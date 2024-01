Ford confirma la nueva Bronco para Argentina: cuándo llega y por qué es la todoterreno más "salvaje"

En el stand que desde hace años despliega en el parador La Frontera, ubicado a metros del mar en Pinamar, la noticia de Ford este verano fue la confirmación de la llegada de la nueva Bronco, lanzamiento que se concretará en el segundo trimestre de 2024.

De esta manera, en medio del stand rodeado de todos los modelos que comercializa la marca en el país, este será uno más para seguir consolidando la estrategia de ofrecer una amplia gama especializada en camionetas y SUV en el mercado.

El anuncio fue confirmado por Martín Galdeano, flamante presidente de Ford Sudamérica, quien adelantó que se vienen por delante unos meses desafiantes, pero de muchas novedades, entre ellas, la puesta en marcha de la planta de motores en Pacheco.

De esta manera, tras un repaso por las actividad del año, con mucha satisfacción por el rendimiento de Ranger (creció 80% en ventas en 2023), se dio paso a la presentación de la nueva Bronco que llegará al país.

Nuevos Bronco WildTrak: versión full

El desembarco del nuevo modelo será en el segundo trimestre del año, y será en la versión más equipada, llamada Wildtrak.

Con la esencia del primer modelo, que fue diseñado en 1966 por McKinley Thompson Jr, el mismo creador del Mustang, el Bronco es un vehículo que surgió como resultado de la Segunda Guerra Mundial y tuvo diferentes etapas y generaciones, la última en los ’90.

La nueva Ford Bronco llega en el segundo trimestre.

Unos 25 años después, en 2020, el modelo volvió actualizado a las necesidades del siglo 21, se lanzó en la Argentina en su versión Sport, y ahora llega con una nueva propuesta.

La nueva Bronco es una versión de 5 puertas con techo rígido, que a la destacada capacidad off-road suma características de diseño inteligente como las puertas sin marco y desmontables, que pueden guardarse en el interior del vehículo, o el techo que también se puede sacar.

A esta característica, se suma que está equipada con la más alta tecnología en materia de confort, conectividad y asistencias a la conducción, como tienen los modelos de Ford, con lo último en seguridad.

Motor salvaje, y tracción todoterreno para Bronco

La nueva Bronco está equipada con un motor V6 naftero EcoBoost de 2.7L, que eroga una potencia de 334 CV y un torque de 562Nm, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades.

De 5 puertas, Bronco tiene techo y puertas desmontables.

Cuenta con un paquete offroad extremo -denominado Sasquatch-, Cuenta con un sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. Denominado Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés, se opera a través de una perilla ubicada detrás de la selectora de marchas, que permite elegir entre 7 modos de manejo según el terreno por el que se transita, ajustando varios parámetros del vehículo como la entrega de torque del motor, la transmisión o la dirección:

El sistema se combina con un cuatro modos de tracción: 4x2, 4x4 Automática, 4x4 Alta, 4x4 Baja.

En cuanto al resto de los datos del nuevo modelo, serán confirmados al momento del desembarco.

Historia y Legado de Bronco

La historia de este modelo fue clave en el mundo off road. En 1966, Lee Iacocca con un equipo de desarrollo conformado por Donald Frey, McKinley Thompson Jr., entre otros visionarios conocidos mundialmente por haber creado el Ford Mustang, buscarían diseñar un vehículo disruptivo, ágil y capaz de desafiar cualquier terreno. Así nació Ford Bronco, el verdadero vehículo Off-Road.

La primera generación se extendió hastqa 1977. Se equipó con un motor de 2.8 litros y 6 cilindros, capaz de generar 105 CV.

La segunda generación fue entre 1977-1980. Debido a la crisis del petróleo en 1973, no fue sino hasta 1977 que fue lanzada la segunda generación de Ford Bronco. A diferencia de su antecesora, fue fabricada sobre la plataforma de la Ford F-100, lo que incrementó sus dimensiones y rigidez, manteniéndose fiel su espíritu Off-Road.

Ford suma Bronco a su gama de SUV y camionetas.

La tercera, entre 1980-1986, seguía mejorándo. Fue más rápida y con novedades como el sistema de inyección electrónica directa y el regreso del icónico emblema ‘Ford’ al frente, lo cual definiría por siempre su carácter audaz y salvaje.

Entre 1987-1991, la cuarta generación, se construyó sobre la plataforma de Ford F-150, con lo cual también mejoró su rigidez y sus prestaciones dinámicas dentro y fuera del asfalto. Equipaba inyección electrónica en un motor de 6 u 8 cilindros, dependiendo de la versión, con transmisión manual de 5 velocidades. Este modelo destacaba de sus competidores por su equipamiento y seguridad.

La quinta generación, enter 1991-1996, mejoró la aerodinámica, con líneas más estilizadas, pero mantenía vivo el espíritu aventurero con el poder y capacidad que siempre la caracterizaron.

La sexta, finalmente, llegó 25 años después, y es la que actualmente se está viviendo y disfrutando.