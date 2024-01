Así anda la RAM Rampage, una nueva camioneta que amenaza a sus rivales de Ford y Fiat

El grupo Stellantis con su espacio propio, que bautizaron como Summer Car Show y está ubicado sobre la ruta 11, kilómetro 401, alejado del resto de los stands en la zona más neurálgica de Cariló, fue el que mayor despliegue y novedades de peso presentó este verano. Del conglomerado de marcas que se aglutinan bajo el paraguas su paraguas (RAM, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot, RAM), la última es la que mayor foco de atención causó en torno a la debutante camioneta compacta Rampage.

Sin embargo, lo más interesante llegó luego de su presentación oficial, donde se develaron sus valores ($42.000.000 Rampage Rebel y $48.000.000 Rampage R/T), cuando se dispuso de unidades de prueba de ambas versiones en diferentes escenarios: circuito off-road para la variante Rebel y una pista para el caso la versión de corte más deportiva (R/T).

iProfesional tomó contacto con ambas versiones y estas fueron las sensaciones de manejo que nos dejaron.

La camioneta "anti" Ford Maverik y Fiat Toro

La llegada de la RAM Rampage a los concesionarios a partir de febrero va a levantar la temperatura en el segmento de las camionetas compactas, ya que se trata de una rival que tiene muchos argumentos para poner nerviosas a sus contrincantes más directos y liderar este segmento.

El rival más cercano de la Rampage, por concepción y potencia (tiene motor 2.0 litros de 253 CV y 380 Nm) y precio (desde $28.970.00 hasta $39.659.000) es sin dudas la Ford Maverick.

La Rampage Rebel está preparada para el terreno off road.

Pero también entra en la contienda la Fiat Toro (desde $26.046.000 hasta $39.605.700), la otra pick-up compacta del grupo, aunque por proporciones y potencia, la balanza está claramente a favor de la nueva Rampage.

Los dos perfiles de la camioneta Rampage

Si bien la RAM Rampage ofrece una misma motorización para las dos versiones que presentó (2.0 litros turbo naftero de 272 CV y 400 Nm), la configuración de cada una de ellas es bien diferente. En base a ello, la marca dividió en dos jornadas las pruebas de manejo. El primer contacto tuvo lugar en el circuito privado off-road, donde la protagonista fue la Rampage Rebel.

¿Cómo se comporta la Rampage Rebel?

A simple vista, la RAM Rebel denota su concepción off-road, principalmente por sus neumáticos mixtos Pirelli Scorpion. Estos, juntos con su buen despeje del suelo 223 mm (217 mm en R/T) y por supuesto el sistema de tracción integral, son los que permiten que la camioneta pueda pasar del asfalto a la tierra/barro/arena, sin mayores inconvenientes.

En este caso, la superficie que predominó de principio a fin fue la arena. Para este tipo de incursiones fuera del asfalto se debe presionar el botón ubicado al lado de la perilla selectora de la caja automática (tiene 9 marchas) que dice 4WD.

Con este, el sistema de Control de Estabilidad se desactiva y la primera marcha adopta una relación más corta, pero de ninguna manera tiene el comportamiento de una marcha reductora.

El circuito se caracteriza por ser muy trabado y a los pocos metros aparecieron trepadas bien pronunciadas, las cuales ya tenían huellas muy marcadas y profundas. Recordemos que históricamente fue el lugar donde Jeep (los mejores 4x4 del mundo) probaba exclusivamente sus modelos.

En arena, el mejor desempeño lo tiene la versión más aventurera de Rampage.

Sin demasiadas opciones para elegir una pisada diferente, dejamos "caer" a la RAM en los huellones a un ritmo de aceleración constante: ni muy brusco ni falto de pimienta: la Rampage trepa sin despeinarse.

Arriba de la pendiente, se pierde visión de lo que nos depara. La RAM no tiene cámara 360° como la Nissan Frontier o Renault Alaskan, pero si Control de Descenso, por lo que bajada es controlada y segura. Tanto cuando se encara una trepada, como se realiza un descenso, la RAM sale airosa. El ángulo de ataque (25,7°), como de salida (25,3°), incluso el ventral (23,9°) son muy generosos y ello en la práctica implica que sus parte más expuestas, no quedan comprometidas.

Aprovechamos unos tramos rectos con un piso un poco más firme, pero con muchos pozos, para pisar a la Rebel. La potencia aparece enseguida. La carrocería (es monocasco) se balancea pero no "cruje", lo cual habla muy bien de su torsión.

