¡Optimizá tus viajes con My Keego: planificá, reserva y disfrutá al máximo!

My Keego, la primera app de carsharing de Argentina, permite a los usuarios reservar un vehículo desde la comodidad de un celular

My Keego, la primera app de carsharing de Argentina, permite a los usuarios reservar un vehículo desde la comodidad de un celular, en cualquier momento del día y por el tiempo que sea necesario,

La aplicación ofrece un servicio de carsharing innovador bajo el modelo "round trip", permitiendo reservas por minutos, horas, días o incluso meses. Los usuarios pueden acceder a una flota de vehículos sin incurrir en costos mensuales de mantenimiento, disfrutando así de experiencias únicas de movilidad.

Fundada en 2017 por Rodrigo Pérez Terra y Gerónimo Pérez Terra, My Keego se destaca como una empresa pionera en carsharing en Argentina, comprometida en proporcionar soluciones de movilidad 100% digitales, centradas en la experiencia del usuario.

My Keego, la primera app de carsharing de Argentina, permite a los usuarios reservar un vehículo desde la comodidad de un celular

La misión de My Keego es democratizar la movilidad, ofreciendo alternativas flexibles y transparentes frente al creciente costo de adquisición de vehículos y la creciente necesidad de movilidad on-demand.

Para comenzar, el usuario solo necesita descargar la aplicación, crear una cuenta, especificar la cantidad de horas, minutos o días que necesitará el vehículo, y seleccionar el punto de retiro más conveniente. Es importante destacar que el servicio cuenta con múltiples puntos de retiro en todo el país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Zona Norte y Oeste de la Provincia de Buenos Aires, Bariloche y Mar del Plata. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de vehículos, como autos, SUVs, Pick Ups o furgon, dentro de la extensa flota de My Keego.

Rodrigo Pérez Terra comentó: "My Keego es el pionero del carsharing en Argentina, con el compromiso de brindar un servicio de calidad centrado en las necesidades del cliente. Buscamos que nuestros clientes no solo nos prueben una vez, sino que My Keego se convierta en su aliado principal para desplazarse".

Agrega Pérez Terra: "En el corto y largo plazo, My Keego aspira a convertirse en un referente en la movilidad compartida en LATAM, con planes de expansión en la región y la comercialización de Keeego Mobility, buscando un crecimiento sostenible sin comprometer la calidad del servicio."

La empresa ha establecido alianzas estratégicas con diversas automotrices, entre ellas Ford Argentina y empresas de movilidad. Testimonios de clientes destacados resaltan la experiencia única y la conveniencia ofrecida por My Keego.

MY KEEGO - TRANSFORMA LA MOVILIDAD. Unite a My Keego y sé parte del cambio en la forma de moverte.