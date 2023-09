Ya no hay autos 0Km por menos de $7 millones en Argentina: los 10 más "baratos", con y sin precios justos

Los precios de los autos 0km sufrieron una fuerte suba en septiembre, producto de varios factores que se combinaron y terminaron en un combo explosivo que golpeó fuertemente a la industria.

El primero de ellos fue la devaluación del peso agosto, que llevó a los listados sugeridos por algunas automotrices a ajustarse hasta tres veces en el mismo mes.

A esto se sumó la actualización del impuesto interno, que con un incremento de la base mínima imponible del 24% en el trimestre, pasó de afectar a los modelos con un valor de $8,2 millones de venta al público a aquellos de $10.4 millones aproximadamente, permitiendo que varios autos que estaban "topeados" rompan la barrera que los contenía para no tener que aplicar el gravamen.

A estos factores negativos se sumó una medida con "ánimo" de jugar a favor, pero por tiempo limitado: el plan de precios justos acordado por el Gobierno y automotrices para que, hasta el 31 de octubre, los valores de algunos modelos de 0km no se modifiquen. Sin embargo, esta propuesta, tampoco alcanzó para garantizar que el acceso a un auto sea tan sencillo, teniendo en cuenta que todos los modelos incrementaron sus valores antes de sumarse al plan, y en el resto, las cotizaciones arrancan por encima de los 7 millones de pesos.

Los autos más baratos: desde $7 millones

Para repasar los precios más baratos de los autos buscamos algunos modelos de entrada de gama. En algunos casos, no se conocen todavía los valores oficiales, como sucede con el Fiat Mobi (solo para comprar por plan de ahorro), que siempre estuvo entre los más económicos.

De esta manera, algunos autos baratos cuyos precios fueron informados son los siguientes.

Chevrolet Joy

Chevrolet Joy, el auto más económico.

Con motor 1.4 L y caja manual, es el más barato del mercado, un modelo de entrada de gama, con nivel de equipamiento base, que se ofrece en versión hatch (el más barato) a 7.260.900 pesos. En dólar blue, con una cotización a $730, el precio es de u$s9.946. En el caso del sedán, el precio es de 7.509.900 pesos.

Toyota Yaris

Toyota Yaris quedó como uno de los autos más baratos.

El modelo de Toyota que llegó al mercado argentino para posicionarse por encima del Etios, desde ahora es el más económico (el Etios se discontinuó). Se ofrece desde los $7.403.000, o u$s10.141; hasta 9.476.000 pesos. Es otro de los modelos que se puede elegir en versión hatch o sedán.

Renault Logan

Renault Logan, el sedán más económico.

Otro de los modelos que quedaron como "autos baratos" es el Renault Logan, fabricado en Córdoba. Es un sedán que compite con el auto más vendido del mercado, el Fiat Cronos. En precios, el más económico arranca en $7.946.200, o u$s10.885, mientras que el full llega a 8.664.300 pesos.

Renault Sandero

Renault Sandero se ofrece en tres versiones, una con caja CVT.

El Sandero es otro de los autos baratos de Renault, también fabricado en la Argentina, en Santa Isabel, Córdoba. Se ofrece desde los $8.217.600 o u$s11.256, hasta los $9.228.500, que es una versión sumada reciéntemente con caja automática CVT.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Track, el recomendado para precios justos.

Es otro de los modelos económicos de septiembre, con un valor del entrada de gama, que es el Track First Edition, de $8.342.000 o u$s11.427 al dólar blue. Este modelo también forma parte del plan precios justos.

En cuanto al resto de las versiones, uno de los Polo más equipados asciende a $11.076.800, sin contar el deportivo GTS que supera los 15 millones de pesos.

Chevrolet Onix

Chevrolet Onix quedó como uno de los más baratos solo en una versión.

Después del Joy, el Onix se ofrece con una versión de entrada de gama más económica, a $8.571.900 o u$s11.742 (tanto hacth como sedán), mientras que los más equipados tienen todos el mismo valor: $10.272.000. Es decir, tras el incremento de la base mínima imponible del impuesto interno, todos los modelos aumentaron y ahora se encuentran, otra vez, en el límite del impuesto.

Fiat Cronos

Fiat Cronos, otro modelo de Precios Justos.

El auto Fiat Cronos se encuentra entre uno de los modelos más económicos del mercado, el más vendido y también es parte del acuerdo con el gobierno "Precios Justos". La versión inicial es la Like 1.3 con caja manual, a un precio de $8.830.500 o u$s12.096 al blue. La marca no está informando los valores del resto de la gama.

Nissan Versa

Nissan Versa, el único fabricado en México, con mejor calidad.

El modelo de Nissan importado de México está entre las opciones de autos de entrada de gama para comprar, que son los más económicos del mercado. El base, tiene un precio de $9.072.000 o u$s12.427, mientras que el full llega a $10.100.000, también topeado por el impuesto interno.

Volkswagen Virtus

Virtus, un auto a punto de renovarse.

Es otra de las opciones que se puede elegir entre los modelos de entrada de gama más accesibles, con un precio de $9.614.900 o u$s13.171 al cambio blue. En cuanto al full, el más equipado sale $9.639.750. Un dato: el GTS deportivo no figura en la lista de precios de septiembre.

Peugeot 208

Peugeot 208, uno de los autos más vendidos.

Es otro de los modelos de entrada de gama de una marca masiva. En este caso, el más accesibles, que en su versión New like 1.2, sale $9.835.000 o u$s13.472.Tampoco se conoce el listado de precios completo de la marca, por lo cual no se puede conocer el total de las versiones.

Precios justos: otros modelos de autos congelados

Además del Volkswagen Polo y Fiat Cronos con precios justos, otras opciones que se pueden comprar hasta el 31 de octubre sin aumentos son el Toyota Yaris intermedio, camionetas y utilitarios.

Los modelos son los siguientes:

Autos de pasajeros

Fiat Cronos Like, versión entrada de gama, fabricado en Córdoba.

Toyota Yaris XLS, versión intermedia, fabricado en Brasil.

Volkswagen Polo Track First Edition, entrada de gama, fabricado en Brasil.

Camionetas:

Chevrolet Montana, fabricada en Brasil

Ford Ranger XLS 2.0 mono-turbodiesel 4x2 Manual, fabricada en Argentina.

Nissan Frontier 2.3 mono-turbodiesel 4x2 Manual, fabricada en Argentina.

Renault: Alaskan 2.3 mono-turbodiesel 4x2 Manual (Argentina).

Furgones: