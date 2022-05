SUV: cuál es la diferencia con una camioneta, el más barato y el más vendido de Argentina

Muchas veces se escucha decir a quienes usan un SUV que se compraron una camioneta. Sin embargo, se trata de dos tipos de vehículos diferentes, que en algunos casos se pueden destinar al mismo uso y transitar los mismos terrenos, pero en otros, no son aptos para cumplir los mismos objetivos.

SUV significa en inglés Sport Utility Vehicle. Son modelos que se caracterizan por un diseño más robusto y un mayor despeje del suelo si se comparan con un auto, lo cual les permite transitar por caminos que con no lo podrían hacer con modelos más bajos. Sin embargo, no tienen caja de carga, como sí tienen las camionetas o pick ups, y esa es una de las principales diferencias que pueden verse a simple vista.

Fiat Pulse, el SUV más económico.

Otro dato para tener en cuenta es que muchos SUV son conocidos también con el nombre de crossover, ya que algunos nacieron de autos que fueron elevados y que cambiaron apenas el diseño exterior para tomar las características de un Sport Utility Vehicle.

En este caso, quiere decir que los productos no poseen tracción 4x4, sino que son únicamente 4x2, es decir, con tracción simple. Este dato es clave porque al no poseer la misma fuerza en las cuatro ruedas no pueden trepar caminos muy empinados, hacer travesías en médanos o en barro, porque necesitan una mayor adherencia al suelo.

Comparado con las camionetas, cabe destacar que en este aspecto, tanto los SUV como las pick ups pueden tener tracción 4x2 o 4x4, por lo tanto, la primera tampoco es sinónimo de todoterreno si no cuenta con esa característica especial de traccionar las cuatro ruedas, un equipamiento que hace más caro al vehículo al momento de comprarlo.

El SUV más barato: Fiat Pulse

A la hora de elegir un SUV, lo mismo que sucede con las camionetas, hay que saber que existen productos de diferente tamaño.

Hay modelos chicos, medianos y grandes, lo cual cambia especialmente la capacidad de carga, ya sea en la caja o baúl, y el espacio para pasajeros, que muchas veces es más chico y solo entran 4 personas. Además, entre los SUV, ahora están de moda los llamados SUV C, es decir Coupé, que suman al diseño robusto un techo con caída típico de esos modelos de autos.

El SUV Fiat Pulse toma la plataforma del Argo, pero es más elevado.

Una vez que se conocen las diferencias entre los SUV y las camionetas, hay que saber que, si se quiere elegir un modelo por precio, se deberá buscar en la categoría de los más chicos, llamado segmento B.

La oferta en Argentina es muy amplia y comienza por los más tradicionales, como Ford Ecosport (ahora solo se vende por plan de ahorro porque fue discontinuada), Renault Duster y Chevrolet Tracker

También están las más nuevas como Citroën C4 Cactus, Jeep Renegade, Peugeot 2008, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Nivus y el más nuevo: Fiat Pulse.

En este sentido, por precio, el más económico es el recién llegado Fiat Pulse, que arranca en un valor de $3.31.000 en la versión Drive, siendo el más equipado el Imputus, con un precio de $3.705.000.

Este modelo está equipado en la versión de entrada a gama con un motor 1.3L Firefly naftero con 99 cv y 127 Nm), combinado con caja manual de cinco velocidades o automática CVT, que sale 3.510.000 pesos.

El Impetus, tiene un motor de tres cilindros 1.0 turbonaftero (125 cv y 200 Nm), asociado a una caja automática CVT de siete marchas preprogamadas, y sale 3.700.000 pesos.

El SUV más vendido: Toyota Corolla Cross

Más allá del precio, donde otros SUV económicos son el Nissan Kicks, Citroën C4 Cactus y Renault Duster, que promedian los $3.500.000, el más vendido en los primeros cuatro meses de 2022 es el Toyota Corolla Cross.

Se trata de un SUV del segmento mediano, que llegó al mercado en 2021. Este modelo logró superar entre enero y abril al Jeep Renegade, que se consagró como líder en ventas el año pasado.

En abril se vendieron 903 unidades, y en el año acumula 3.339 ventas, siendo número uno del segmento total. Esto marca un crecimiento de 1.864% en el primer cuatrimestre del año.

El SUV Toyota Corolla Cross es líder en ventas.

En cuanto a sus características, el Corolla Cross está equipado con dos opciones de motorización, una naftera y una híbrida. Además, recientemente se sumó al mercado una opción más deportiva que es la GR-Sport.

En cuanto a los precios, el SUV de Toyota arranca con la versión XLI en un valor de $4.866.000, mientras que la opción full es el Corolla Cross SEG HEV a 6.796.000 pesos. El Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT, el más potente, asciende a 7.154.000 pesos.

Los que están por llegar

Los autos SUV se convirtieron hace tiempo en los preferidos de los consumidores argentinos, y por eso las marcas tienen múltiples opciones para satisfacer todos los gustos. Sin embargo, a diferencia de otros tiempos donde un modelo mantenía el liderazgo por años, ahora hay cambios casi todos los meses, y hay una gran variedad de oferta para elegir.

Además de los que ya están a la venta, este año hay varios SUV que se sumarán al listado. Entre ellos se espera la llegada del Citroën C3, un auto que se convertirá en SUV para complacer al consumidor que busca modelos más elevados y robustos.

Citroën C3, el pequeño toma aspecto de SUV.

Otro que está en vísperas de renovación es el Jeep Renegade, el modelo que democratizó la marca Jeep y que permitió que sus valores sean más accesibles, especialmente desde que se fabrica en Brasil.

En la alta gama también habrá novedades entre los SUV y una de las más próximas es la llegada de los nuevo Volvo, el XC40 y XC60, dos modelos híbridos enchufables. Toyota, por su parte, prometió que traerá nuevas tecnologías al mercado local, y uno de los modelos que se probó es el SUV RAV4 también híbrido enchufable.

Te puede interesar Rebusque: argentinos cruzan a comprar neumáticos en Uruguay a mitad de precio

En general, todas las marcas miran al segmento de los SUV, y Ford, por ejemplo, declaró hace tiempo que estos modelos y las camionetas son el centro de su estrategia de negocio.