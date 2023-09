Precios justos: qué autos de Fiat y Toyota no aumentarán por 60 días y cuál conviene elegir

Tras varias negociaciones, las automotrices agrupadas en la Asociación de Fábrica de Automotores -ADEFA- (Citroën, Chevrolet, Fiat, Ford, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Nissan y Volkswagen) se comprometieron a congelar por 60 días los precios de algunas versiones de sus modelos, a cambio de que el Gobierno nacional libere la importación (están trabadas hace dos meses) de aquellos 0km que no pueden ingresar al país.

Este acuerdo involucró al menos nueve versiones, de las cuales, cuatro serán camionetas (Ford Ranger, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Chevrolet Montana), dos furgones para trabajar (Citroën Berlingo y Peugeot Partner) y tres modelos citadinos (Fiat Cronos, Toyota Yaris y Volkswagen Polo Track).

Cada terminal tuvo la libertad de elegir el nivel de equipamiento, que por dos meses, no modificarán sus valores sugeridos al público; mientras que el resto de la gama si lo hará al acelerado ritmo inflacionario. Fiat optó por el Cronos 1.3 Like (base), como la única versión que no experimentará subidas de precio de aquí a finales de octubre; mientras que Toyota seleccionó al Yaris XLS, la variante intermedia de su modelo que se ofrece tanto en silueta sedán como hatchback.

Iprofesional te cuenta cuáles son las principales características de estas dos versiones de Cronos y el Yaris, cuyos valores no fueron aún informados al momento de la publicación de este informe.

Un auto Cronos base o un Yaris intermedio

El Fiat Cronos se ofrece actualmente en cuatro niveles de equipamiento: Like, Drive y Stile –todos ellos con caja manual de 5 marchas- y Precision, en este caso asociado a una caja automática CVT.

El Toyota Yaris, por su parte, se puede elegir con dos siluetas diferentes (hatchback y sedán) en cinco versiones: XS, XLS (con caja manual o automática), XLS Pack (solo con caja automática) y el tope de gama denominado S, asociado únicamente con la caja automática CVT.

El Fiat Cronos es el auto más vendido del país.

En dimensiones, el Cronos Like se mantiene igual en todas sus versiones: 4.364 mm de largo, 1.724 mm de ancho, 1.508 mm de alto y 2.521 mm de distancia entre ejes. El peso en orden de marcha es de 1.136 kilos. La capacidad del baúl es de 525 litros.

El Toyota Yaris se ofrece en versión sedán y hatch.

El Yaris sedán, por su parte (resulta válido comprar las mismas siluetas) se presenta más largo (4.425 mm) y ancho (1.730 mm), aunque resulta un poco más bajo (1.475 mm). Su peso es de 1,140 kilos. La capacidad de su baúl es de 473 litros.

Diferencias de equipamiento entre el auto de Fiat y Toyota

Si bien el Cronos Like es la versión que se ofrece con el equipamiento más estándar de gama, estéticamente no pierde su atractivo. De hecho, cuenta con llantas de aleación de 15" y los espejos y manijas son de color carrocería.

Fiat Cronos, así es por dentro una de sus versiones.

El Yaris en este aspecto luce más moderno, y atractivo, sobre todo en su frontal, principalmente por la presencia de su grilla de grandes dimensiones y faros rasgados, los cuales tienen proyectores halógenos, además de leds para luz diurna. Al igual que el Cronos, está calzado sobre llantas de 15".El Toyota Yaris se ofrece en versión sedán y hatch.

Toyota Yaris: así es por dentro.

A nivel confort, el Cronos ofrece: aire acondicionado, volante multifunción (se regula solo en altura), radio integrada (no cuenta con pantalla multimedia) con Bluetooth con entradas auxiliar y USB, toma de 12V, levantavidrios eléctricos delanteros, computadora de a bordo en display de 3,5", cierre centralizado de puertas con traba automática en movimiento, entre los más destacados.

El Yaris XLS -no es la variante base- cuenta con: volante multi función (se regula solo en altura) aire acondicionado -en este caso con climatizador automático digital- computadora de a bordo con display de 4,2", levanta vidrios eléctricos en las 4 puertas, y la gran diferencia es que tanto esta versión como la XS (base) si dispone de central multimedia con pantalla de 7".

Motor y seguridad: ¿Cuál conviene más?

En motorización, ambos disponen de una sola motorización para toda la gama. En el caso del Cronos, el motor es el comprimido naftero Firefly 1.3 con cuatro cilindros, 8 válvulas de 99 CV, con un torque de 127 Nm. Mientras que el Yaris tiene debajo del capot un naftero 1.5 litros de 16 válvulas de 107 CV y 140 Nm de torque.

El Fiat Cronos tiene un espacio de baúl más generoso como el Yaris sedán.

En la práctica, hay que decir que el motor del Cronos está pensado para ser un auto con consumos bajos (promedio 8 litros cada 100 kilómetros), que como contra partida se muestra un tanto dubitativo en la zona baja del cuenta vueltas. El Yaris, por su parte, tiene un consumo mixto de 9 litros cada 100 km y si bien cuenta con un poco más de potencia, es un motor que trabaja un poco forzado, con aceleraciones modestas, sobre todo en ruta.

El Yaris con precios justos es una versión intermedia.

Si de seguridad se trata, del Cronos Like hay que destacar que dispone de frenos con ABS, Control de Estabilidad y de Tracción, sensores de estacionamiento trasero, monitoreo de presión de neumáticos y asistente de arranque en pendiente. Como contra partida, ofrece solo dos airbags frontales.

El Toyota Yaris, se perfila más completo en este apartado, ya que además de ofrecer todo lo que el Cronos dispone, incorpora 2 airbags laterales, dos de cortina y 1 de rodilla (de serie), Control de Velocidad Crucero, Encendido Automático de luces y Barras de Protección contra impactos laterales.

Precios tras el acuerdo de cada auto

Por otro lado, más allá del equipamiento y las prestaciones, se sabe que, a la hora de definir una compra, el precio es un factor fundamental. Si bien no se informó todavía, en agosto ambos modelos tenían un precio de $7 millones promedio, con algunos incrementos hacia fin de mes de Fiat, que llevó a muchos de sus modelos al límite del impuesto interno (en ese momento en $8.200.000).

Ahora, con la suba del gravamen, tienen más margen para aumenta, ya que el mismo se aplicará a partir de los 10.400.000 pesos. A partir de esa suma, los autos subirán otro 20% de forma automática por quedar debajo de la barrera del impuesto.