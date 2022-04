Por la demora en las entregas de autos 0Km, crece la oferta de planes de ahorro: ¿cómo evitar estafas?

Encontrar un auto 0km o uno usado para comprar es una decisión que puede llevar hasta un año en la Argentina actual. No hay stock de auos 0Km, abundan los sobreprecios, y en muchos casos los vendedores a quien busque comprar un auto ofrecen una venta financiada muy atractiva, pero que no es más que un plan de ahorro que se debe saber bien cómo funciona y en base a qué ajusta los valores de las cuotas.

Toda esta situación no hizo más que acrecentar la incertidumbre y los temores a la hora de cerrar una operación, amesentando los patentamientos aunque muchas personas están interesadas en cambiar su unidad, ya sea para proteger sus ahorros, o bien, porque los vehículos cumplieron un ciclo y necesitan actualizarse.

Lo cierto es que, en el caso de los 0km, las listas de espera en algunas marcas superan los 8 meses y hasta hay casos en los que ya se anotan en la agenda de 2023.

Además, hay modelos que directamente fueron discontinuados para darle más cupo de importación a otros. Entre ellos hay muchos del segmento de los más chicos y económicos, como Renault Kwid, Fiat Mobi y Argo. Sin embargo, esta situación no solo afecta a los vehículos importados, sino que los de fabricación nacional también empiezan a faltar.

El auto Fiat Mobi, uno de los modelos discontinuados por los cupos para importar

Según advierten desde los concesionarios, por ahora no hay señales de cambio. "El stock no podría incrementarse mucho porque los cupos para importar son casi iguales que en 2021. En cuanto a la suscripción al plan de ahorro, es importante conocer las condiciones y tener en claro cómo será el pago mensual y cuánto variará el valor de la cuota. Así, quizás es posible cambiar el auto", explicó uno de los gerentes de una importante red.

Cuidado con estas maniobras con el plan de ahorro

Ante el escenario de incertidumbre y escases, la opción de recurrir al plan de ahorro crece. En 2021 las suscripciones se incrementaron un 20%, y este año seguiría el mismo ritmo según las conclusiones del primer trimestre del año.

Sin embargo, hay que estar atentos. La situación en los concesionarios es la siguiente: se ofrecen dos listados de precios: uno al contado, más caro que el sugerido por las automotrices (los sobreprecios llegan hasta los $2 millones), y otro para planes de ahorro, que respeta el valor oficial sugerido por las marcas.

En las concesionarias, faltan tanto autos usados como 0km

Así, se intenta convencer a muchos clientes para que se suscriban al plan de ahorro porque lo hacen a un precio más barato, y hasta aseguran una entrega pautada a cuatros meses. Sin embargo son varias las alertas que se encendieron porque no siempre se cumple con el plazo de entrega y además el pago mensual se incrementa.

Un caso concreto es el de Gabriela, que hace más de un año se suscribió a un plan de ahorro por un Volkswagen T-Cross. Esperó el SUV y vendió su propio auto para pagar el 30% al salir adjudicada. Eso ocurrió en agosto del año pasado, todavía no recibió su unidad. En el concesionario se lo quisieron cambiar al modelo por una Amarok o Taos (de fabricación nacional), pero debía pagar más de $2 millones de diferencia en efectivo. Todavía sigue esperando una solución.

Ese es un caso donde las cosas no salen como se esperan, y la ventaja de pagar un valor inicial más barato, se diluyen con la espera.

Otro problema es el incremento de la cuota: los valores se siguen actualizando todos los meses al ritmo del incremento de los 0km, y por ejemplo de $8.000 que otro cliente arrancó pagando por un Toyota Etios el año pasado, hoy esa cuota supera los $20.000, según contó a iProfesional.

Cómo evitar estafas al comprar un auto 0Km

Más allá de estas dificultades, y de los problemas que sigue arrastrando la compra mediante planes de ahorro, que siempre fue controvertida, para suscribirse también hay que se cuidadosos porque hubo muchas estadas en los últimos tiempos.

