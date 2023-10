El blue récord paraliza venta de autos: más agencias prefieren cuidar stock y se impone precio en dólares

El dólar blue dio un nuevo salto y los precios de los 0km quedaron en la mira de los concesionarios, quienes prefieren no vender antes que cerrar una operación con valores desactualizados a tan solo 10 días de arrancar el mes, cuando ya se aplicaron importantes incrementos en los listados oficiales en relación con septiembre.

Ahora, con un dólar a más de $1.000, y con la mayoría de los expertos anticipando que no ha tocado el techo, el mercado vuelve a retroceder y el último trimestre amenaza con cerrar con números negativos debido a la combinación entre los graves problemas económicos y las elecciones del 22 de octubre, más una posible segunda vuelta en noviembre.

Si bien durante las primeras horas del lunes las automotrices siguieron con los mismos precios en los 0km, los concesionarios reaccionan mucho más rápido y cualquier posibilidad de negocio que esté dando vueltas prefieren freezarla, salvo que se trate de un plan de ahorro donde los precios se incrementan de manera constante.

Lo mismo pasa en el segmento de autos usados, donde la situación es aún peor. En este caso, no solamente que la mayoría de las publicaciones están en dólares, sino que las pocas que quedan en pesos, especialmente en las plataformas online, tienen cotizaciones que están más arriba que los mismo modelos en versión 0km.

Precios de autos más caros, pero no alcanza

De acuerdo a lo que explican desde diferentes concesionarios, si bien los valores aumentan todos los meses, estas subas no son suficientes para mitigar la pérdida de rentabilidad que viene teniendo el sector.

Esto se da por la inflación que golpea a todo el país, aunque las estructuras ya se achicaron, y también porque están trabajando con stocks cada vez más reducidos, debido a que casi no entran autos del exterior y únicamente hay modelos nacionales.

La prueba de estos es que en septiembre, 9 de los 10 autos más vendidos fueron de origen nacional, entre ellos camionetas, autos y utilitarios; y detrás vienen creciendo otros modelos que hace rato no estaban entre los preferidos del público, pero es la consecuencia de la poca oferta y quien tiene necesidad de cambiar su vehículo, optan por hacerlo y no seguir esperando en un contexto incierto.

Precios Justos, con poco éxito

En el caso del acuerdo que tomó el Gobierno con las automotrices para frenar el incremento de los autos no dio mucho resultado, y solo dejó a 9 productos con el mismo valor que en septiembre, de los cuales no hay stock porque en todos los casos era una cantidad de unidades limitada.

Esto no es todo, sino que, la promesa de liberar las importaciones a cambio del acuerdo no fue cumplida como corresponde, y se aprobaron algunas SIRA pero por un camino más largo y no están entrando autos como se esperaba.

Los modelos que están en el plan son 3 autos de pasajeros, 4 camionetas y 2 utilitarios, todos mantienen los valores pero es imposible conseguirlos.

A pesar de la crisis, siguen las novedades

Mientras el sector está en un momento de mucha incertidumbre, las acciones de las automotrices para el último trimestre del año están muy activas.

Hubo en estos días novedades de Honda, una marca que estaba casi sin novedades hace mucho tiempo, y ahora lanzó el ZR-V y el 31 de octubre presenta el nuevo HR-V.

Ford, por su parte, presentará el nuevo Mustang Mach-E antes de fin de año y Renault tiene previsto lanzar otro eléctrico que es el Kwid e-Tech.

En el caso de Citroën, avanza en la presentación de una primicia mundial, de la cual habrá novedades en noviembre, mientras que lo mismo hará Renault con el Kardian, que a fines de octubre se mostrará en Brasil.

Otras marcas con novedades son RAM, que acaba de lanzar la 1500 Night Edition y la nueva Revel; Jeep que presentó un nuevo Grand Cherokee; y Nissan que presentó hace pocas semanas el X-Trail.

De esta manera, a pesar del contexto, algunas buenas noticias alientan al mercado.