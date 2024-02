Lexie Alford es una trotamundos que cuanto tenía 20 años se convirtió en la persona más joven en recorrer el planeta. Ahora, su desafío es otro y quiere repetir la experiencia pero en un auto eléctrico.

Para cumplir con su objetivo, Ford le dio a Lexie un Explorer, un SUV que todavía no salió a la venta en Europa, pero que ya ha cruzado varios países en esta prueba que todavía tiene por delante unos 50 días más, para completar los 29.000 kilómetros que le permitirán ser parte del Libro Guinness y convertirse en la primera mujer en cumplir con este periplo..

Pero más allá del récord, el desafío de la joven va por más, y es demostrar que en un auto eléctrico ya no solo se pueden recorrer ciudades y países, sino que se puede dar la vuelta al mundo.

Cuando la travesía llegue a su fin, será una buena forma de derribar uno de los grandes mitos que rodea a este tipo de tecnologías sobre su uso limitado por las trabas para recargar su batería.

¿Cómo es el viaje en el SUV Ford Explorer?

La joven que nació en Estados Unidos une varias pasiones en este recorrido. Si bien probar la autonomía de los autos eléctricos es el desafío, lo combina con conocer ciudades, degustar comidas y descubrir gente.

Al volante del nuevo Ford Explorer, admite no haber tenido problemas mecánicos que resolver, solo alguna "pinchadura" de neumáticos, pero el resto anda a la perfección, es confortable y "silencioso".

La joven en su visita a Ford Argentina, en Pacheco, con el Explorer de fondo.

Lexie está probando el Explorer antes de llegar al mercado, ya que Ford se lo dio en formato eléctrico previo al lanzamiento en Europa. Si bien tiene el nombre de un modelo conocido, es radicalmente distinto. Con 4,46 metros de largo, es hasta más chico que el Ford Kuga (4.61 m de largo) y no tiene las formas robustas del viejo Explorer, sino que es de líneas rectas y minimalista. No se revelaron datos de su mecánica, solo que la batería se recarga del 10% al 80% en 25 minutos, y tendría hasta 500 km de autonomía.

El Ford Explorer de Lexie por dentro, con su mega pantalla de 15 pulgadas que sube y baja.

Por dentro, tiene un diseño muy limpio, con un cuadro digital pequeño y todo el protagonismo recae en la gran pantalla táctil central, que en este caso es de 15", que está dispuesta de forma vertical y puede subirse y bajarse buscando su mejor posición.

Largas horas la volante: el viaje de Lexie

La joven pasa largas horas al volante, lo cual la ha llevado a buscar compañía en la música, para lo cual tiene playlist de diferentes estilos, además de escuchar libros y ser fans de los podcast.

El nuevo Ford Explorer es el SUV que acompaña a Lexie en la travesía.

También está dispuesta a poner a prueba su paladar, y aunque admite que lo mejor sería comer arroz en todas las ciudades, para evitar las cosas raras o terminar con una intoxicación como le pasó en India, tiene que vivir todas las experiencias, y la comida es parte de ella. "Hasta comí tarántula frita", admite con una cara de pánico que le hace recordar a ese momento.

Entre los lugares que visitó, uno de los que más le gustó es Bután; se enloqueció con los sensores del Explorer en el tránsito congestionado de India, que no paraban de sonar; y se aburrió en la ruta desde Córdoba a Buenos Aires, en su llegada a la Argentina, tan larga y recta que hasta genera sueño. Lo que sí disfrutó del país son los asados que en varios lugares la invitaron a comer.

Para esos momentos de largas horas al volante, se acompaña siempre de café, y admite que toma bastante en esos días donde maneja hasta 12 horas.

La carga del Ford Explorer

En referencia a la tecnología eléctrica y los problemas que enfrenta con este desafío, Lexie explicó que todo depende del país, y pasó por diferentes situaciones.

La carga de la batería del SUV es un cargador rápido, que se completa en 25 minutos.

En Europa no tuvo problemas para cargar el SUV, lo mismo que en países como Bután, al sur de Asia y al límite de China e India, donde quedó sorprendida por la abundancia de cargadores, mientras que en India, que queda muy cerca, están preparados para las nuevas tecnologías pero no era compatible con su vehículo.

Cuando no tuvo las alternativas más eficientes, recurrió siempre a cargadores domésticos, lo cual demanda mucho tiempo y ha estado hasta 25 horas en un tomacorriente de un hotel de paso para recargar la batería. Esto le sucedió en Sudamérica, donde no solo no hay cargadores en abundancia, sino también son muy largos los recorridos para llegar de un destino a otro.

Como resultado, estas situaciones la ayudaros a aprender a administrar la autonomía de los autos eléctricos, y cuando la carga empezaba a bajar y sabía que estaba lejos del punto de llegada, apagaba el aire acondicionado y bajaba la velocidad para asegurarse más carga.

Los que falta recorrer y el futuro

Lexie tiene todavía unos 9000 km por delante, entre ellos, ir a Estados Unidos y cruzar desde Los Ángeles hasta Nueva York. En la última etapa unirá Noruega con Francia, para poner punto final a la travesía.

Sus planes para el momento que complete la vuelta son tomarse un tiempo para descansar. Son tantos días dando vueltas por el mundo que admite necesitar "dormir en su cama", aunque igual trata de mantener una rutina de gimnasio y entrenamiento para estar bien.

Aloha Wanderwell, la primera mujer que en 1922 dio la vuelta al mundo en un Ford Model T.

Por otro lado, cuando llegue a cumplir la meta, la joven estará repitiendo una historia que llevó adelante Aloha Wanderwell, una aventurera de 16 años que en 1922 emprendió una travesía en un Ford Model T, que le llevó cinco años, para convertirse en la primera mujer en hacer el largo recorrido por más de 190 países.

Hoy, con el auto eléctrico, tiene algunas demoras en la carga, pero el confort y la rapidez evolucionaron en todos los sentidos. Lo único que queda intacta, es la pasión por conocer y vencer todos los límites.