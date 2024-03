De un BMW a un Lotus Espirit, Elon Musk y una lujosa colección de autos

El director general de Tesla, Elon Musk, es un hombre que ocupa la primeras planas de los medios por la capacidad para hacer inversiones innovadoras, siendo una de ellas la construcción de los autos eléctricos con los cuales logró que el Tesla Model Y se convierta en el vehículo más vendido del mundo, un hecho inédito, superando al Toyota Corolla.

Sin embargo, su desvelo por las nuevas tecnologías no es el mismo cuando se trata de él mismo, y a la hora de repasar su colección de autos, el gareje de Musk sorprende por la cantidad de modelos legendarios, que tienen un gran peso por su historia.

De acuerdo a los reportes que siguen la vida del empresario, Elon Musk tiene desde un BMW 320i de 1978, hasta un McLaren F1 de 1997, un Ford Model T de los años 20 y un Jaguar E-Type de 1967.

A estos autos históricos se suma la joya de su colección, un auto de los años 70 que muchos recuerdan por su aparición en las películas clásicas de James Bond. Se trata de un Lotus Esprit "Wet Nellie" 1976, que es un auto que lejos está de ser recordado por su lindo diseño, pero está conectado con la cultura pop y tiene una historia interesante.

Elon Musk y el Lotus de película

Elon Musk ha declarado en varias oportunidades que pasó gran parte de su infancia y adolescencia viendo películas, y, cuando pudo ver The Spy Who Loved Me de 1977, le llamó la atención el Lotus Esprit 007 de 1976, llamado Wet Nellie.

El auto es un deportivo británico que se había transformado en un submarino para las escenas de acción de la película. Los realizadores tuvieron que construir un Esprit sin ruedas y realizar algunas modificaciones para poder usarlo.

El Lotus Esprit, modelo que atesora Elon Musk, el auto cinematográfico de los '70

Lo complicado de este submarino era que no se mantenía seco al sumergirse, así que sus ocupantes debían bucear para salir.

En total, para el film se usaron seis Lotus Esprit para filmar todas las secuencias en las que aparece. Como no todos los autos eran funcionales, cuando necesitaron filmar a James Bond manejando, pidieron prestado el vehículo personal del presidente de Lotus, Colin Chapman.

La compra del auto preferido de Elon Musk en un remate

El Lotus llegó a manos de Elon Musk en un remate. El empresario había quedado encantado con ese auto submarino, y en 2013 decidió hacer una oferta por el modelo, por el cual pagó un millón de dólares.

Elon Musk le compró el Lotus a una pareja que lo había adquirido en un lugar de cosas abandonadas, y solo lo habían pagado 100 dólares.

Fue en Estados Unidos, en una de esas ventas donde se guardan ciento de objetos en un galpón, hasta que ya no hay espacio, y se decide abrir la venta al público.

Sin embargo, como se trata de cosas viejas y algunas ya ni funcionan, muchas veces después de un largo tiempo los dueños abandonan todo, y al dejar de pagar el alquiler del espacio, el propietario decide poner todo en remate como un lote completo, sin revisarlo siquiera.

En este caso, el nuevo dueño del Lotus decidió reparar algunos daños que el auto tenía, y entonces lo cargó en un camión de remolque para llevarlo a un taller de chapa y pintura.

En el camino, el chofer del camión empezó a recibir mensajes en su equipo de radio de otros camioneros que lo alertaban de la "joya" que estaba transportando. Lo habían identificado por la matrícula PPW 306R.

Era el Lotus Espirit S de 1976 que había sido conocido como "Wet Nellie", el auto submarino que James Bond utilizó en la película "La espía que me amó".

Tras esa historia, y más allá de ese anécdota de la cual no se supo mucho más, varios analistas aseguran que fue el Lotus Espirit S de James Bond, la inspiración en la que se basó la pick up eléctrica Cybertruck, que Tesla espera comenzar a vender pronto.

El primer auto de Elon Musk

Sobre el primer auto de Elon Musk, era un BMW E21 320i, la variante más potente de la primera generación que estuvo vigente durante los años 1978 a 1983. Lo compró en el año 1994 a cambio de 1.200 dólares.

El BMW, uno de los primeros autos del Elon Musk

El E21 320i fue un pionero en el segmento de las berlinas. Aun así, contaba con una serie de inconvenientes que solían aparecer con el paso de los años. El propio Elon Musk reconoció que durante uno de sus desplazamientos una rueda salió disparada hacia adelante en mitad de la marcha.

Pese a ello, hubo otros aspectos del auto llamaban la atención por lo que se ofrecía. El interior, por ejemplo, tenía detalles un tanto curiosos. La consola central, en cierto modo, tenía una orientación hacia el conductor. Este detalle permitía enfatizar la personalidad de un vehículo que pasó a la historia por ser la primera generación de un modelo que ha sido clave para BMW.

Tras el paso del tiempo, Elon Musk adquirió toda una serie de automóviles distintos, siendo cada uno de ellos mejor que el anterior.

El Jaguar de 1967 y el McLaren

Elon Musk explicó en una entrevista a Forbes que con 17 años le regalaron un libro sobre descapotables clásicos.

Su favorito era el Jaguar E-Type y se prometió a sí mismo que si algún día se lo podía permitir, se haría con uno.

Un Jaguar 1967 fue la debilidad de Elon Musk

Con el primer cheque de bonificación (de 40.000 dólares) por Zip2, la compañía de software que había creado con su hermano, se compró un E-Type.

También era fanático del McLaren F1, y se compró uno. Lo usaba a diario e incluso hizo un viaje de Los Angeles a San Francisco, cuenta en una entrevista a Pando Daily. En 2000 iba en el auto con Peter Thiel, cofundador de PayPal, y éste le preguntó de qué era capaz este McLaren.

Elon Musk aceleró a fondo y el auto se le escapó, terminó chocando en la cuneta, lo que lo catapultó por los aires. No hubo heridos que lamentar, pero el auto quedó muy tocado. El chasis y el motor estaban intactos, pero Elon reconoció que el coche no estaba asegurado.

De esta manera, el hombre que lidera hoy la venta de autos con un modelo eléctrico, tiene en su corazón un espacio para los modelos vintage, que hayan marcado alguna época.