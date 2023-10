Precios justos: qué autos se consiguen y qué requisitos hay que cumplir para comprar

El programa de autos Precios Justos se anunció como una gran propuesta del Gobierno y las automotrices, con la finalidad de que, hasta el 31 de octubre, 9 modelos de autos 0km mantengan los precios congelados y los clientes puedan elegir alguna de esas propuestas.

Una vez que se anunciaron cuáles eran los vehículos que integrarían el plan, se conocieron los detalles y condiciones para ser parte del plan.

La primera, que las marcas pusieron una cantidad limitada de modelos para comprar con esta opción, es decir, hay un cupo por los dos meses, bajo en algunos casos.

La segunda, que las operaciones no son por todos los canales de compra, situación que al momento de encarar la operación descubren los clientes.

Cuáles son los modelos de autos 0km que forman parte de Precios Justos

Entre los autos para elegir con el programa que congela los precios, uno de los modelos es el Toyota Yaris XLS con caja CVT, con un precio de $8.806.955. Son en total 300 unidades distribuidas entre todos los concesionarios de la marca, según indica la japonesa en la web.

En este caso, consultando diferentes concesionarios, fue muy difícil conseguir una unidad, mientras que en algunos concesionarios explicaron que fueron solo 100 los disponibles. Otro dato a tener en cuenta: no es el Yaris más barato, sino que el más económico es el XS manual, a 7.403.000 pesos.

El Toyota Yaris es uno de los modelos con Precios Justos.

En el caso de Volkswagen, el modelo disponibles es el Polo Track 1st Edition a $8.187.550. Para tener en cuenta, este modelo se lanzó en agosto como una edición especial de 100 unidades en color Sunset Red, el techo negro ninja, el emblema conmemorativo y varios otros contenidos únicos, para adquirir solo por Internet. Ahora, se destinó al plan del Gobierno.

Por último, en el caso de los autos de pasajeros, la otra opción es el Fiat Cronos Like a $8.830.500, incluye IVA e impuestos internos vigentes. El valor informado no incluye gastos de flete, patentamiento, seguro, accesorios y/o mano de obra para la colocación de accesorios. Esta Promoción no es combinable ni/o acumulable con otros descuentos ni/o beneficios ni/o promociones vigentes y es válida únicamente para los canales de venta directa y convencional, y no es aplicable a la modalidad de venta de Plan de Ahorro.

El problema en este casi es que, si bien hay mucha oferta de Cronos, no es fácil encontrar la versión más económica.

Las camionetas con Precios Justos

En el caso de las camionetas, hay cuatro opciones con precios justos, y si bien las marcas no lo especifican en la promoción en sus espacios online, tampoco es fácil encontrar estas opciones en los concesionarios, especialmente en el caso de las versiones base, que son siempre las que menos oferta tienen.

Chevrolet Montana, una de las camioneta para comprar con Precios Justos.

Ford, Renault y Nissan propusieron sus modelos medianos, y Chevrolet lo hizo con la nueva Montana que es del segmento más chico, todos por compra al contado.

Ford propuso la Ranger XLS 4x2 es la que se mantendrá a un precio de $ 16.089.000.

Nissan seleccionó a la Frontier S, la menos equipada, con un costo de $13.790.200.

Renault, por su parte, ofrecerá a la Alaskan Emotion 4x2, la cual tiene un valor de $17.288.000 y desde $19.317.100 la 4WD.

Chevrolet, con la Montana LTZ, tiene un precio de $16.867.900: Precio sugerido al público válido hasta el 31 de octubre para Chevrolet Montana LTZ o hasta agotar stock de 100 unidades destinadas al programa Precios Justos.

Los furgones

Dentro del grupo de modelos que no modificarán sus valores se encuentran dos furgones utilitarios orientados para el trabajo. Se trata del Citroën Berlingo HDi ($9.778.500) y su par de Peugeot el Partner HDi, al mismo valor que su competidor.

Peugeot Partner, una opción dentro de los Precios Justos.

De estos modelos hay amplia disponibilidad, ya que ambos se producen en la provincia de Buenos Aires, en la planta de El Palomar del grupo Stellantis, y la marca produce en el lugar únicamente el 208.