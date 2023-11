Se viene el nuevo auto SUV Renault Duster: enterate todos los detalles

Desde que Renault lanzó el Duster en la región, en 2011, el auto SUV de la marca del rombo se estableció como uno de los modelos más exitosos de su clase dada su habitabilidad y precio accesible, e incluso por ofrecer una versión con un confiable sistema de tracción 4x4.

A lo largo de estos años, ha combatido el paso del tiempo con algunas actualizaciones para no quedar detrás de sus principales competidores. Sin embargo, en este segmento cada vez más multitudinario y competitivo, ningún modelo puede darse el lujo de no estar a la moda: no sólo en términos de diseño, sino también de tecnología y seguridad.

Es por eso que desde Renault Group ya pusieron fecha para el lanzamiento mundial de la tercera generación de este modelo, cuya génesis es de Dacia; la marca "low cost" de origen rumano perteneciente a la firma del rombo que comercializa sus vehículos principalmente en los considerados mercados emergentes.

El nuevo Duster hará su debut el próximo 29 de noviembre en Portugal. Y tal como sucede habitualmente, primero lo hará bajo el ala de Dacia (saldrá a la venta en varios países del Viejo Continente a principios de 2024) para luego adoptar el emblema de Renault y ser adaptado para Latinoamérica: probablemente hacia fines del año que viene, principios de 2025.

Cabe destacar que -a excepción de la camioneta Alaskan- todos los modelos de Renault fabricados en nuestra región utilizan plataformas derivadas de productos Dacia, tales como los Sandero, Logan, Stepway y Kangoo, manufacturados en la planta cordobesa de Santa Isabel, Duster en Colombia y la camioneta Oroch actualmente en Brasil, cuya futura generación se estima será producida en la Argentina.

Nuevo auto SUV Renault Duster: del prototipo a la realidad

Esta tercera generación del Duster procura seguir los pasos del llamativo prototipo Dacia Bigster que fue presentado en plena pandemia en el marco de "Renaulution", la nueva estrategia mundial del grupo francés que pretende transformar rotundamente su portfolio en todos los mercados.

El nueva prototipo del Dacia anticipa el Duster.

Con un estilo muy futurista y trazos rectilíneos, este "concept car" (con capacidad para siete pasajeros) supone ser el faro de diseño para algunos de los modelos que Renault comenzará a fabricar en el corto plazo sobre una plataforma completamente nueva.

Si bien desde Dacia/Renault buscan mantener el misterio hasta el día de su presentación, la aparición de varias fotografías tomadas a unidades de prueba (bajo camuflaje) permiten darnos una idea de los trazos generales que tendrá el nuevo Duster, cuyo cambio generacional promete ser la evolución más importante en la historia del modelo (el segundo más vendido en Europa por Dacia).

¿Un Duster más grande?

Si bien no hay datos oficiales acerca de sus dimensiones, todo parece indicar que la carrocería rondará los 4,60 metros, eso significa que el nuevo Duster 2024 crecerá respecto a la actual generación y ofrecerá así mayor habitabilidad.

El futuro auto SUV camuflado ya se prueba en algunos mercados.

Y al margen de los cobertores de las unidades de prueba, sí se llega a apreciar que el renovado SUV contará (al menos en Europa) discos de freno traseros y las manijas e las puertas posteriores están ocultas en el pilar C. Asimismo, queda claro que contará con los faros de led delgados, luces traseras triangulares, paragolpes con placas de deslizamiento integradas de estilo aluminio, pasos de rueda cuadrados y guardabarros pronunciados.

Lo que mayor intriga genera es el interior de este vehículo, ya que ni siquiera se dio a conocer el del Bigster durante su presentación mundial. No obstante, la reciente aparición del Renault Kardian que se fabricará en Brasil y será comercializado en nuestra región a inicios de 2024 da una clara muestra hacia dónde va el estilo puertas a dentro de los futuros modelos de la marca del rombo: se espera una rotunda digitalización del instrumental, con un sistema multimedia más grande, además de un salto de calidad de materiales y terminaciones.

¿Qué motores tendrá el nuevo auto SUV Duster 2024?

El cambio de arquitectura supone ser clave también para la incorporación de inéditos trenes motrices en el nuevo Duster. Con la implementación de la moderna plataforma modular CMF-B de la Alianza Renault-Nissan Mitsubishi se espera la llegada de mecánicas híbridas.

El motor del nuevo auto SUV Duster no fue confirmado.

Se trata del mismo propulsor que ya utiliza el Dacia Jogger, equipado con un impulsor naftero 1.6 de 91 CV que trabaja asociado con una unidad eléctrica de 49 CV que en conjunto entregan 140 caballos de potencia.

Habrá que esperar a su lanzamiento en nuestra región para saber qué confiduración adoptará finalmente (en Europa también habrá opciones Diesel), aunque aquí es muy probable que varias de sus versiones mantengan el nuevo motor 1.3 TCe turbo de 163 CV.