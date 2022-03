Volvo: "En Argentina no se puede despegar por falta de autos, pero estamos listos para cuando cambie"

Volvo presentó en México el nuevo C40 Recharge, un SUV 100% eléctrico que llegará a toda la región latinoamericana. Al mismo tiempo, se revelaron los planes que pondrán en marcha país por país, entre ellos la Argentina, donde están limitados por las trabas para importar.

Sin embargo, este lanzamiento es una de las apuestas más importantes de los últimos tiempos para la marca sueca, con la cual buscarán duplicar las ventas en el país y posicionarse como una automotriz sustentable y "modernizada", ya que su diseño tuvo una gran evolución y se desprendió de los viejos estándares de Volvo, sin perder la esencia.

Quien detalló los proyectos para "este lado del mundo" fue el presidente de Volvo Brasil, Luiz Resende, en una reunión donde comenzó remarcando que los objetivos de la empresa son tener una gama de productos 100% eléctrica en 2030.

Volvo C40 Recharge, el próximo SUV eléctrico que llegará al país.

En este contexto se referió a la Argentina: "Hoy en el país no se puede despegar por una cuestión de volumen. Es una decisión del Gobierno y tenemos que respetarla, tanto por los reducidos cupos para importar como por las SIMI. Pero en un año esto puede cambiar, y si eso pasa tenemos que estar listos. Como latino y brasilero puedo comprender todo lo que pasa y cuando la región arranca, arranca", dijo con optimismo.

Volvo en Argentina

Con esta realidad que les toca enfrentar en el país, la marca igual tiene pensado el lanzamiento del C40 Recharge eléctrico que llegará a fin de año (previas homologaciones), y también esperan duplicar la ventas.

"Vendimos 150 Volvo en 2021 y esperamos llegar a las 300 unidades en 2022. Contamos con la importadora Eximar que nos está beneficiando con los cupos de importación. Además planeamos en Argentina poner concesionarios del mismo estandar global", agregó Resende.

El nuevo Volvo C40 es un SUV 100% eléctrico con 440 km de autonomía.

Los objetivos son aún más ambiciosos: "Hoy el negocio es rentable en la Argentina, pero no lo es para poner toda la infraestructura que requiere el mercado de eléctricos. Además, con las SIMI, no podemos tener autos y no podemos invertir. Lo ideal sería vender 1000 autos al año, con eso haríamos fuertes inversiones", remarcó Resende.

No obstante, este año se instalarán ciento de cargadores eléctricos en ka Argentina y están pensando en el desarrollo de una infraestructura para carga rápida a fin de brindar mejores beneficios a sus clientes.

Eléctricos en el mundo

Actualmente, el 6% de las ventas de autos en el mundo son eléctricos, pero se espera un crecimiento acelerado en pocos años, por eso la necesidad de Volvo de tener todos sus modelos eléctricos a disposición del cliente en poco tiempo.

Su mirada se basa en que muchos países están poniendo restricciones de comercialización a los vehículos a combustión, lo cual llevará a las marcas, especialmente las premium, a tener que dar un giro en sus estrategias de producción.

Luiz Resende, presidente de Volvo Brasil, apuesta a los autos eléctricos.

Sobre los precios, hoy una de las trabas para que los eléctricos sean más masivos, también hay confianza en que los costos de las baterías serán más baratos con el tiempo, y hasta los autos serán más confortables porque al no tener motor ganan espacio.

"Que marcas como Ford, General Motors, y otras masivas se comprometieron a crecer en este mercado, es claro que se evolucionará hacia los autos más sustentables, porque también se necesita depender menos del petróleo. El mundo va a cambiar, no solo por la demanda del cliente, sino por muchas cuestiones ambientales y de exigencias de los diferentes países" agregó el directivo.

Próximos lanzamientos

Las próximas novedades de Volvo para la región se presentarán en la Argentina en el mes de mayo. Se trata de la actualización de la gama XC60 y XC90 Recharge, que estrenará el motor T8 actualizado.

Es un lanzamiento regional importante y va de la mano de estrategia de electrificación de Volvo, a la cual se anticipan con los modelos híbridos y mild hybrid. Estos modelos estarán disponibles en la Argentina y antes de fin de año se espera sumar el eléctrico.

Mientras tanto, se trabajará para encontrar socios y extender las redes de carga. "Creemos que cada 200 km debe haber una parada, una decisión que se tomará con otros socios o automotrices. Mientras tanto, el híbrido da mayor tranquilidad porque siempre está el naftero para reemplazo", comentó Resende.