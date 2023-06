Smata dijo que hay dos automotrices que podrían irse de Argentina

"Hay dos empresas que no la están pasando bien", dijo Ricardo Pignanelli durante la presentación de la Toyota Hiace que se fabricará en el país

Toyota Argentina anunció que ensamblará el utilitario Hiace en Zárate. El vehículo de carga y pasajeros, que hasta ahora llegaba importado de Japón, se montará en Formato CKD y podrá exportarse a la región con un nuevo régimen automotor que ayer anunció el ministro de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, a la hora de los discursos, llamó la atención una denuncia de Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata. El líder de los trabajadores de la industria automotriz argentina reveló: "Hay dos empresas que no la están pasando bien", dijo sin nombrar a las marcas, tal como informa Motor1 Argentina.

La frase completa fue:

"Hoy, con 69 años, creo que cumplí con mis compañeros y con las empresas. Todavía tengo dos que tengo que levantar. Hay dos empresas que no la están pasando bien. Tenemos que trabajar entre todos para que esas dos empresas sigan radicadas en el país porque tenemos muchos desocupados".

Las palabras de Pignanelli contrastaron con los discursos de Massa y el secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren, quienes dijeron que la industria automotriz argentina se encuentra en el mejor momento de los últimos años.

Los recuerdos en la industria y el presente

Pignanelli, en su discurso, recordó la historia de su padre, que trabajaba en General Motors, hasta que la empresa cerró en 1978. Habló de la depresión que sufría por estar desocupado. Ricardo Pignanelli entró a trabajar en Mercedes-Benz en 1977. Y ayer comparó en su discurso a las fábricas de Mercedes-Benz y Toyota, que ahora competirán en el mismo segmento, con las Sprinter y Hiace.

Sobre Toyota, Pignanelli dijo:

"Conocí esta fábrica cuando tenía 500 personas y hacían 40.000 unidades. O sea, la vi crecer por ahí más que, desgraciadamente, a mi propia fábrica. Cuando se me acercó un presidente de Toyota para decirme que iba a traer este proyecto, me preguntó qué opinaba. Me vino a preguntar porque pertenezco a Mercedes-Benz y también hacemos algo similar. Le dije: ‘Perdóneme, pero más allá de que mi relación de dependencia sea con Mercedes-Benz, hoy soy secretario general de Smata y quiero el crecimiento para los trabajadores de mi actividad’.

En los últimos días los dirigentes de Smata tuvieron un perfil alto en los medios de comunicación. Marcelo Barros, titular de la delegación Santa Fe de Smata, le presentó tres planes alternativos de producción a General Motors Argentina, tras el anuncio del fin de la fabricación del Cruze (leer nota).

El discurso completo de Pignanelli, ayer en Toyota, se puede ver en el video de acá abajo.