La suspensión trabaja muy bien y copia todo, sin que la cabina se convierta en un "samba". El punto crítico de la RAM es el mismo de la Fiat Toro, cuando el terreno se pone escabroso: no tiene una opción para que se desconecte toda la electrónica, de modo que no se puede aprovechar del todo la potencia del motor.

Cómo se comporta la camioneta Rampage R/T?

La RAM Rampage R/T es la variante que la marca dispuso para aquellos que les gusta las camionetas con estética deportiva. Tiene soluciones que transmiten ello, como detalles exclusivos en color negro en el techo, los espejos, la parrilla (con diseño específico) las franjas del capot.

La gran diferencia con respecto a la Rebel es que la R/T tiene neumáticos para el pavimento con llantas de 19" (la Rebel de 17"). El despeje del suelo, comparado con su "hermana" Rebel es menor 217 mm contra los 233 mm de esta última.

La Rampage R/T se defiende bien en ruta.

El sistema 4x4 con los modos Auto y Low (no es una reductora mecánica) también se hacen presentes, pero el hábitat natural de esta versión es el asfalto, por ello la marca dispuso de una pista privada de aviones para poder sacarle el jugo a la RAM R/T.

Está impulsada con el mismo motor naftero de 272 CV, pero su escape ruge más. Está configurado justamente para ello. Las suspensión independiente en las cuatro ruedas, también tienen un alineación diferente (más baja y dura).

En este caso, al lado de la perilla giratoria de la caja automática se ubica el botón "R/T", el cual sería el equivalente a un modo "Sport".

Con el pie izquierdo pisando el freno y el derecho el acelerador para que el motor levante revoluciones, soltamos el freno y la RAM sale disparada. Aclaramos que no fue una reacción que nos haya obnubilado, pero alcanzó los 100 km/h en 6,9 segundos.

Quizás no tenemos que olvidarnos en definitiva que se trata de una camioneta, y que pese a su estética es un vehículo con una caja de carga que puede llevar 750 kilos.

La prueba no solo se basó en acelerar, también se pudo probar la capacidad de frenada de sus cuatro discos de freno, la cual es impecable. El eslalon entre conos, también estuvo presente y la ductilidad de la Ram en el esquive es muy similar a la de un auto.

La Rampage R/T acelera de 0 a 100 km en 6,9 segundos.

Para sorpresa nuestra, el instructor nos dio la posibilidad de tomar un camino alternativo por los médanos. Sencillo, sin demasiadas ondulaciones pero de arena al fin.

"Es la primera vez que me voy a meter a la arena con las ruedas con 40 libras, pero te aseguro que no vamos a quedar", reforzó la invitación ante nuestra pregunta: ¿estás seguro? Con el "ok" del profesional dejamos el pavimento e incursionamos por la arena tratando de evitar las zonas removidas.

A diferencia de la Rebel, la R/T avanzó rugiendo y si bien notamos ciertos patinamientos, dosificando la pisada del acelerador, fuimos avanzando hasta retomar finalmente piso firme, donde la R/T se sintió más a gusto.

¿Por qué todos los caminos conducen a la camioneta RAM Rampage?

Luego de nuestros breves pero intensos contactos con las dos versiones de la Rampage (a mitad de año se sumará una tercera versión denominada Laramie) podemos concluir que se trata de un producto que convence por todos lado.

En líneas generales es una camioneta compacta, muy confortable, con un motor que le sobra potencia, con una caja automática que se comporta de manera excepcional. En este apartado se le podría recriminar a Ram la ausencia de una caja manual, sobre todo en la versión Rebel.

Uno de los pilares de la Rampage es su buen tamaño para moverse en ciudad o en ruta. La caja de carga no es enorme, pero tiene unos generosos 980 litros de capacidad de carga y la posibilidad de remolcar hasta 400 kilos.

La Rampage pone a prueba su potencia en ruta.

Por todo ello, la Rampage no solo le quitará usuarios a sus rivales compactas (Ford Maverick y Fiat Toro, principalmente), sino que también le robará clientes a las camionetas medianas.

A ello, hay que sumarle que se va a convertir en la puerta de entrada a la marca RAM, para la cual solo se podía ingresar por medio de las Full Size. De este modo podemos hacer una lectura con fundamentos que hoy, todos los caminos conducen a la Rampage.