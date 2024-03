El Volkswagen Gol es el auto más robado del país.

El robo de autos creció en 2023 y siguió preocupando en las primeras semanas de 2024, con muchas denuncias, especialmente en la costa atlántica, donde los ladrones sorprendieron a los turistas con robo de neumáticos a las camionetas y bloqueos de alarmas, impidiendo que el vehículo cierre y abriendo las puertas sin siquiera forzarlas.

Estos robos abarcaron a muchos usuarios que pasaron por alguna zona al azar, y se sumaron a una larga estadística que reúne a varias localidades, marcas de autos y modelos que en los últimos meses fueron los preferidos de los delincuentes para efectuar su cometido.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), es tal el crecimiento del robo de autos, que hay una tendencia alarmante que afecta a los propietarios en todo el país. Los datos oficiales de robos y recuperos indican que, se realizaron 45.965 denuncias en Argentina; mientras que en el 2022 fueron 37.885 y en el 2021 se radicaron 32.922.

Del área de Operaciones de Segurarse, bróker de seguros digital, también analizaron las características de los robos: "De acuerdo con nuestros informes de siniestros por modelo, marca y zona, durante el año pasado notamos que cerca de un 18% corresponde a robo total y/o parcial; y dentro de esta última categoría, el robo de neumáticos constituye el principal motivo", explicaron.

¿Que autos son los más robados?

Uno de los datos que coinciden aseguradores y centros de investigación, es que los autos más antiguos son los más robados. "Podemos suponer que la evolución en el sistema de seguridad en la fabricación de vehículos actuales es un aspecto importante", explican en general.

"Los autos nuevos dejan expuestos a los más antiguos porque, en comparación, los modelos viejos tienen mayor facilidad de apertura de baúl o sustracción de la rueda de auxilio, ruedas sin tuercas de seguridad, entre otras cuestiones", argumentan desde Segurarse.

El Volkswagen Gol es el auto más robado del país.

Además, considerando la reventa clandestina de autopartes, los autos económicos y populares suelen ser los primeros en el listado de los más robados. De acuerdo con el informe del ranking de ventas 2023 de la Cámara del Comercio Automotor, los autos más vendidos coinciden con las estadísticas de los más robados:

Volkswagen Gol y Trend

Chevrolet Corsa y Classic

Toyota Hilux

Renault Clio

Ford Fiesta

Fiat Uno

Fiat Palio

Chevrolet Classic

Fiat Siena

Otro de los motivos que impulsa el número de robos en los autos más comprados por los argentinos tiene que ver con la falta de repuestos de los últimos meses. En el 2023, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) elaboró un informe llamado "Radiografía del fraude a las aseguradoras en Argentina" en el que se explica que, frente a la dificultad para importar autopartes, creció el mercado negro de autopartes.

Las marcas más robadas

Por otro lado, en cuanto a las marcas de autos más elegidas por los delincuentes, los datos de Segurarse indican que el 80% de los siniestros denunciados incluyen los siguientes vehículos:

Volkswagen (16,15%)

Renault (14,73%)

Peugeot (13,88%)

Ford (13,60%)

Fiat (11,90%)

Chevrolet (10,48%)

Si se analizan los datos respecto del modelo del vehículo, aquellos con más años de antigüedad fueron los más robados: 2012 en el podio, con 8,50% de los delitos; seguido de autos modelo 2018, 2016, 2013 y 2011 con el 7,37% de los robos.

En general, se roban autos más viejos con sistemas de seguridad más fáciles de violar.

Siguiendo otros informes, el Indicador Ituran Argentina de Robo Vehicular (IRV) muestra que el robo de vehículos a nivel nacional aumentó casi un 30% respecto del año anterior. Estos son algunos de los datos que se desprenden de su análisis:

Entre los vehículos más robados, en primer lugar, se encuentran los autos y 4x4 de particulares. Le siguen, utilitarios, camiones y motos.

El 85% de los casos son robos realizados en grupos de entre 2 y 4 delincuentes.

Más del 70% de los delitos se dieron bajo la modalidad de robo a mano armada; y de ese total, el 97% sucedieron en la vía pública.

Las zonas más afectadas por robos

Si se analizan las zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las que se produjo el mayor porcentaje de delitos, se puede identificar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lleva el mayor número de robos con un 12,80% del total. Y, según los datos de Segurarse, es seguida de estas otras localidades:

Lanús (4,80%)

Moreno e Ituzaingó (3,20%)

Berazategui, Villa Luzuriaga, Quilmes Oeste, Florencio Varela, Monte Grande y La Plata con el (2,40%)

Benavidez, San Fernando y La Matanza (1,60%)

Las cifras hablan de una problemática en ascenso, que si bien no se puede evitar que suceda, si se pueden tomar medidas para que su impacto económico sea mucho menor. Contar con un seguro de auto al dīa es fundamental para aminorar las consecuencias negativas de un eventual robo, no solo porque la persona puede contar con una solución rápida a ese problema, sino porque probablemente no tenga que pagar nada (o casi nada por ello) y además porque va a recibir una asistencia paso a paso sobre cómo actuar en dichas situaciones.

Hay que saber que el seguro por responsabilidad civil no cubre el robo de autos.

"Es importante saber que el seguro por responsabilidad civil no cubre frente a robos o hurtos de automóviles. Pero existen otras coberturas como las contra terceros y terceros completo full y las de todo riesgo que responden a este problema y lo resuelven en su totalidad", concluyen desde el área de Ventas de Segurarse