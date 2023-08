Esta decisión clave cambiará para siempre el futuro de Tito y los pequeños autos eléctricos argentinos

El segmento de autos eléctricos se mantiene en constante crecimiento en Argentina. Al popular "Tito", se le sumaron nuevos referentes como el Sero Electric (se fabrica en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico en Morón, Buenos Aires); la camioneta Tita (fabricada por Coradir en San Luis) y Volt (producido por Volts Motors, en Córdoba).

Lo cierto es que Tito fue el modelo más vendido durante 2022, con casi 200 patentamientos hasta noviembre del año pasado y el fabricante -Coradir- decidió aumentar su producción hasta las 1.500 unidades. Además, a la primera opción de dos puertas, se sumó una edición especial de 5 puertas; y recientemente se agregó otra que cuenta con más potencia y autonomía.

Pese a sus numerosas ventajas, estos vehículos aún registran limitaciones en cuanto a su capacidad, velocidad y hasta las habilitaciones necesarias para circular.

¿El auto eléctrico Tito puede andar por rutas y autopistas?

Desde Coradir, la compañía que fabrica este vehículo, explicaron a iProfesional: "Ha trascendido un informe de un prestigioso estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que informa que la supuesta prohibición de circulación por autopistas y rutas de los automotores de categorías L6(b) y L7(b), como el Tito, la Tita y otros modelos del mercado, no es tal porque nunca estuvo vigente. Esto es así, porque la restricción de marras no esta en la ley de tránsito Nº 24449 y la introduce su decreto reglamentario Nº 32/2018, cuando desdobla el inciso m del artículo 48 de la ley agregando una nueva prohibición distinta a la especificada".

Y aclaran que no existe hoy una ley que impida a Tito circular por este tipo de carreteras. "Como se sabe, no es legal que un decreto reglamentario agregue una restricción o prohibición no prevista en la ley que reglamenta", señalaron al respecto.

En este contexto, desde la empresa indicaron que se trata de una "tácita derogación de la prohibición". Y profundizaron: "El actual gobierno, seguramente consciente del error cometido por la anterior administración al sancionar ese decreto, lo corrige al promulgar el decreto Nº 242/2022 que establece las penalidades especificas para todas las prohibiciones, omitiendo la inclusión del mencionado inciso m2 y estableciendo penas solo para lo contemplado por la ley. Esto constituye una tácita derogación de la prohibición, por lo que se concluye que no existe en la actualidad ninguna restricción que afecte a los vehículos eléctricos de las categorías L6(b) y L7(b) e impida su libre circulación por las calles y carreteras del país".

Con el auto eléctrico Tito, sólo se podrá andar por la ciudad o zonas urbanas.

¿Cuánto cuesta mantener un auto eléctrico Tito?

En cuanto a los gastos con este modelo, Tito arranca en u$s16.500 al tipo de cambio oficial, por lo cual actualmente tiene un valor de $6.022.500 (cotización dólar oficial $365). Por otro lado, para recargar la batería, el gasto es 10 a 1 comparado con la nafta, ya que su característica es ser muy económico y ecológico.

El auto cuenta con dos versiones, de 2 o 4 puertas. Sus dimensiones son de 2.83 m de largo, 1.50m de ancho y 1.56 de alto, con una capacidad para cuatro integrantes.

El vehículo funciona a batería y tiene una autonomía que puede ser de 100 o 300 km, según la batería elegida, con una velocidad máxima de 65 a 95 kilómetros por hora. La potencia es de 4.5 o 7KW.

La batería soporta 2000 ciclos de carga, es decir, se descarga completamente esa cantidad de veces y luego se recarga al 100%. Esto corresponde a una distancia recorrida aproximada de 200.000 km. La recarga se puede hacer en una un toma de corriente estándar de 220V, en un plazo de entre 6 a 8 horas en caso de hacerlo si la batería estaba totalmente descargada.

En cuanto a la caja, no requiere engranajes diferentes, por eso se conduce como un vehículo con transmisión automática, con pedal acelerador y pedal de freno.

Además cuenta con Tablero Digital; Faros de LED; Frenos Disco en ruedas delanteras; Frenos a tambor en ruedas traseras; Calefacción y Aire Acondicionado; Vidrios Eléctricos; Sistema de cargado inteligente; Conexión Bluetooth; y Radio (MP3). No cuenta con bolsas de aire y se entiende que no las necesita por las bajas velocidades.