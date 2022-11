Pros y contras del auto eléctrico argentino TITO en su nueva versión más "deportiva"

El auto eléctrico Tito es la gran sorpresa del año: se convirtió en el más vendido de su categoría, y la alta demanda influyó para que los fabricantes ampliaran la oferta.

De esta forma, de una sola versión diseñada el año pasado para su lanzamiento, ahora hay siete opciones, sin contar la camioneta eléctrica Tita, de la cual se realizaron las primeras entregas a los compradores.

En el caso de Tito, las opciones son siete: dos de Tito con dos puertas, Tito S2 100 y Tito S2 AA; y cinco de Tito de cinco puertas, que son S5 100 Base, S5 100 AA, S5 300 AA; S5 100 AA Potenciado; y S5 300P AA Potenciado y Extendido.

El último lanzamiento fue la semana pasada y tiene que ver con la llegada del más completo de la gama, que tiene más potencia y más autonomía, uno de los de mayor duración de la batería si se compara con sus rivales.

El plus del nuevo Tito

Hay dos ventajas principales del nuevo Tito, que tienen que ver con la autonomía, que se extendió de 100 a 300 km, y la potencia, que pasó de 4.5 kw a 7.5 kw, con una velocidad que se extiende de 65 km/h a 90 km/h.

En el caso de la automonía, en Coradir, fabricante de Tito, detectaron que el cliente empezó a consultar mucho por la opción de la duración de la carga extendida cuando lo lanzaron en la versión de 5 puertas base.

El nuevo auto eléctrico Tito eléctrico tiene más potencia

Si bien en la empresa consideran que al ser un auto para uso urbano, 100 km es suficiente para andar durante un día, los clientes muchas veces no quieren tener la obligación de cargarlo todas las noches y por eso muchos consultaron por la batería extendida. Esto generó la necesidad de desarrollar una nueva versión, y junto con la duración de la carga se pensó en introducir más potencia y aumentar la velocidad, para obtener mejores prestaciones.

En cuanto a las ventajas de estos cambios, se encuentran en que es mucho más cómodo el uso del auto que resiste hasta dos días sin cargar. La desventaja es el precio, ya que se incrementa $600.000 entre la versión base de 5 puertas y la más equipada, mientras que es $1.400.000 más caro comparado con la versión base de dos puertas. De todos modos, hay que tener en cuenta que el recupero puede ser más rápido por el costo de cargar la batería, que tiene una relación de 1 a 10 más barata que llenar un tanque de combustible.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las exigencias de seguridad de estos autos son mínimas, no tienen airbags y por eso es mejor no ir con la velocidad al límite. Por eso está homologado solo para circular en algunas zonas, por la Licencia L7 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la cual lo habilita para circular en zonas urbanas, recorrido en ciudades o barrios, pero no puede hacerlo en autopistas, semiautopistas, autovías o rutas.

Tito: todos los precios de dos y cinco puertas

De esta manera, a medida que se incrementa el equipamiento de Tito, aumenta el precio. Las opciones son las siguientes:

Tito S2 100, con dos puertas y 100 km de autonomía: $2.656.500

Tito S2 100 AA, con dos puertas, 100 km de autonomía y aire acondicionado : $2.857.750

Tito S5 Base, con cinco puertas y 100 km de autonomía: $2.898.000

Tito S5 100 AA, con cinco puertas, 100 km de autonomía y aire acondicionado: $3.099.250

Tito S5 Potenciado AA, con cinco puertas, 100 kilómetros de autonomía, aire acondicionado y má potencia: $3.662.750

Tito S5 Extendido AA: con cinco puertas, 300 km de autonomía y aire acondicionado: $3.743.250

Tito S5 Potenciado y Extendido AA, con cinco puertas, 300 km de autonomía, aire acondicionado, más potencia: $4.306.750

En cuanto a los clientes, en Coradir, empresa que comercializa Tito, explicaron que el vehículo es adquirido por un público diverso, desde empresas comprometidas con el medio ambiente hasta padres que se lo comprar a sus hijos para que anden a menor velocidad.

El auto eléctrico Tito de 5 puertas es más cómodo por dentro

Es por eso que el precio de Tito no se compara con un auto a combustión, aunque quedó más caro que muchos modelos del mercado, mientras que es similar a los rivales directos como Sero Electric y Volts Motors, que arrancan desde 2.600.000 pesos

En el caso de los vehículos nafteros, por ejemplo, el auto más barato del país es el Citroën C3, recién lanzado, que arranca en $2.800.000, seguido por Toyota Etios que promedia los $2.900.000.

Para hablar de $4 millones aparecen los modelos más equipados del segmento chico, con como Fiat Cronos, Chevrolet Onix, Peugeot 208. Son todos autos para 4 o 5 pasajeros, y no pertenecen a la categoría city car como los eléctricos.

Características del auto eléctrico Tito

Tito es un auto fabricado en San Luis, el cual tiene como principal punto a favor, si se compara con los rivales, que está fabricado con chasis de acero, mientras que los competidores usan fibra de carbono. Esto lo hace más resistente. Las medidas son de 2.83 m de largo; 1.50 m de ancho; 1.56 de alto.

En cuanto a la transmisión, es un vehículo eléctrico que no requiere engranajes diferentes, se conduce como un vehículo con transmisión automática, con pedal acelerador y pedal de freno.

El auto eléctrico Tito de dos puertas es el primero que llegó al mercado

En cuanto a los detalles, cuenta con rodado 13 para más más agarre y estabilidad, pack de batería para 100km o 300km de autonomía; batería de Litio de 8 / 21KW y cierre centralizado a distancia

Te puede interesar El auto más barato de Argentina ya no es el Toyota Etios: este nuevo modelo es el más accesible

Además tiene levanta vidrios eléctricos, cámara de retroceso, pantalla led multimedia, aire acondicionado.