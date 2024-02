Estos son los mejores autos del mundo, según periodistas especializadas de 52 países

El Women's Worldwide Car of the Year -WWCoty- reveló los ganadores de 5 categorías: auto familiar, sedán, SUV, auto exclusivo y 4x4 o PickUp. Los ganadores

Un total de 75 periodistas especializadas en el mundo automotor, de 52 países, dieron a conocer los mejores vehículos del mundo lanzados en 2023, clasificados en cinco categorías.

De acuerdo a la selección, se contemplaron 62 modelos lanzados al mercado al menos en dos continentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Los ganadores por categorías fueron Volvo EX30 como auto familiar; BMW Serie 5 sedán; Kia EV9 como SUV; Aston Martin DB12 como auto exclusivo; y Volkswagen Amarok como 4x4 y camioneta.

Esta es la 14 edición de los galardones que otorga el WWCOTY, el único jurado en la industria del automóvil compuesto exclusivamente por mujeres.

Los autos ganadores por categoría

Los cinco ganadores que ahora se anuncian pasarán a la final en la que se determinará cuál es vehículo que obtiene el máximo galardón del WWCOTY, premio que se dará a conocer en el canal de Youtube del Women’s Worldwide Car of the Year a las 00:00 (hora de Nueva Zelanda) del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En cuanto a los elegidos, los motivos son los siguientes:

Volvo EX30: es el primer SUV compacto premium de Volvo, su tercer modelo 100% eléctrico y su modelo más asequible. Se destaca por su autonomía homologada de 450 kilómetros, por su calidad, equipamiento en seguridad y porque es el Volvo con la menor huella de carbono hasta la fecha. Es cómodo y tiene una buena habitabilidad.

Volvo EX30, uno de los autos ganadores de WWCoty.

BMW Serie 5: Se ofrece con una completa gama de motores, entre los que se incluye por primera vez una versión totalmente eléctrica, además de una variante familiar. Esta octava generación cuenta con la más avanzada tecnología, ofrece un amplio y cómodo habitáculo para los ocupantes y es el primer modelo de la marca que incorpora de serie un interior totalmente vegano.

BMW Serie 5, el sedán más destacado del mundo.

Kia EV9: El Kia EV9 es el primer SUV eléctrico de gran tamaño con hasta siete plazas. A pesar de sus 5 metros de largo, cuenta con una buena aerodinámica. También destaca por su diseño innovador, su elevada tecnología, carga bidireccional y carga ultrarrápida de 800 voltios. Además, su precio es muy competitivo comparado con otros modelos en su segmento.

Kia EV9, otro de los ganadores de la primera selección de autos del año.

Volkswagen Amarok: Esta nueva generación del Volkswagen Amarok presenta un cambio radical. Gana habitabilidad, aptitudes todoterreno, capacidad de carga. Incluye cinco propulsores que se adaptan a las necesidades de cada mercado. También mejora en calidad interior y en equipamiento.

Volkswagen Amarok, la camioneta elegida por mujeres periodistas.

Aston Martin DB12: Se caracteriza por el lujo, elegancia y altas prestaciones. Cuenta con un motor V8 biturbo que entrega 680 CV, con una velocidad de 325 km/h y acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos. Los cambios más destacados se encuentran en su habitáculo con un nuevo diseño y una elevada calidad sin perder su funcionalidad.

Aston Martin, el mejor auto de alta gama según WWCoty.

Autos más eficientes, los ganadores

El trabajo de las juradas en esta edición ha estado marcado por un mercado en continua evolución hacia modelos más eficaces y sostenibles. "La votación no ha sido fácil debido el extraordinario nivel de los candidatos", dice Marta García, presidenta del Women’s Worldwide Car of the Year. Ningún voto ha sido dado al azar. Todos han respondido a exigentes pruebas de conducción, detallados análisis y exigentes estudios de la competencia. Por eso los premios que concede el WWCOTY son decisivos para millones de compradores en todo el mundo"

El Women's Worldwide Car of the Year es el único premio internacional formado exclusivamente por mujeres periodistas del motor. Fue creado en 2009 por la comunicadora neozelandesa Sandy Myhre que actualmente desempeña las funciones de presidenta de honor. La Presidencia Ejecutiva está a cargo de la española Marta García.

El objetivo de este premio único no es solo dar visibilidad a las mujeres dentro de la industria del motor, sino también reconocer los mejores coches del año. El criterio de votación está basado en los mismos principios que guían a cualquier conductor cuando va a comprar un vehículo. No es "el coche de la mujer" porque tal concepto no existe, sino un coche para todos.

Aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y la huella medioambiental entre otros son tomados en cuenta a la hora de la votación.