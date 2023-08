Cuánto sale el auto más barato en agosto tras suba del dólar blue y con nuevos impuestos

Julio fue un mes de muchos cambios para la industria automotriz, con un dólar blue que dio un gran salto tras cruzar la barrera de los $500, y un nuevo impuesto que afectará en el futuro cercano a varias marcas y modelos.

Esta situación llevó a compañías como Volkswagen, Citroën, Fiat, Jeep y Peugeot, entre otras, a ajustar los valores dos los 0km dos veces en el mismo mes, a fin de seguir vendiendo y no tener que cortar las operaciones ante la posibilidad de quedar desfasados en un mercado incierto.

En este contexto, agosto será clave para reacomodarse y aumentar los autos lo que sea necesario, siempre teniendo en cuenta que uno de los límites es el impuesto interno, que se aplica a partir de los $8.400.000 aproximadamente y provoca una suba de 20% de los valores de forma inmediata, barrera que muchas marcas siguen teniendo como referencia para que, a algunos segmentos, no los afecte. Por otro lado, este gravamen será incrementado en septiembre.

Mientras tanto, se van actualizando precios y el auto más barato del mercado ya fue publicado con el incremento correspondiente al mes de agosto.

Toyota Etios, el auto más económico: desde $5.500.000

De acuerdo al listado de precio oficial de Toyota, el Etios, el auto más económico del mercado, pasó de un valor de $5.000.000 en julio a $5.500.000 en agosto. El incremento ha sido muy bajo en este caso, si se compara con el precio que tienen otros modelos que arrancan por encima de los 6 millones de pesos. Para comprar el Etios hatch más equipado, el precio es de 6.890.000 pesos.

En cuanto al sedán, el base tiene un valor de $5.731.000, mientras que el más equipado sale 6.997.000 pesos.

El Etios es el auto más económico del país.

Para tener en cuenta los valores de los autos más vendidos del mercado, modelos como Fiat Cronos y Peugeot 208 remarcaron las listas de precio los primeros días de julio y luego lo hicieron el 27 del mismo mes. Ahora, faltan las listas de la primer semana de agosto.

De esta manera, los precios pasaron en julio, en el caso del Fiat Cronos que es el más vendido del país, de $6.301.800 a $6.569.700. Aumentó 4 por ciento.

En el caso del Peugeot, que son 8 versiones, la más barata aumentó de $7.207.300 a $7.531.600, mientras que las restantes siete opciones se encuentran topeadas en $8.101.000. En los primeros días de julio eran 5 las versiones que tenían el mismo valor.

El Fiat Cronos, el auto más vendido, supera los $6 millones.

En Citroën, el C3 que es otro de los modelos más baratos, pasó en julio de $5.242.900 a $5.478.800. Falta ahora el retoque de agosto.

Toyota Etios, el auto que podría desaparecer

A pesar de ser el auto más barato del mercado y uno de los más vendidos, la vida del Etios no parece tener mucho futuro, y la marca podría discontinuarlo a fin de mes. Este modelo cumplirá en septiembre de 2023 una década de su llegada a la Argentina, pero todo parece indicar que esa será la última celebración.

Tras una historia de idas y vueltas, con varios restyling que buscaron mejorar su look, ya que no gustó en un primer momento, este auto se convirtió en uno de los más vendidos del país. Sin embargo, todos los éxitos no alcanzan para que la marca lo sostenga, y de acuerdo a medios brasileños, donde se fabrica pero no se vende, a fin de año será discontinuado en la planta de Sorocaba, donde comenzará a fabricarse el nuevo Yaris Cross.

De esta manera, Argentina, Paraguay y Uruguay, que eran los mercados donde actualmente está presente el Etios, deberán sacar de su oferta el pequeño hatch y sedán.

El auto Toyota Etios sería reemplazado por el Yaris Cross en Brasil.

En el lugar del Etios, Toyota fabricará el nuevo Yaris Cross, un jugador clave en la categoría de SUV chicos por su estructura. Con la plataforma (TNGA) sobre la cual se construye el Corolla Cross (un SUV mediano) y el sedán Corolla, se meterá de lleno en el segmento donde los referentes son el Jeep Renegade, el Volkswagen T-Cross y el Chevrolet Tracker, entre los más populares.

Para poder iniciar la producción del SUV, la japonesa invertirá u$s340 millones. La nueva línea generará 700 puestos de trabajo, que se sumarán a los 6.000 empleados que Toyota tiene en sus cuatro plantas (Sorocaba, Indaiatuba, Porto Feliz y Sao Bernardo do Campo) en el estado de Sao Paulo.