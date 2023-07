VW Amarok vs Ford Ranger: ¿cuál de las dos camionetas con motor V6 conviene comprar?

La llegada de la nueva Ford Ranger levantó temperatura en el segmento de las camionetas medianas. La flamante generación, que ya se encuentra a la venta en el país, introdujo mejoras en todos sus flancos.

Sin embargo, la novedad más grande de la camioneta mediana de Ford, o al menos la que más entusiasma a los amantes de las "chatas" con muchos caballos de potencia, fue la incorporación de la inédita motorización V6, con la cual por primera vez, la Ranger estaría a la altura de rivalizar con la Volkswagen Amarok V6.

De este modo, las dos pick ups que se producen en Argentina, además de rivalizar mes a mes en el ranking de ventas (el mes pasado la Amarok patentó 2.406 unidades, frente a las 1.358 unidades de Ranger), lo harán ahora en el plano de las camionetas con motores con mucha pimienta.

La pregunta que se surge entonces es: ¿cuál de las camionetas con motorización V6 resulta la mejor opción ha considerar? iProfesional las enfrenta en este informe y te cuenta las principales diferenciales de cada una de ellas.

Camioneta Ford Ranger vs Volkswagen Amarok: 8cv de diferencia

En 2020, Volkswagen presentó en Argentina a la camioneta Amarok más potente de la gama: la V6 3.0 litros turbo diésel, la cual pasó a ofrecer 258 CV, en lugar de los 224 CV que ofrecía aquella que se presentó en el 2017.

Desde entonces, la Amarok V6 quedó como la camioneta más potente del segmento, seguida por la Toyota Hilux GR-S, quien en su última evolución, presentó su motor 2.8 litros turbo diésel con 224 CV y un torque de 550 Nm.

La Volkswagen Amarok inauguró el segmento de las V6.

La Ford Ranger, por su parte, ofrecía como el motor más potente de su saga, al conocido Puma 3.2 litros de 200 CV y 470 Nm, teniendo como otra alternativa más potente al Panther 2.0 bi-turbo diésel de 213 CV y 500 Nm, de la "vieja" Ranger Raptor, la cual ahora está equipada con un V6 3.0 bi turbo naftero de 397 CV y 583 CV.

La nueva generación de la camioneta Ford Ranger estreno un V6 de 250 cv.

Más allá de lo que la Ranger Raptor (se importa de Tahilandia) representa, una pick-up de tratamiento deportivo con un precio sugerido al público de $39.572.000; la verdadera contienda la presenta la Ranger Limited Plus ($23.500.000), la cual se ofrece con el motor Lion V6 3.0 mono-turbo diésel con 250 CV y 600 Nm de torque.

Aceleración, consumo y torque: ¿quién gana?

A la pick up de Volkswagen con el impulsor V6 la pudimos probar en diversas oportunidades, tanto su variante pensada para el trabajo (Comfotline) como aquella de concepción más para la ciudad (Black Style). En ambas, las prestaciones del V6 son prácticamente idénticas: tarda 7,8 segundos para alcanzar los 100 km/h y tiene una velocidad final limitada de 210 km/h.

La Amarok es más potente, pero tiene menor torque.

El as bajo la manga de la Amarok es la función Overboost, con la cual, el motor puede entregar 272 CV durante un lapso de 10 segundos. Este plus, aparece entre los 50 y 120 km/h y se desactiva cuando se supera los 140 Km/h. Está pensado para realizar sobre pasos en ruta.

La Ford Ranger V6 por su parte, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. En este sentido, la pick-up de VW supera a la Ranger, sin embargo la entrega del torque (fuerza), es mayor en la camioneta de Ford, la cual alcanza los 600 Nm, contra los 580 Nm de Amarok.

Ranger, 8cv menos que Amarok, pero más fuerza.

Si de consumos se trata, Ford indica que la Ranger V6 en tramos de ciudad, consume 10,5 litros cada 100 km, mientras que en ruta viajando a 120 km/h se posiciona en los 7,9 litros. Lo que arroja un consumo medio de 8,8 litros.

En el caso de la Amarok, con lecturas de consumos propias, la camioneta nos marcó un consumo de 14,3 litros cada 100 km, de 9,5 en ruta, lo que se traduce en un consumo de combustible promedio de 11,9 litros.

