Preparate: cuántos meses hay que esperar para que te entreguen un auto SUV Toyota Corolla Cross

Es el auto SUV más vendido, pero conseguir una unidad no es tarea sencilla. Te contamos la respuesta de los concesionarios a la hora de querer reservarlo

Encontrar un 0km y, sobre todo, un auto SUV, es, desde hace tiempo, una tarea complicada. La falta de stock en los concesionarios hizo que las listas de espera superen los 6 meses, y cuando todo parecía empezar a acomodarse a una nueva demanda, las trabas se multiplicaron.

Esta situación la viven, más aún, los autos y SUV importados, ya que de los modelos de producción local hay mayor disponibilidad.

Otra consecuencia inevitable es que la falta de 0km rebote en los precios: con una demanda que durante algunos meses se aceleró, los listados con valores sugeridos por las marcas quedaron lejos de la realidad, y los sobreprecios son cada vez más "incontrolables".

Toyota Corolla Cross, el auto SUV que más crece en ventas

Consultamos qué está pasando con una de las sorpresas del año, el Toyota Corolla Cross, que se convirtió en el auto SUV más vendido.

Toyota Corolla Cross: hay que esperar hasta febrero de 2023

Uno de los modelos más buscados desde que Toyota lo lanzó al mercado, a principio de 2021, pasó a ser el Toyota Corolla Cross. De hecho, se convirtió en 2022 en el auto SUV más vendido no solo entre los medianos, sino en el segmento total, superando a productos chicos de menor valor.

Sin embargo, para comprar un Toyota Corolla Cross, en algunos concesionarios prácticamente no están tomando reserva, ya que no saben cuándo tendrán entrega.

"Por un Corolla Cross no te puedo dar fecha, pensá en febrero de 2023 con suerte", respondió un vendedor resignado. "Y no esperes la versión full, sino una intermedia, porque de la más equipada híbrida no hay entregas", aclaró.

Consultado sobre si se podía reservar y con cuánto dinero, dijo que con $300.000 se pasaba a integrar una larga lista, con precio abierto. La seña, hasta hace un mes, era de 500.000 pesos.

Sobre el precio estimado que podrá tener este modelo, en otro punto de venta explicaron que "hay que calcular un incremento de 5% mensual, por lo menos este año. El valor actual arranca en $5.364.000 y se extienden hasta $7.880.000 (al 30 de junio)", comentó.

VW Taos, un auto SUV fabricado en Argentina

Otras opciones en autos SUV

Dentro del segmento de SUV medianos, otras de las opciones que hay para elegir, y que también crece en ventas, es el Volkswagen Taos, fabricado en la Argentina. De este modelo hay más disponibilidad, pero los precios son más caros y tienen sobreprecios.

Aunque de lista, el SUV tiene un valor que va entre los $6.607.000 y los $8.200.000 (hasta junio), en los concesionarios se pide más de $1 millón por encima del sugerido por la marca.

También el Jeep Compass es otros de los principales competidores, ahora con menos ventas por los rivales que fueron creciendo.

El SUV mediano Corolla Cross tiene una versión híbrida y otra deportiva

En el caso de Toyota, es una de las marcas que hasta ahora los vendedores respetan el precio de lista, sin embargo, como las ventas son a largo plazo, no se sabe cuánto se podrá terminar pagando el vehículo al momento de ser facturado en el concesionario y patentado.

¿Hasta cuándo faltarán autos?

En las automotrices se esperaba que este año se normalice la entrega de autos, y que la demanda esté más al día con mayor producción nacional. Sin embargo, las trabas siguen y cada vez hay menos modelos para elegir, o más demoras para comprar el auto que el cliente desea.

Si bien la mayoría de las marcas aumentaron la fabricación local, muchas unidades son para exportar y hay clientes que quieren otros modelos, como es el caso de los SUV, de los cuales solo Volkswagen Taos se fabrica en Argentina.

En breve, Chevrolet arrancará también con la producción de Tracker en Santa Fe, pero los que generan más volumen, como el nuevo Fiat Pulse, Citroën C4 Cactus y Renault Duster, son fabricados en Brasil y las entregas están limitadas.