¿Cuándo conviene cambiar el auto?

Los vehículos tienen un tiempo de vida útil, y aunque en la calle circulan unidades con más de dos décadas de antigüedad, cambiar el auto es una decisión que debe llegar en algún momento.

Sin embargo, más allá del gusto de cada uno, a la hora de cambiar el auto existen algunos puntos a tener en cuenta, y por ejemplo la cantidad de kilómetros es clave para saber cuánto puede durar el auto y qué arreglos puede llegar a requerir ante un determinado uso.

También hay que saber que un vehículo bien ciudado no es lo mismo que aquel que no ha tenido un service, un control, o una revisión a tiempo, lo mismo que pasa con los neumáticos, que son importantes tanto para la seguridad como para el confort del vehículo, y eso influye a la hora de pensar en cambiar el auto.

El caso del alineado y balanceo es muy importante para saber que las cubiertas están en buen estado y garantizar el cambio, por lo menos, después de los 50.000 kilómetros. Y así un sinfín de cuidados que van a determinar cuándo hay que cambiar el auto.

¿Cuántos kilómetros puede durar un auto?

Cuando se piensa en cambiar el auto hay que tener en cuenta que la vida media de un auto ronda los 150.000 kilómetros, mientras que el "final de ciclo" se encuentra alrededor de los 250.000 o 300.000 kilómetros, siempre dependiendo del mantenimiento, los posibles choques y los cuidados que haya tenido durante ese período.

Un buen momento para empezar a pensar en el momento de cambiar el auto es entre los 60.000 y los 100.000 kilómetros, ya que al superar la marca de los 150.000 km, el valor del auto usado comienza a descender más rápidamente.

Cambiar el auto con más de 200.000 km ya debería ser un hecho.

Un caso concreto se ve en los buscadores de autos usados, donde dos modelos iguales pueden variar hasta en un 30% su precio dependiendo de su kilometraje, y esta diferencia puede aumentar más para los que pasan los 150.000km. Por su parte, los que no tienen más de 30.000km mantienen precios relativamente similares a los 0km.

Otro dato a tener en cuenta a la hora de cambiar el auto es que no todas las personas utilizan el auto con la misma frecuencia o intensidad. No es lo mismo un auto de tres años de uso durante los fines de semana que uno de una persona que viaja diariamente de provincia a la capital.

De todo modos, se recomienda cambiar el auto cada tres o cinco años para que su valor no baje demasiado, especialmente antes de que se lancen al mercado las nuevas versiones de la misma.

¿Cuánto dura un auto bien cuidado?

Cuando las visitas al mecánico se hacen más frecuentes, aunque sea por pequeños desperfectos, o bien cuando se agotan las garantías oficiales (que en promedio suelen cubrir hasta los 100.000 kilómetros), son indicadores de que es momento de comenzar a pensar en el momento de cambiar el auto .

Para saber cuál es la vida útil de un auto también se puede ver el año de patentamiento o la edad que tiene el auto. Un vehículo actual suele tener una duración media de unos 14 años ya que, es durante este periodo, que recorre el kilometraje indicado.

Cambiar el auto usado también depende del cuidado que haya tenido.

Sin embargo, seguro existe o se conoce a alguien que tiene un vehículo con 20 años y sigue funcionando bien, por eso no piensa en cambiar el auto. Esto ocurre porque, seguramente, no lo habrá usado y, aunque su motor sea viejo, no se ha desgastado por el uso.

Eso sí: reparar un modelo de estas características suele ser más caro que cambiar el auto, porque hay piezas que ya no se fabrican. Lo mismo ocurre a la hora de tener que pasar la VTV, ya que, actualmente, hay controles de factores que antes no se vigilaban tanto como es el caso las emisiones CO2 del vehículo.

Factores externos que afectan a la vida útil del auto

En la vida útil de un auto concurren también factores externos que tienen que ver a la hora de pensar cuando cambiar el auto. Así, si con el paso de los años consume mucho combustible, u obliga a cambiar de neumáticos con demasiada frecuencia y existe la oportunidad de comprar uno nuevo más rentable en este sentido, se puede aprovechar para cambiar el auto.

También hay que pensar que, cuantos más años tenga un auto, menos será su valor en el mercado de segunda mano. Por eso, si tu objetivo era revender el vehículo, tienes que saber que lo mejor es que intentes hacerlo cuando, aún, esté en buenas condiciones y no haya llegado ni a la edad ni al kilometraje que ya indica que se debe cambiar.

Para cambiar el auto usado conviene buscar uno en mejor estado.

En este sentido, se puede saber que es el momento de cambiar el auto cuando el precio de una reparación más otros gastos de mantenimiento periódico y de seguro se aproximen en un 80% al costo de un auto nuevo o de segunda mano. En estos casos tendremos ya claro que la vida útil de nuestro auto está terminada; ya que en pocos meses nos saldrá más caro mantenerlo que habernos comprado uno.

Es posible señalar que a partir de los ocho años de vida de un auto, aunque no le hayamos hecho muchos kilómetros, ya debemos empezar a hacer cálculos acerca de si nos conviene cambiar el auto. Es el momento de pensar en cambiar de auto y valorar adquirir uno nuevo, cuyos gastos de mantenimiento no sean elevados y permitan disfrutar de un vehículo en perfectas condiciones.

Venta de autos usados en números

La venta de autos usados tuvo una importante recuperación en julio, con 154.367 transferencias realizadas, una suba de 5,65% comparado con el mismo mes de 2022. Si se compara con junio, el crecimiento fue aún más notable, ya que llegó a 15,11%, algo que no se esperaba teniendo en cuenta el incremento estrepitoso que sufrió el dólar en las últimas semanas, y que sembró varias dudas en las decisiones de inversión de los argentinos.

De esta manera, según la Cámara del Comercio Automotor -CCA-, el resultado es alentador en medio de un panorama negativo para el sector, ya que hace rato se arrastra una falta de unidades que complica las ventas y, especialmente, distorsiona los precios.

Pero este no es el único problema, sino que ahora se sumó uno más grave, ya que, según la CCA, "Los salones de las agencias en todo el país muestran el desabastecimiento de productos. La reposición de vehículos está muy complicada y por eso no es tan fácil cambiar el auto. Y esto tiene un punto importante: la gente está comprando en empresas establecidas, con domicilio fijo y habilitadas. Quieren seguridad en la compra", explicó Alberto Príncipe, presidente de la Cámara de Comercio Automotor.

Esto quiere decir que empiezan a poner más atención en las operaciones entre particulares, especialmente cuando se realizan de manera online. "Hay que tener cuidado sobre todo las realizadas por las redes sociales donde el público es seducido por precios de ocasión, por debajo de los de plaza, ocasionan defraudación, estafas y hasta muertes", alertó Príncipe.