece el diésel Trailhawk 2.0L 4X4 con caja manual de 9 marchas, con un valor de 6.717.100 pesos.

Es la única opción de su categoría se SUV chico que cuenta con tracción 4x4, ya que la mayoría son de tracción simple, y además tiene motorización diésel.

Toyota Corolla Cross, el SUV híbrido

El SUV mediano de Toyota que se lanzó el año pasado, el Corolla Cross, es uno de los modelos más buscados. Mes a mes crece en ventas y la lista de espera llegó a ser de un año, aunque en la marca están trabajando para acelerar la oferta. En febrero se vendieron 632 unidades.

En cuanto a los precios, el Corolla Cross arranca con la versión XLI naftera en un precio de $4.434.000, es decir, unos u$s21.900 al cambio blue. Es la versión base, con el menor nivel de equipamiento.

En el caso de elegir la opción tope de gama, el cliente tiene la SEG HEV, que es la híbrida, a un valor de 6.193.000 pesos. Esta opción es una de las más económicas en cuanto al consumo de combustible por tener un motor híbrido y uno eléctrico que funciona apenas se pone en marcha el SUV.

Ford Ecosport

Ford Ecosport, en la última etapa de entregas

La última noticia que dio Ford esta semana, fue que la Ecosport se deja de fabricar en todo el mundo, una decisión que fue anunciada el año pasado y que dejó en "shock" a muchos clientes que eran fanáticos de este modelo, el que inauguró el segmento de los SUV chicos.

En la Argentina, sin embargo, se posicionó en febrero en el top ten de los SUV más vendidos, ya que se entregaron 527 unidades. Los números tampoco son alentadores, ya que indican una baja de 32,7% en el acumulado anual.

Sin embargo, estas ventas fueron las que se realizaron por plan de ahorro, que fue la modalidad que quedó vigente desde que se decidió sacarla del portfolio de productos de Ford.

En cuanto a los precios, el valor actual es de $3.084.000 para la SE 1.5L Dragon, es decir, u$s15.200, y de $ 3.587.000 en la más cara, aunque ya no se vende al público.

Volkswagen Taos, el auto SUV nacional más nuevo

Volkswagen Taos, el SUV nacional.

El nuevo SUV de fabricación nacional, el Volkswagen Taos, viene creciendo en ventas y se posicionó en febrero como uno de los líderes. No es de los más baratos, pero es la mejor alternativa de la marca para entrega más rápida, ya que los modelos más chicos, tanto T-Cross como Nivus, no hay entrega o tienen elevados sobreprecios.

En cuanto a las ventas, se patentaron 444 unidades el mes pasado (no hay registro de 2021 porque aún no se había lanzado en el primer bimestre).

La Taos se ofrece en tres versiones, desde la Comfortline 250 TSI AT a $5.661.600, es decir u$s28.000 al tipo de cambio blue, hasta la Hero 250 TSI AT a 7.085.800 pesos.

Si bien estos son los valores oficiales, es una de las marcas donde hay más sobreprecios y raramente se pueda encontrar este modelo con el valor sugerido.

Nissan Kicks, el SUV más barato

Nissan Kicks, el más barato.

El SUV chico de la marca japonesa, el Kicks, también es uno de los modelos más buscados del segmento de los más chicos, y el más económico del mercado.

En cuanto a las ventas, en febrero se vendieron 415 unidades, lo que marca una caída de 7% frente al primer bimestre de 2021. En ese momento, la marca se preparaba para un restyling que se concretó en 2021.

En cuanto a los precios, la versión Sensa MT arranca en $3.224.800, es decir, 15.900 dólares blue. La más equipada, la Exclusive CVT, sale 4.675.200 pesos. Es decir, paga el impuesto interno.

Toyota SW4, el SUV más grande del ranking

Toyota SW4, el SUV líder en el segmento D.

Con 317 unidades vendidas el mes pasado, este modelo fabricado en la Argentina, en la planta de Zárate que posee Toyota, es el más vendido dentro del segmento D. Son, junto con Taos, los únicos SUV de producción nacional, ya que las terminales se han enfocado en las camionetas.

En cuanto a las ventas, en el primer bimestre cayeron 48,5% pero no es por una falta de demanda, sino que falta stock y muchas unidades se destinan a la exportación.

Los precios del SUV de Toyota son los más caros entre las 10 más vendidas. Arrancan con la versión SR 2.8 TDI en $8.399.000, es decir, unos u$s41.500, y se extiende hasta la versión SW4 GR-Sport 4X4 GR-S 2.8 TDI, con caja automática, que sale 10.139.000 pesos.

El modelo está alcanzado por la segunda escala del impuesto interno que rige a partir de los $8 millones.

Volkswagen Nivus, el SUV coupé

Volkswagen Nivus, el SUV coupé.

Después de haber tenido una buena performance en 2021, con una baja hacia fin de año por la falta de stock, el Volkswagen Nivus volvió a entrar en el ranking de los 10 más vendidos en febrero, con 240 unidades.

Lo cierto es que se trata de un modelo muy buscado, que cayó muy bien en el mercado, pero no hay stock y hay abultados sobreprecios. De lo contrario, era uno de los candidatos a ser líderes en ventas. Con estos datos, en el año está cayendo un 73,8 por ciento.

En cuanto a los valores, el Nivus arranca en $ 3.668.000, es decir, u$s18.160 al tipo de cambio paralelo, mientras que la versión más equipada tiene un precio de $5.141.500, alcanzada por la primera escala del impuesto.

Ford Territory, el primero de India

Ford Territory, el SUV más barato en el portfolio de productos de la marca.

Con 239 unidades comercializadas en febrero, y un incremento de 65,1% en el año, este modelo de Ford, que llegó hace poco tiempo al país y ocupa el espacio de entrada de gama que dejó Ecosport, aunque con precio más elevado, se posiciona cada vez mejor en el ranking.

En cuanto a los precios, arranca en $5.890.000, es decir, u$s29.190, y se extiende hasta $6.530.000 en la versión más equipada.

Solo se ofrecen dos versiones del Territory, el primer modelo comercializado por la marca en el país importado de México.

Peugeot 2008

Peugeot 2008, el más chico de la gama del León.

Este auto SUV chico de la marca del "león" completa el podio del top ten con 229 unidades patentadas en febrero, una baja de -3,9% en el año.

El modelo se ofrece en tres versiones, desde la llamada Feline 1.6, a $3.529.900, es decir, unos u$s17.400 al cambio paralelo, hasta la Tiptronic, a un valor de 4.880.673 pesos.

Este año la marca sumará una nueva opción importada de España, más deportiva y equipada, que seguramente tendrá un valor muy superior.

Mercado inestable y ventas

Con estos modelos como los líderes en los patentamientos de SUV de febrero, los concesionarios sostienen que, con más oferta, las ventas aumentarían.

Por ahora, se espera un incremento de 10% para el resto del año, siendo el segundo semestre de 2022 clave para terminar de definir cuál es la oferta y cómo sigue la demanda.

Otro dato importante: las automotrices seguirán concretando importantes lanzamientos en los próximos meses, lo cual es favorable para el mercado, junto a la ampliación de la fabricación de modelos nacionales.