Es por eso que, desde las automotrices, lanzaron varios canales directos para sumarse a un plan y advierten la importancia de estar atentos y no brindar datos mediante llamados telefónicos a nadie que ofrezca alguna propuesta con precios de 0km tentadores, pero que no son reales.

Las terminales están muy activas con los recaudos que hay que tener y casi todas repiten el mismo discurso: "Ante la proliferación de intentos de estafa por medios electrónicos, telefónicos y similares, a los cuales no son ajenos los clientes de planes de ahorro, se advierten sobre esta cuestión solicitando a clientes y al público en general que no suministren información personal o crediticia ni mucho menos realicen pagos sin previamente verificar la legitimidad/procedencia de los mismos y su interlocutor", explican.

Se pide no utilizar nunca enlaces ni descargar archivos o llamar a números telefónicos suministrados y poner atención con las cuentas bancarias destinatarias de los fondos al momento de efectuar cualquier tipo de pago.

Compra de auto 0km o usado

En el caso de optar por una compra directa o estar interesado en tener un auto nuevo lo antes posible, la situación del mercado es igual o peor que la advertida el año pasado y por eso también la crisis aumenta. No hay entrega, se demoran más de 8 meses, y los precios son abiertos.

Los autos usados también tienen sobreprecio.

Por otro lado, en el caso de encontrar una unidad, los sobreprecios son de $2 millones y más: "Por un Volkswagen Nivus me pidieron $6,5 millones, cuando de lista no supera los $5 millones", explicó un cliente.

Otro caso similar sucede con vehículos de alta demanda como Toyota, donde por Mercado Libre se ofrecen modelos 0km que salen $2 millones más caros, como el SUV SW4, que de $9 millones de precio sugerido se piden más de $11 millones.

A los sobreprecios, se suma que en muchos concesionarios no cierran una operación si no es con la entrega de un usado de por medio. "Hoy tener el dinero para comprar un auto al contado no sirve. No me lo quieren vender, me piden un usado u ofrecen un plan. Nadie quiere el efectivo o de aceptarlo lo hacen cobrando un 50% más del valor del 0km", comentó otro cliente decepcionado.

¿Conviene esperar?

Ante esta situación, la pregunta es si conviene esperar para cambiar el auto o hacerlo igual pagando el sobreprecio o aceptar un plan de ahorro.

Lo importante, explica el gerente de una red de concesionarios, es estar bien informado: si es plan de ahorro, suscribirse en un concesionario oficial y saber que la cuota se irá modificando al mismo tiempo que el valor de los autos. Y para tener referencia, en 2021 aumentaron 70 por ciento.

En el caso de sumarse a una lista de espera, hay que estar dispuesto a aguantar hasta un año hasta que llegue y pagar el valor del momento, que nadie sabrá de cuánto puede ser.

Con los usados pasa lo mismo que con los nuevos: hay grandes sobreprecios por la falta de unidades, pero además hay que asegurarse el estado del vehículo porque en la desesperación se pueden cometer errores.

"Quise cerrar una operación mediante un sitio de venta de usados. Avance en todos los pasos, pero cuando llegué a ver el vehículo, estaba remendado porque había tenido un fuerte choque. No me lo habían dicho, así que no hice el negocio", explicó Mariano, quien después de 5 meses logró dar con un usado en buen estado y compró un auto. El suyo lo había vendido muy rápido el año pasado y desde entonces no lograba reponer la unidad.

Este dato también se debe tener en cuenta: como se sugiere en el caso de las propiedades al momento de cambiar la vivienda, que se haga el negocio cuando ya se tenga otra en vista, hoy con los autos no hay que apurarse y solo cuando se pueda hacer la operación directa hay que vender uno y comprar el otro. Sino, hay riesgo de quedarse sin movilidad por largo tiempo y que el capital ya no alcance para nada al momento de encontrar un reemplazo.