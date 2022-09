Por la falta de neumáticos, se pierden u$s20 millones en exportaciones de camionetas por día

La crisis que lleva varios meses por la falta de acuerdo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y los fabricantes de cubiertas Bridgestone, Fate y Pirelli, llegaron a su punto límite este fin de semana, cuando las plantas suspendieron su producción y las automotrices empezaron a sentir la falta de insumos.

Como consecuencia de este conflicto sin fin, Ford ya dejó de fabricar la Ranger en su planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, mientras que Toyota hará lo mismo hoy con Hilux, en Zárate. Las automotrices no tienen stock de neumáticos para seguir armando las camionetas y esto impactará de forma directa en las exportaciones de estos vehículos, que representan u$s20 millones diarios.

El problema puede ser más grave todavía. Si en menos de 10 días se suman el resto de las firmas que producen en el país, tal como advirtió Martín Zuppi, responsable de las operaciones de las marcas Fiat, Jeep y Ram en Stellantis Argentina, porque también se quedarán sin neumáticos, la pérdida ascenderá a u$s40 millones, que es lo que exporta por día el sector.

Lo más grave es que no hay expectativas de encontrar una salida, ya que a pesar de las declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, que ayer dijo que permitirá importar neumáticos si no se fabrica en el país, no es una solución porque el uso de otros neumáticos implica una homologación que lleva varios meses.

Una crisis sin fin para los fabricantes de neumáticos

Desde comienzo de año, Bridgestone, Fate y Pirelli no logran llegar a un acuerdo con el Sutna por la revisión de la paritaria 2021-2022 que, por su vencimiento el 30 de junio, ahora también se extendió a la que debería regir en estos días.

Hasta ahora se realizaron 34 audiencias sin éxito, hasta que los reclamos se trasladaron a las puertas de las plantas, que tuvieron que cerrar y parar la producción ante la falta de insumos.

Las fábricas de autos ya sienten la falta de neumáticos.

Mientras que el Gobierno y las empresas pretendieron negociar "de cero" con una pauta del 38%, el gremio venía rechazando una oferta del 66% de aumento que les resulta insuficiente. Además, reclaman 200% por las horas de los sábados y domingos.

"Estamos a disposición. Entendemos la gravedad del problema", dijo ayer el Ministro de Economía en una reunión con representantes de las automotrices (Adefa), autopartistas (AFAC) y gremios (Smata y UOM). "Entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo. Empiezan a ponerse en riesgo casi u$s 40 millones por día de pérdida", continuó el anfitrión. "Y la Argentina no se puede dar el lujo de perderlos. Entendemos el riesgo que representa perdernos más de u$s 200 millones de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1000 autopartistas, todas las terminales automotrices", agregó, en alusión a los 3000 operarios involucrados en el conflicto del neumático.

Te puede interesar Verificación policial CABA: cuánto sale y cuándo no es obligatoria

Massa también prometió poner a disposición todo el stock de cubiertas que la Aduana incautó en recientes investigaciones por importación a través de medidas cautelares. También, que, si el conflicto no se resuelve este miércoles -habrá una nueva audiencia en Trabajo-, habilitará importaciones de emergencia de los neumáticos que sean necesarios para mantener la producción.