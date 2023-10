Qué autos baratos podés comprar con Precios Justos y cuánto salen

Las medidas para ponerle un tope a los precios también alcanzaron a la industria automotriz. De esta manera, el Gobierno anunció que hasta el 31 de octubre, 9 modelos de autos 0km mantendrán el mismo valor para que los clientes puedan elegir una de esas propuestas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las marcas pusieron una cantidad limitada de autos para adquirir mediante esta vía -la cual es baja, en muchos casos- y hay que considerar que las operaciones no se podrán realizar por cualquier vía.

Precios Justos: ¿qué modelos de autos se pueden comprar?

Una de las opciones es el Toyota Yaris XLS con caja CVT, con un precio de $8.806.955. Son en total 300 unidades distribuidas entre todos los concesionarios de la marca, según indica la compañía japonesa en la web. Sin embargo, según la periodista especializada en autos, Guillermina Fossati, "fue muy difícil conseguir una unidad, mientras que en algunos concesionarios explicaron que fueron solo 100 los disponibles". Y advirtió: "Otro dato a tener en cuenta: no es el Yaris más barato, sino que el más económico es el XS manual, a 7.403.000 pesos".

Con respecto a Volkswagen, el modelo disponible es el Polo Track 1st Edition a $8.187.550. Se lanzó en agosto como edición especial de 100 unidades en color Sunset Red, el techo negro ninja, el emblema conmemorativo y varios otros contenidos únicos, para adquirir solo por Internet. Ahora, se destinó al plan del Gobierno.

La otra opción es el Fiat Cronos Like a $8.830.500. El valor informado no incluye gastos de flete, patentamiento, seguro, accesorios y/o mano de obra para la colocación de accesorios. Esta Promoción no es combinable ni/o acumulable con otros descuentos ni/o beneficios ni/o promociones vigentes y es válida únicamente para los canales de venta directa y convencional, y no es aplicable a la modalidad de venta de Plan de Ahorro. Cabe destacar que en este caso, no es fácil encontrar la versión más económica.

Con Precios Justos, se podrá comprar un Toyota Yaris por unos $8.806.955.

¿Qué camioneta se puede comprar con Precios Justos?

Te puede interesar ¿Cómo saber quién es el dueño de un auto por la patente?: el paso a paso

En el caso de las camionetas, hay cuatro opciones habilitadas para comprar con Precios Justos, y las marcas no lo especifican en la promoción en sus espacios online. Tampoco es fácil encontrar estas opciones en concesionarios, sobre todo las versiones básicas. Ford, Renault y Nissan propusieron sus modelos medianos, y Chevrolet lo hizo con la nueva Montana que es del segmento más chico, todos por compra al contado.