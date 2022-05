Cuánto hay que esperar para que te entreguen un auto Peugeot 208 y la clave para tenerlo antes

La posibilidad de comprar un auto 0km, conseguirlo para entrega inmediata, y pagar por ese modelo el precio que sugerido por la automotriz, hace tiempo dejó de ser una realidad en el país, y hasta los autos de producción nacional, como el caso del Peugeot 208, sufren algunas trabas en la oferta.

Los clientes ya no se sorprenden por esa situación, y llegan a los concesionarios sabiendo que deberán pagar un poco más si quieren un 0km. Además, ya se conforman con que el sobreprecio sea "bajo" y que el auto puedan tenerlo en el plazo lógico que suelen llevar los trámites, que puede llegar hasta 60 días.

En algunas marcas y modelos encontramos esta situación, y el Peugeot 208 es un caso. Recorrimos varios concesionarios y si estás buscando uno de estos modelos para comprar, te adelantamos que hay algunas versiones disponibles para entrega inmediata, más caras que lo sugerido pero tampoco con valores exorbitantes como tienen otras marcas, que superan los $2 millones.

El Peugeot 208 esta disponible en las versiones más equipadas

Sin embargo, tenés que saber algunas cosas y estar atento, ya que hoy tener un auto de manera inmediata exige cumplir con varios requisitos: si no es entregar un usado a cambio, es aceptar el color de oferta que tienen ese mes. Y, además, cerrar la operación en menos de 24 horas, de lo contrario, se cae la operación.

Peugeot 208, 5 versiones con el mismo precio

El Peugeot 208 se convirtió en el segundo auto más vendido del país después del Fiat Cronos, con un crecimiento en los patentamientos de 51,9% en el primer cuatrimestre de 2022. Se fabrica en El Palomar, y es la segunda generación de un modelo que también fue exitoso en ventas, que comenzó a fabricarse en Brasil en 2013.

En el contexto actual, con muchas dificultades para importar autos, sus ventas se vieron beneficiadas y por eso está hoy en un lugar de liderazgo absoluto y llegó a superar a la Toyota Hilux, que si bien es una camioneta, estaba como segunda del mercado total (perdió el puesto N°1 en 2021 que le arrebató el sedán cordobés).

El Peugeot más chico del portfolio de la marca francesa se ofrece en cuatro versiones con siete opciones que se combinan según pequeñas diferencias en el equipamiento. Arranca con el Like a $3.017.200, y llega hasta el Feline a $3.641.200.

El auto Peugeot 208 se fabrica en El Palomar

Lo más llamativo es que cinco modelos del total tienen ese valor del tope de gama, situación que se da porque de incrementar el precio, el 208 sería alcanzado por el impuesto interno que actualmente se aplica a partir de los $3.770.000, y la marca nunca aplicó ese gravamen a los autos de producción nacional. En la práctica no pasa lo mismo y sí existe diferencia según la versión.

Cuánto piden por el auto Peugeot 208 y cuál es el plazo de entrega

Ante esta realidad, en los concesionarios el precio que piden por cada modelo es diferente, y varía según la versión. No sale lo mismo el 208 Active 1.6L con caja manual que el 208 Feline Tiptronic, es decir, automático. Además, el plazo de entrega también varía y un dato para tener en cuenta es que hay opciones para llevarse a casa en el día, pero no todas.

Por ejemplo el más económico, el Like, solo se vende por plan de ahorro, y el 208 Like Pack, que sale $3.462.000, no está disponible y no hay fecha de entrega, ya que la mayoría se exportan, como explican los vendedores de diferentes puntos de venta.

En el caso de los más equipados la suerte es diferente. Preguntamos en un concesionario de la Ciudad de Buenos Aires por el Active manual. "Sale $3.990.000, pero lo tenés que señar ya, porque el lunes ya no te puedo hacer ese precio", explicó el vendedor. En este caso, el sobreprecio llega a $300.000 aproximadamente comparado con el oficial. Ya patentado, que es otro requisito que te exigen en muchos puntos de venta, el valor es de 4.150.000 pesos.

Exportación, uno de los destinos del modelo argentino.

En otro concesionario oficial preguntamos por el 208 Feline full. Tenían uno disponible, pero la oferta para comprar en el momento era únicamente en color azul. "Hoy lo pagás, el lunes lo tenés. Sale $4.400.000", explicó el vendedor. En este caso, el sobreprecio se extiende un poco más, superando los 700.000 pesos. En caso de querer elegir el gris o blanco, el valor es de $4.470.000, pero la operación demoraría por lo menos un mes.

Un problema por tiempo indeterminado

Entre las automotrices saben que las restricciones a la importación de autos seguirán por un tiempo, especialmente porque faltan dólares en el país y no hay garantías de que el sector vaya a recibir más. A esto se suma otro tema: siguen faltando los semiconductores, un problema que empezó en el mundo con la pandemia, ya que los microchip se usan en muchos dispositivos tecnológicos y la demanda fue mayor con el encierro.

El otro tema que preocupa es la logística. Cada vez hay más problemas ya que en muchos países europeos y asiáticos se achicó la cantidad de buques para transportar vehículos y eso golpea a los fabricantes y autopartistas de forma directa.

Estas interrupciones al transporte internacional hacen que no tengan barcos para el despacho y recepción de autos, que la mala organización deje autopartes en un puerto que no era el correcto, y que los trámites en aduana sumen más demoras.

Con esta realidad, la industria apunta a vender unos 400.000 autos en el país en 2022, no porque la demanda no quiera comprar, sino porque no hay unidades para vender.