Prepará la billetera: cuánto cuesta poner el auto en condiciones para salir a la ruta en 2024

Salimos a buscar presupuestos para afrontar los chequeos que no se pueden evitar, si la idea es no sufrir sobresaltos en la ruta. ¿El costo? Alarmante

Se acerca el período vacacional y la mayoría ya tiene definido la fecha, el destino y el medio (auto, bus o avión) con el cual se van a movilizar este verano.

A la hora de hacer números, más aún si la idea es salir con el grupo familiar, el auto sigue siendo la opción que más conviene.

Sin embargo, no todos contemplan dentro del presupuesto reservado para las vacaciones, el gasto que implica poner el auto en condiciones para poder salir a la ruta.

En base a ello, salimos a buscar presupuestos a diferentes negocios especializados en tren delantero, frenos, de mecánica integral, aire acondicionado y negocios dedicados a la venta de accesorios para autos.

Cambio de aceite y filtros: desde $170.000

El service oficial, principalmente si el auto se encuentra dentro de garantía, es crucial programarlo con tiempo y contemplar estimativamente cuántos kilómetros demandará el viaje, tanto de ida como de vuelta.

En este sentido conviene incluso adelantarse a los períodos sugeridos, los cuales en la mayoría de los casos son cada 10.000 kilómetros.

El cambio de aceite es muy importante cada 10.000 km.

Los costos varían mucho según marca y modelo, pero tomando como referencia un Fiat Cronos con un service previsto entre los 30.000 y 60.000 kilómetros, se debe pensar en invertir $170.000 promedio.

En el caso de disponer una Toyota Hilux, sorpresivamente nos encontramos que un service oficial de los 70.000 kilómetros, cuesta $146.600, es decir menos de lo que demanda el auto más vendido y popular de Argentina.

Alineado y balanceo: desde $20.000

El alineado y balaneceo, al igual que la rotación de las ruedas, debe realizarse cada 10.000 kilómetros. La finalidad de ello, es lograr que los neumáticos no sufran un desgaste desparejo, a la par de que el auto no pierda confort de marcha.

Sin embargo, los especialistas coinciden que con un simple pozo que golpeé al neumático, es muy probable que la rueda pierda la alineación.

El alineado y balanceo de las ruedas en un auto oscila entre los $20.000 y $22.000; mientras que en el caso de una camioneta asciende hasta los $30.000. Se trata de uno de los mantenimientos más accesibles, el cual es imprescindible realizar antes de cualquier viaje.

Amortiguadores: desde $165.000 (primera marca)

De su buen o mal estado depende cómo se van a ir desgastando (parejo o no) las ruedas. Pero también dependerá si el auto frenará correctamente o no (los amortiguadores gastados estiran la frenada).

El estado de los amortiguadores es muy importante para la seguridad del auto.

Resulta muy evidente cuando los amortiguadores precisan ser reemplazados. Cuando se pasa una loma de burro y el vehículo queda como rebotando, si en curvas la inclinación es muy pronunciada, cuando el tren delantero o trasero golpea en un cambio de altura, cuando se perciben ruidos en la suspensión al doblar o frenar y cuando se detecta pérdida de fluidos; son algunos de los principales síntomas.

Si de costos se refiere, reemplazar un juego de amortiguadores delanteros (firma Corven) de un Fiat Cronos, el costo ronda los $165.000. Si de una camioneta se trata, por ejemplo una Volkswagen Amarok, unos amortiguadores delanteros (FricRot/Sachs/Monroe), oscila entre $200.000 (delanteros) y $130.000 (traseros).

Frenos: desde $90.000 (primera marca)

Los frenos desgastados tienen signos muy elocuentes. El más evidente es el chillido de las pastillas (las pastillas chillan cuando las mismas se cristalizan como consecuencia de las altas temperaturas que adquieren, generalmente por excesos de velocidad).

Las pastillas de frenos y los discos deben estar siempre en buen estado.

Una intervención básica que consiste en reemplazar las pastillas de freno, pulir y desesterelizar los discos de freno, cambiar de líquido de frenos y lubricar los cáliper oscila entre los $ 90.000 y $ 110.000 (frenos delanteros) y $170.000 y $180.000, en caso que el auto también disponga freno a disco en el eje trasero.

Aire acondicionado: desde $65.000

El síntoma más elocuente de que el sistema de refrigeración del interior del auto precisa una revisión es cuando ya no enfría bien.

En este caso, lo que los especialistas el procedimiento básico consiste en vaciar el circuito para luego "inflar" el equipo con nitrógeno. Buscar posibles pérdidas de gas y colocarle gas y aceite, lo cual ronda entre $65.000 y 75.000 pesos.

Sin embargo, no siempre un aire acondicionado que viene funcionando mal, se soluciona con una recarga de gas. "Puede no enfriar por un desgaste de correa, por el condensador sucio, o porque el electro ventilador o el compresor no giren", especificaron desde un local.

En este sentido, el peor panorama sería que el compresor se encuentre roto, ya que uno original de un auto de gama media ronda los $ 600 mil, en tanto que uno de segunda marca ronda entre $350.000 y 380.000 pesos.

Batería: desde $50.000

Verificar la carga de la batería en cualquier negocio especializado no tiene cargo. Es muy importante contemplarlo, sobre todo porque las baterías libre de mantenimiento no suelen dar señales de agotamiento.

Chequear la batería es clave para no pasar un mal momento. Hay muchas marcas y precios.

En este sentido el abanico de precios para el que precisa comprar una batería nueva es muy amplio (entre $ 50.000 y $ 300.000), dependiendo marca y modelo del vehículo y de la batería en sí.

Lo importante es importante identificar el año de fabricación de la misma y que disponga el Certificado de Autopartes y Seguridad (Chas) a la vista. También es importante que disponga de la certificación IS0 9001 o Norma SAE.

"Estos datos avalan que se trata de baterías certificadas y que la capacidad real que indica la batería sea la real", indicaron desde la firma Varta.

Otros gastos del auto

Uno de los requisitos para poder circular es el matafuego (ABC 1 kilo) con la carga vigente (cada 1 año hay que renovarlo) y elementos como: triángulos de señalización, chaleco, botiquín y guantes.

Hay muchos elementos de seguridad que chequear, entre ellos el matafuego.

En el caso que se precise hacer una recarga del matafuego, la misma ronda entre $4.500 y $6.000, mientras que comprar uno nuevo ronda los $30.000. Para disponer de los elementos obligatorios antes mencionados se debe pensar en gastar unos 15.000 pesos.

En este caso, no cumplr con el matafuegos puede ser objeto e multa, como lo es con otras cosas que no se sumplan con el pago.

Todos los gastos para salir en el auto a la ruta, casi $500.000

De esta manera, si sumamos todos los gastos, poner el auto al día demanda una inversión de casi medio millón de pesos, por lo cual, es mejor ir haciendo cada cosa a su debido tiempo, ya que cambiar todo junto es un golpe mucho más fuerte para el bolsillo y puede representar un gran dolor de cabeza antes de comenzar el descanso de vacaciones.