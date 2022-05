El nuevo auto SUV Fiat Pulse se agotó en una semana: qué sobreprecios piden las agencias

A días del lanzamiento oficial ya no quedan Fiat Pulse para comprar o tienen sobreprecios. ¿Hasta cuánto están pagando por el nuevo auto SUV?

El lanzamiento del Pulse fue uno de los más esperados por Fiat y sus clientes. Se trata de un nuevo auto SUV que se diseñó en Brasil para toda la región, y que viene a completar un segmento vacío en la automotriz, ya que no contaba con ninguna propuesta en la categoría con excepción del 500X, importado de Europa y de mayor valor.

Así es que nació este modelo para posicionarse como una opción de las más económicas en la categoría, presentado durante el verano en Cariló (donde fue una revolución), y lanzado oficialmente con precios y versiones definidas el 27 de abril.

Fiat Pulse, el nuevo SUV ya está agotado

Sin embargo, a menos de un mes de su llegada a los concesionarios, el Pulse está "agotado". En más, hay listas de espera, y como consecuencia de la alta demanda, algunos sobreprecios ya empiezan a salir a la luz.

Recorrimos los concesionarios y te contamos cuáles son las versiones que todavía están en los puntos de venta y hasta cuánto se puede llegar a pagar por un modelo 0km.

Los sobreprecios llegán al millón de pesos

Tal como informó Fiat, son tres opciones las que se pueden elegir de Pulse en el mercado. Estas son:

Drive 1.3L MT: $3.310.000

Drive 1.3L CVT: $3.510.000

Impetus 1.0L CVT: $3.705.000

Sin embargo, será muy difícil encontrar esos valores y ya hay sobreprecios que llegan al millón de pesos, acercándolo a otros rivales y poniendo en juego uno de sus diferenciales frente a la competencia que era un valor muy competitivo.

¿Qué precio llegan a pedir por un SUV Fiat Pulse?

Recorrimos diferentes concesionarios y nos encontramos con dos situaciones que se repiten en los grandes puntos de venta.

La versión full, llamada Impetus, ya está totalmente agotada. Se están tomando reservas, que no se pueden señar, sino que se anota en una lista de espera y cuando ingresen las SUV se pasa el precio al cliente y se confirma el plazo de entrega. Por ahora no hay fechas estimadas, en algunos casos reciben 2 o 3 unidades por semana y en otros no hay pronóstico definido.

Fiat Pulse Drive MT, el auto SUV más económico

La demanda está totalmente activa. "Se vendieron 28 Fiat Pulse Impetus en cuatro días", explicaron en un concesionario oficial. "Para que tengan una referencia, el precio de venta fue de $4.600.000 más $170.000 de flete y formulario, es decir, unos $4.770.000", explicó el vendedor. Como se mencionó anteriormente, el precio oficial es $3,7 millones.

Las opciones que sí tienen disponibles son la Drive CVT (la intermedia), pero nos encontramos con algunas situaciones particulares: en algunos casos ya están patentadas, con un valor de $3.900.000 de lista, al cual hay que sumar el gasto de transferencia de 203.000 pesos.

Además, hay que dar el alta de patente y sellado al momento de hacer el cambio, que sale $82.380. De esta manera, se estaría pagando por un Pulse versión intermedia un total de 4.185.380 pesos. En caso de elegir otra opción que no está patentada, el valor es de $3.990.000 más $170.000 de flete y formulario. En el caso de la versión manual, el valor es de 3.800.000 pesos.

Consultados otros puntos de venta nos encontramos con las siguientes propuestas.

Así es el auto SUV Fiat Pulse por dentro

Por un Pulse 1.3 CVT, el precio pedido en el concesionario es de $4.210.000 con patentamiento incluido, mientras que el Pulse manual, sale 3.800.000 pesos. "Tenemos disponibles algunos colores de la versión intermedia, con caja automática, y unos pocos manual. El Impetús está totalmente agotado", explicó otro vendedor.

Por otro lado, una opción que está disponible es la suscripción a los planes de ahorro, los cuales desde ahora cuentan con un nuevo sistema que se llama Pacto Claro.

El proceso comienza cuando una persona se dispone a iniciar una suscripción a un plan y luego de ser asesorada por un representante comercial, recibirá en su casilla de e-mail un link de acceso con respaldo notarial a su Pacto Claro. Este documento tendrá información sobre el vehículo a suscribir, datos sobre las cuotas e información útil para posteriormente suscribir a un nuevo plan.

Será fundamental para avanzar en el proceso que el futuro cliente haya recibido su Pacto Claro, el cual tiene la siguiente información:

Es un documento formal que resume con información sencilla, concisa y fácil de entender , que extienden los concesionarios de la red de concesionarios oficiales Fiat a todas las personas que inician una suscripción a un Plan de Ahorro. Cabe destacar que esta herramienta no reemplaza al contrato de suscripción, sino que anticipa puntos de importancia a tener en cuenta.

, que extienden los concesionarios de la red de concesionarios oficiales Fiat a todas las personas que inician una suscripción a un Plan de Ahorro. Cabe destacar que esta herramienta no reemplaza al contrato de suscripción, sino que anticipa puntos de importancia a tener en cuenta. El mismo contiene: información sobre el vehículo a suscribir, datos útiles sobre las cuotas, e información en general que la marca resalta para asegurar la comprensión del contrato antes de suscribir a un nuevo Plan de Ahorro.

Es importante señalar además que incluye los datos del asesor comercial, los datos del área administrativa y del concesionario con su correspondiente asesor de cuenta.

Sobreprecios y falta de autos 0km

El problema de los sobreprecios hace tiempo se siente en el mercado. La falta de importaciones, por la limitación en los cupos de importación, hace que cada vez haya menos 0km en los concesionarios, y que los pocos que hay, tengan valores más caros.

En general, los incrementos por encima del listado oficial pueden superar los $2 millones según el modelo, y en algunos casos la venta es con condiciones: hay que entregar un usado a cambio, de lo contrario, no se hace la operación.

Te puede interesar El Torino, un auto con historia: conocé todos los secretos de un vehículo emblemático

Desde las automotrices están trabajando intensamente para evitar las subas desproporcionadas, pero mientras no haya más autos es difícil de lograr. Al mismo tiempo, los usados siguen subiendo de precio porque su demanda también crece en este contexto.