Se paraliza el mercado de autos usados: por dólar e inflación, no hay precios de referencia

La venta de autos usados siente la misma crisis que afecta a las operaciones con 0km: no hay stock, los precios de referencia se disparan y la incertidumbre se adueña del sector, provocando una caída en transferencias.

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en junio se comercializaron en el país 133.930 autos usados, una baja del 5,81% comparado con igual mes de 2021, cuando se transfirieron 142.194 unidades.

Si la comparación es con el mes de mayo de este año, la baja llega al 3,3%, ya que entonces se vendieron 138.552 vehículos.

Venta de autos usados estancada por falta de unidades y precios de referencia

De esta manera, en los primeros seis meses se vendieron 782.505 unidades, una suba del 0,01% comparado igual período de 2021 (782.402 vehículos), cuando se esperaba una mayor recuperación considerando que el año pasado estuvo afectado por la pandemia,

La venta de autos usados, estancada

En este escenario, el panorama para la venta de autos usados es malo y no hay perspectivas de mejora. Según Alejandro Lamas, secretario de la CCA, "desde la salida de la cuarentena la venta de autos usados se encuentra estancada. La comercialización es como una rueda, un mes sube y otro baja. En junio paso esto último. Lamentablemente llegamos al primer semestre del año y el mercado no alcanza a despegar", dijo Lamas.

En cuanto a las causas de esta realidad, desde la CCA explican que "Los problemas de índole económico se están haciendo notar en la demanda de autos y a esto le agregamos que continúan los problemas de stock de unidades, salvo algunos modelos de producción nacional".

Preocupación por venta de autos usados: no se recuperan

Por otro lado, los vendedores de autos usados hacen hincapié en algunos resultados que no coinciden con la realidad: "Llama la atención que mientras que el sector interno está deprimido, la producción y exportación de vehículos crece. Ante este escenario y en la medida que el gobierno encuentre el rumbo (tanto político como económico) deberíamos llegar a fin de año con cifras de venta similares al año 2021", mencionó Lamas.

La venta de camiones, también en crisis

Además de las bajas que se registran en el segmento de autos y camionetas, con los vehículos pesados tampoco hay avance. "Igual que lo que pasa en el sector de autos usados, en camiones la demanda también existe, pero escasean productos como pesados y medianos debido a la poca o nula entrega de 0km", mencionaron desde la Cámara.

"La reposición está muy complicada. Los stock se achican cada día y las empresas venden para pagar los gastos que le erogan la empresa sin saber si están vendiendo a pérdida", dijo Lamas.

Los camiones más solicitados son los pesados para trabajos de carga peligrosa (químicos, combustible, etc) que no superen los 10 años de antigüedad. Son camiones de 1.000.000 km. Después de esta categoría, son muy pedidas las unidades que no superan los 20 años de antigüedad.

Sin embargo, no hay disponibilidad en ningún segmento.

Los precios de los autos usados, igual que los 0km

Ante la falta de autos 0km para vender, lo que está pasando también es que los precios de los usados están subiendo, y en algunos casos sale prácticamente lo mismo una versión 2022 que un seminuevo 2019 o 2020.

La situación se da ante la baja oferta de unidades nuevas, en un mercado donde no hay stock y hay grandes sobreprecios. Como consecuencia, quienes tienen que vender su auto usado se cubren de futuros aumentos y tratan de vender a un mayor valor su usado.

El mercado sufre una importante falta de stock de autos usados y nuevos

Para acceder a un auto nuevo hay que disponer, en la Argentina, de unos $3 millones. Solo quedan 4 modelos por debajo de ese valor, pero si se contemplan los gastos de patentamiento, flete y formulario se llega a esa cifra.

En el caso de los autos usados, hay una mayor demanda por los modelos chicos y las camionetas, uno de los segmentos con mayor demanda pero donde, los precios, también suben todos los meses tanto entre los usados como en 0km.

Los autos usados más vendidos

De acuerdo a la CCA, en este contexto de crisis, el ranking de los 10 autos usados más vendidos de junio es el siguiente:

Volkswagen Gol y Trend: 8.180

Chevrolet Corsa y Classic: 4.911

Toyota Hilux: 4.076

Renault Clio: 3.380

Fiat Palio: 2.904

Ford Fiesta: 2.897

Ford Ranger: 2.702

EcoSport: 2.596

Toyota Corolla: 2.566

Ford Focus: 2.476

En cuanto a los camiones, el ranking de los usados más vendidos es el siguiente:

Scania

Mercedes-Benz

Iveco

Ford

Volkswagen

Volvo

Por provincias, las que más crecen son Formosa, Santa Cruz y Catamarca. Entre las que caen se encuentran Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta.