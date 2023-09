En la Argentina faltan autos 0Km y hay un boom de usados: qué debés saber antes de comprar o vender

La devaluación del 22% que se produjo semanas atrás, sumado al aumento del tipo de cambio y el impuesto que aplicó el ministro de Economía Sergio Massa sobre dólar para importar, modificó el mapa del mercado automotor, tanto en autos 0km como usados

Luego de un intervalo, en el que la mayoría de las automotrices no publicaron sus respectivas listas de precios sugeridos y, como consecuencia de ello, los concesionarios decidieron parar toda nueva operación (las que estaban iniciadas se aceleraron las cobranzas y se concretaron), esta semana finalmente la situación se "normalizó".

¿El resultado? La mayoría de las marcas de autos aplicaron un incremento de entre el 8 y el 15% a sus modelos 0km, lo que definitivamente complicó el panorama de aquellos que estaban con intenciones de cambiar el auto por un modelo nuevo.

La salida a este complejo momento parece ser cobijarse en la compra de un auto usado. iProfesional recorrió y consultó telefónicamente a diferentes agencias de venta de modelos usados, quienes remarcaron el incremento de consultas por autos con kilómetros encima.

Un dato en que la mayoría coincide, es el aumento de consultas de clientes en agencias de autos, en detrimento de las operaciones con particulares. Los consultados atribuyen esto a dos cuestiones: la posibilidad de acceder a una financiación y evitar ser víctima de estafas que se vienen reiterando en publicaciones online.

El Ford Ka es uno de los autos usados más buscados.

Autos usados en cuota, lo que el cliente busca

Los autos usados no están exentos de los aumentos que experimentaron los 0km. "El auto que costaba hace dos semanas cinco millones de pesos, hoy ronda entre los seis y seis millones de pesos", aseguró un asesor de venta de un salón multi marca. Sin embargo, la compra del usado corre con un aspecto a favor: el auto está en el salón y cuenta con entrega inmediata.

Sobre la posibilidad de financiar, el dueño de un importante salón multi marca nos detalló: "de 10 operaciones de ventas que cerramos, 8 son con financiación con crédito UVA (Unidad de Valor Adquisitivo)". Y agregó: "Con el Banco Santander Río hoy se puede financiar hasta el 80% del valor auto con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 13 por ciento".

Desde otro salón de venta, coinciden en remarcar los beneficios que ofrece el crédito UVA, frente a las opciones de crédito de cuotas fijas: "Hoy para acceder a una cuotas fija, se debe manejar una tasa del 118% anual, con lo cual el valor de la cuota es muy elevado, frente a las que ofrece un crédito UVA".

Precios de autos sospechosamente bajos

En la constante búsqueda de precios competitivos, muchos compradores son tentados por valores, a veces sospechosamente más bajos que el mercado, publicados en redes sociales.

El VW Gol es otro de los autos usados preferidos.

De hecho, en este último tiempo, las denuncias por operaciones engañosas en la compraventa de autos se han incrementado sustancialmente.

En este sentido, desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) advierten una serie de recaudos a considerar. Una de las principales, en el caso de avanzar la operación con un particular, es que la misma debe realizarse sólo con el titular del auto. El primer indicio de que la operación no va bien, es negociar con la persona que no es la dueña del auto.

En el caso que la negociación se realice con una agencia, la misma debe estar inscripta y debe tener identificación de Afip en la vidriera, es obligatorio. Este requisito es además crucial para que luego, en caso de una denuncia, el damnificado tenga un respaldo en defensa el consumidor.

¿Cuánto hay que invertir para comprar un auto usado?

Como apuntamos anteriormente, el precio de usado no se ha quedado quieto, sin embargo, el comprador sabe que puede acceder a valores más racionales.

Desde el área de usados de un concesionario oficial de Ford y Volkswagen nos mencionaron que el ticket promedio de los autos más buscados ronda entre los $4.000.000 y 5.000.000 de pesos.

"Un Ford Ka, Volkswagen Gol Trend o un Toyota Etios modelos 2017 o 2018 cotizan en $5.000.000", explicaron.

Toyota Etios, ya no se vende 0km, pero se ofrece usado.

Desde otra agencia de usados remarcaron que los modelos más buscados son con menos de 10 años de antigüedad y que no superen los 100.000 kilómetros. "Un Fiat Cronos 2018 cuesta alrededor de $6.000.000 y un 2020 alrededor de $7.000.000", dicen. Desde otro local, coincide en que el Cronos es el más pretendido entre los usados y que volvió la moda de autos con baúl, frente a los cinco puertas".

El que tiene dólares, el más beneficiado

Los clientes que disponen de dólares en mano se han encontrado con el beneficio que luego de la corrida del dólar, precisa de menos dólares para poder concretar la compra de un auto.

Desde un importante concesionario ejemplificaron la situación de la siguiente manera: "Un auto que estaba en $5.000.000 millones cuando el dólar blue estaba en $500 (mediados de Julio) costaba u$s10.000. Ese mismo auto, si el ahorrista se adelanta a las actualizaciones de precios de los concesionarios, lo estaría pagando a u$s6.850, si el dólar blue se mantiene a 730 pesos".