Cuánto cuesta dejar el auto a punto para salir a la ruta y evitar accidentes

A la hora de irse de vacaciones es muy común utilizar el auto como medio de transporte, debido al "ahorro" que se puede generar. Es decir, el costo del combustible y los gastos proporcionales son menores a pasajes de micros y/o aéreos.

Además, se accede a una mayor libertad para moverse internamente, es decir, dentro del lugar de destino, ahorrando la espera y costos de remises o taxis. Sin embargo, es de suma importancia contar con el vehículo en condiciones, por lo que desde iProfesional repasamos los principales costos para tener en cuenta.

¿Cuánto cuesta ir a La Costa, Mar del Plata o Pinamar?

Determinar el costo de ir La Costa, Mar del Plata y Pinamar puede ser "complicado", ya que muchos precios dependerán del vehículo propio (no es lo mismo un cambio service para un auto económico, como un Chevrolet Corsa, que para un auto premium como Mercedes Benz).

Para el ejemplo tomaremos como referencia un Peugeot 208, un vehículo estándar, pero que no llega a ser excesivamente económico. Este trae un tanque de 47 litros y consume, aproximadamente, 7,7 litros cada 100 kilómetros en ruta.

Si tomamos una distancia de 440 kilómetros (el número variará según el destino elegido y tu punto de partida), consumirá 33,8 litros, por lo que ida y vuelta serán 67,76. Teniendo en cuenta que el precio de la nafta super es de $750, el costo en combustible es de $50.820 aproximadamente, mientras que el precio asciende a $64.372, ya que la versión premium cuesta $950 el litro.

El precio de la nafta ya aumentó por encima del 100%

Asimismo, antes de un viaje largo, se suele aconsejar alinear y balancear el vehículo, procedimiento que tiene un costo de $19.000. Asimismo, el costo del estacionamiento variará según el lugar en el que se deje el auto.

Por ejemplo, en Necochea si se deja el auto en la calle se abona $6700 al municipio. En cambio, una cochera por día en una zona céntrica de Mar del Plata tiene un costo aproximado de $7.000 diarios, por lo que una persona que se queda una quincena deberá abonar $147.000 aproximadamente.

De esta forma, sin contar otros estacionamientos, ya que, si se deje en cochera, por lo general, durante la noche y gran parte del día se guarda el auto en una cercana al hotel, pero al hacer viajes internos como, por ejemplo, al puerto, es posible incurrir en otros estacionamientos como también mayores gastos en combustible.

Por último, se tienen que tomar en cuenta los peajes, aunque estos variarán según el camino que se elija para llegar a destino. Teniendo en cuenta que la ruta 2 es la más común, el total de peajes es de $1500 para la ida, por lo que ida y vuelta totalizan $3.000.

De esta forma, el total sería de $79.520 para la "opción" más económica (nafta súper, alineación y balanceo como dejar el auto en la calle, mientras que la "versión" más cara asciende a $233.372 (nafta premium, alineación y balanceo y cochera privada).

Si se tienen en cuenta gastos como, por ejemplo, dejar el auto en una cochera, el precio supera los $200.000

Vacaciones en auto: otros costos

Existen otros gastos que, si bien no están asociados de forma directa al viaje en las costas de Buenos Aires, son necesarios para poder circular. Uno de ellos son las escobillas limpiaparabrisas las cuales tienen un precio aproximado de $18.000 el par delantero y $9000 la trasera.

Asimismo, si le sumás un cambio de aceite y filtro variará según la marca elegida, mano de obra, entre otros aspectos, aunque, por lo general, ronda entre los $60.000 y $70.000. El paquete de seguridad de primeros auxilios como matafuego, balizas y chaleco refractante tiene un precio estimativo de $25.000.

En cuanto a las pastillas de freno, cambiar las delanteras y traseras tienen un costo, sin mano de obra, de $100.000. Por otra parte, hay gastos que, debido a su "magnitud", pueden afectar seriamente al presupuesto de tus vacaciones.

Por ejemplo, el cambio de batería suele estar en torno a los $100.000, mientras que 4 neumáticos están en $800.000, es decir, $200.000 cada uno, sin contar la llanta original del vehículo.

¿Conviene viajar en auto a La Costa, Mar del Plata o Pinamar?

Todo dependerá de cuantas personas viajen y de la comodidad que se desee. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el costo de $50.000 aproximado, una familia tipo gastará $200.000, un precio muy similar al ejemplo "más costoso", pero mucho más caro con respecto a la versión más económica.

Además, a este número se le deben sumar los gastos en remises, taxis o servicios de transporte como Uber, como también la "incomodidad" de no disponer de un vehículo propio. Por último, cabe recordar que, para este cálculo, no se incluyeron gastos como el seguro, patente, VTV, entre otros, ya que se supone que son gastos que se dan indistintamente de si se realiza o no el viaje.