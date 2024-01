Nissan y el impuesto interno: ¿se viene una baja en los precios de los autos 0Km?

Ricardo Flammini forma parte de Nissan Argentina desde 2019, y hace un año asumió como presidente. Admite que en el último tiempo se complejizó la industria automotriz, y se habla más de importaciones y dólares que de autos. No obstante, hay una gran confianza de la casa matriz hacia la Argentina, y saben de las volatilidades del mercado.

En una entrevista en Cariló, donde presentaron sus acciones de verano y anunciaron tres lanzamientos para el año, explicó cómo cerraron el 2023 y cómo ven el 2024: impuesto interno, deuda e inversiones fueron algunos de los temas.

Uno de los más importantes para el consumidor es el impuesto que afecta a los autos 0km a partir de los $14 millones de venta al público, y los rumores sobre una posible eliminación de la primera escala (la segunda es a partir de los $27 millones). En ese sentido, se refirió a como repercute en las ventas, que están hoy paralizadas porque no hay precios a la espera de definiciones.

En este contexto, analizó las diferentes escenarios que se pueden generar tras una nueva medida, si se confirma la eliminación del gravamen.

¿Los autos bajarán de precio?

En primer lugar, en cuanto a las medidas que se tomen sobre el impuesto interno o al lujo, como se lo llama, Flammini explicó: "Creemos que es un tema que se va a solucionar, ya que conversamos con la secretaría de Industria, a través de la Asociación de Fábrica de Autos -Adefa-, y esperamos que ellos nos digan si cambia algo o no. Por eso no hay lista de precios confirmada de los vehículos pasibles del impuesto interno, el resto si lo tienen".

Sobre la necesidad de una definición dijo que: "Es fundamental una decisión para que se reactiven las ventas, porque hay pocas operaciones y consultas por la falta de certidumbre. El cliente piensa que los autos pueden bajar y espera el mejor momento para comprar. También es un momento de la economía donde todo se está reacomodando, y no debe pasar mucho más tiempo hasta que las cartas estén sobre la mesa".

Versa SR y Kicks XPlay, los lanzamientos del verano.

En cuanto a su visión sobre los precios, dijo: "Lo que pasó es que muchos autos quedaron topeados y se generó una distorsión de precios, porque nadie quería saltar la franja del gravamen porque después no se podía bajar. Si se elimina la escala veremos el pricing general del mercado, pero a veces un auto está topeado y otro se subió para compensar. Si de golpe esa franja no estuviera, tal vez puede bajar un vehículo, que ya no necesita compensar otro, pero eso depende de la inflación que haya día a día porque bajar el precio de un 0km si al otro día hay que subirlo por la inflación no sirve".

Luego, para cerrar, dijo: "Si se estabiliza la inflación, algún vehículo puede bajar de precio al eliminar una franja, porque varias versiones terminan pegadas contra la parte baja de un impuesto.

Stock de deuda e importaciones

Sobre la deuda que tienen las automotrices con el exterior, por la falta de dólares para importar que se generó el último año, explicó que hay dos temas importantes: el stock de deudas y las piezas y autos para producir que tienen que importar actualmente. Al respecto dijo: "El tema de la deuda se arreglará en algún momento, pero lo importante es que el flujo de las piezas que ingresen a partir de ahora y los autos tienen el respaldo de los dólares en el sistema. Lo importante es que estén los dólares".

Y si con más dólares, habrá nuevos modelos en el país, especialmente con la tecnología e-power que estrenó el XTrail, fue cauto: "Es un momento para armarte bien con lo que tenés. Mas allá de las inversiones que ya hicimos, para entrar con una tecnología nueva en otro modelo necesitás que el país se termine de reacomodar. Pero si, e-power es la tecnología con más sentido para Latinoamérica. Tienen que reacomodarse los precios y la oferta, cuando se vea que el flujo de dólares está para que entren precio y autos todo se normalizará".

La camioneta Frontier tiene 12% del segmento.

Al respecto, Flammini definió la actualidad de esta manera: "E general, la industria automotriz es un 80% pensar a futuro y un 20% hoy. En Argentina ahora es al revés. Estamos analizando el contexto impositivo, monitoreando tipos de cambios, de la mano con los concesionarios para ver como se acomodan. Hay que pensar en este momento".

La nueva camioneta argentina y las ventas

Para cerrar, el Presidente se refirió a la camioneta compacta que fabricarán en Córdoba. "Ya pude ver el prototipo, e igual que el resto de la gama, tiene un diseño bueno y consistente con la gamay el diseño de la marca. Para nosotros es un proyecto importante para participar de un segmento muy grande, sobre todo en Brasil, pero una pick up Nissan compacta creo que andará bien porque es una marca muy confiable".

Si bien no habló de plazos, parece que las grandes novedades serán en 2025, no este año.

Sobre las previsiones para 2024, cree que las ventas caerán debido al mercado que se está reacomodando, aunque es optimista con el potencial de Argentina.

"Argentina tendría que correr a 750.000 autos sin inconveniente, a eso apuntamos. Una de las condiciones es que haya acceso a crédito, que la economía se acomode, que baje la inflación. Pero una economía con la cantidad de fábricas de autos que tiene el país, tiene un potencial mucho más grande que los 400.000 autos que podrían venderse este año"; finalizó.