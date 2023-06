Cuál es el auto más barato de Argentina y cuánta plata cuesta mantenerlo por mes

Comprar un auto se volvió una decisión prácticamente impensada en un escenario de inflación y escalada del dólar, donde los precios no tienen freno.

Sin embargo, el mercado automotor ya tocó un piso, y todos los meses aparecen algunos compradores que necesitan renovar su vehículo.

Para quienes están buscando un 0km por precio, el auto más barato del mercado es actualmente el Toyota Etios, un modelo que, probablemente, no tenga mucha vida por delante (Toyota podría reemplazarlo por el yaris), pero que es uno de los más vendidos del segmento chico.

Repasamos cuánto sale y, especialmente, cuánto hay que pagar por mes para mantenerlo, un dato clave a la hora de definir una compra.

Toyota Etios entrada de gama: hasta $76.000 por mes

Después del lanzamiento del Citroën C3, en octubre del año pasado, con su estrategia de posicionarse como el auto más barato del mercado, fue en abril de este año que el Toyota Etios recuperó su lugar y volvió a ser la mejor opción del país en cuanto a precio.

La marca, fiel a su política de incrementar los valores con el mismo porcentaje todos los meses, recuperó su lugar y hoy cuenta con el Etios hatch más económico en $4.294.000. En caso de querer la versión sedán, el valor es de 4.480.000 pesos.

El Toyota Etios es el auto más barato del mercado.

Más allá de los gastos iniciales, para calcular el mantenimiento de este vehículo, se tendrá que tener en cuenta la patente, la cual tendrá un costo anual de $214.700, es decir, se tendrán que ahorrar $17.800 por mes para cubrir el total (se abonan 5 cuotas al año).

A esto se debe sumar el seguro, que en el caso de elegir un tercero completo, que es uno de los que brinda más soluciones en caso de algún inconveniente, sin ser el "todo riesgo", asciende a $15.200; mientras que el service de los 10.000 kilómetros, necesario para mantener la garantía, tiene un valor de 35.800 pesos.

Además de estos gastos obligatorios, se necesita contemplar el combustible, y muchas veces, especialmente en CABA, hay que pagar cochera y el lavado del auto. En el caso de la nafta, el Etios está equipado con un motor 1.5 Dual VVT-i, con 103 cv, con un consumo promedio de 9 litros cada 100 km, es decir, unos $21.000 por mes contemplando nafta Súper para una persona que circula al año unos 15.000 kilómetros (con precios de CABA). En caso de usar nafta Premium, el gasto asciende a 27.000 pesos.

El Etios se ofrece en versión hatch y sedán.

De esta manera, si la persona necesita pagar el alquiler de una cochera, y además lo manda a lavar por los menos dos veces al mes, los gastos son los siguientes:

Patente: $17.800

Seguro: $15.200

Service: $2.983 por mes de ahorro ($35.800 prorrateado)

Combustible: $21.000 / $27.000

Cochera: $15.000

Lavado: $4.200 (dos al mes)

De esta manera, mantener un Toyota Etios de los más baratos, por mes, implica desembolsar hasta $76.183, es decir, $914.196 al año. Este valor se puede reducir con una cobertura de seguro inferior, en caso de no pagar cochera y sin lavados. Por otro lado, si es una persona que circula más kilómetros, con peajes, y usa nafta premium, también podrá aumentar.

Toyota Etios "full": hasta $86.000 por mes

En el caso de elegir una versión full del Etios, la opción es el Sedán XLS Pack A/T, que tiene un precio de $5.483.000 pesos. En este caso, el incremento será en patente y seguro, ya que el resto de los gastos se mantienen igual para cualquier versión.

El Etios base es más "austero" por dentro.

Por patente, se pagará al año la suma de $274.150, es decir, se deben guardar unos $22.485 por mes para enfrentar cada cuota; mientras que el seguro, por un tercero completo, tiene un valor de $17.900 promedio.

A estos gastos se le suman combustible, cochera, service y lavado, con el siguiente monto total:

Patente: $22.485

Seguro: $17.900

Service: $2.983 por mes de ahorro ($35.800 prorrateado)

Combustible: $21.000 / $27.000

Cochera: $15.000

Lavado: $4.200 (dos al mes)

De esta manera, mantener un Toyota Etios full por mes, implica desembolsar hasta $83.568, es decir, $1.002.800 al año.

¿Con quiénes compite el auto Toyota Etios?

El Etios es un modelo que llegó al mercado en 2014, y luego de varios cambios, la última renovación fue a fines de 2020.

El Toyota Yaris podría ocupar el lugar del Etios.

En cuanto a sus características, entra en el segmento de los autos de entrada de gama, para competir con Chevrolet Onix en sus versiones hatch y sedán; Volkswagen Polo Trend en hatch; Fiat Cronos en el caso de la versión sedán, entre otros.

Si bien actualmente la marca está logrando buenos resultados en el mercado, se duda sobre la continuidad de este modelo. Ante la consulta, desde la marca aseguraron que se venderá en todo el 2023. "Vamos a tener Etios en 2023", respondió el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, cuando se le preguntó por el futuro de este modelo en una rueda de prensa.

Los rumores sobre la desaparición del Etios surgieron en abril de 2021, cuando se anunció que no se vendería más en Brasil, país en el que se fabrica. Salinas aclaró que el Etios sigue en producción en el país vecino no sólo para la Argentina, sino también para Perú y otros mercados. "El Etios cumplió un ciclo en Brasil, pero no para la exportación".