Caja automática de 8 vs automática de 10 marchas

Un motor por sí solo no puede alcanzar un buen rendimiento, sin que la caja de transmisión acompañe. En este sentido, la aliada del V6 de 258 CV de la Amarok es una automática de 8 marchas con convertidor de par con modo secuencial.

Caja automática de 8 velocidades para la camioneta Volkswagen Amarok.

Se trata de una caja de respuestas rápidas, que le permite a la Amarok viajar en octava marcha a 120 km/h en apenas 1.900 vueltas. Un dato: no tiene reductora.

Por el lado de la Ford Ranger, la única opción de esta motorización, al igual que en Amarok, es una automática (no se ofrece manual), en este caso de 10 velocidades. Esta mayor cantidad de relaciones es la que claramente infiere en el menor consumo de la Ranger frente a la Amarok.

Impresionante caja automática de 10 marchas para la Ford Ranger.

Camioneta Ranger vs Amarok en sistema 4x4

Otro aspecto importantísimo entre las camionetas es el sistema de tracción. En este caso, la Amarok V6 utiliza el ya conocido y bien eficiente 4Motion de tracción permanente en las cuatro ruedas. El mismo se encuentra dirigido por un diferencial central Torsen. Para el manejo off-road, tiene bloqueo electrónico de diferencial trasero, pero no ofrece caja reductora.

El sistema de tracción de Ranger es superior a todas las rivales.

Por el lado de la Ranger V6, hay que decir tiene uno de los sistemas de tracción más completos del mercado, pues cuenta con un sistema de tracción 4WD, es decir aquel que reparte la tracción en las cuatro ruedas, según las condiciones del suelo, sin dejar de mencionar que ofrece también seis modos de conducción que adaptan la suspensión, potencia del motor, la rigidez de la dirección, entre otras cosas, según el terreno.

Amarok también es 4x4, pero se cree que Ranger la supera.

En este sentido, la Ranger 2023, además de la tracción 4x4 en alta y baja con reductora, le agregó un sistema integral, lo cual supera en este apartado no solo a la Amarok, sino a todas las pick-ups del segmento.

¿Cuál camioneta sale mejor parada?

La Amarok V6 fue la camioneta pionera en esto de ofrecer variantes con mucha potencia. Lo presentó primero en versiones de corte más urbano (Highline $21.927.750, Extreme $23.463.500 y Black Style $23.578.600). Sin embargo, VW supo leer luego el mercado y ofreció su motorización más potente en la Comfortline ($17.661.100), una opción pensada para el trabajo, con neumáticos de perfil ancho, de valor más accesible.

La Ford Ranger de momento reservó su motorización con más caballos para la versión Limited Plus ($23.500.000), no solo la más costosa, sino aquella con neumáticos de 20" de perfil bajo, por lo que no es la "chata" ideal para el maltrato o realizar incursiones off-road exigentes.

La camioneta imbatible en confort de marcha, siempre fue la Amarok. Sin embargo, la nueva Ranger, al menos la variante Limited Plus, adquirió un nivel tan alto de insonorización y los amortiguadores transmiten tan pocas vibraciones; que ahora no tiene nada que envidiarle al andar de la exponente de Volkswagen.

Volkswagen tendrá que trabajar mucho para superar a Ranger.

No hay en el mercado de las camionetas una opción que presente tal evolución en el sistema de tracción como la Ford Ranger. En este sentido se torna imbatible, pues ofrece todas las alternativas que un sistema de tracción hoy puede tener.

Otro ítem que no podemos dejar mencionar y en el que claramente la Ranger es la vencedora por "knock out", es la seguridad. En esta nueva generación, hay que subrayar la nueva función Stop&Go para el Control de Crucero Adaptativo, la cobertura de remolque en el monitoreo de punto ciego y la cámara de 360 grados; sin dejar de mencionar la dotación de siete airbags en todas las versiones.

La Amarok, por su parte, no ofrece airbags de cortina, ni ningún tipo de Ayuda a la Conducción. Los únicos rasgos que valen remarcar son su sistema de frenos ABS con función off-road y el frenado automático post-colisión.

Ford se lleva por ahora todas las de ganar.

De esta manera, la Ford Ranger queda mejor parada ante una Amarok que recién se renovará el año que viene, aunque lejos de hacerlo siguiendo el plan global de la alemana, lo hará con una estrategia única implementada en la planta de Pacheco. Dicen que hay Amarok para rato, pero la tecnología y evolución de la Ranger obliga a todos los competidores a dar un gran salto para estar a su altura.