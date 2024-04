Subastan más de 80 camionetas y autos con precios desde 3,6 millones de pesos

Dos importantes subastas de vehículos se llevarán a cabo en el mes de abril a través de la plataforma de remates online de Narvaezbid, la cual incluye un total de 80 autos, camionetas y utilitarios de cargo.

La primera se realizará el día 4, es de una tabacalera, por renovación de flota, e incluye una flota de 34 unidades. Algunos modelos que estarán disponibles son Volkswagen Up! y Renault Sandero, desde los 5.700.000 pesos.

Por otra parte, el 11 de abril, también por renovación de flota, una empresa de consumo masivo subastará 21 unidades entre sedanes y camionetas, que incluye Volkswagen Amarok y Toyota Hilux; autos Ford Focus y Toyota Corolla, entre otros. Las opciones cuentan con precios desde los $ 3.600.000.

Los vehículos se encuentran en estado seminuevo, como usados o siniestrados en todo el país, tal como informó la empresa.

¿Qué autos y camionetas se subastan y a qué precio?

Entre los modelos que se subastan, se pueden elegir diferentes opciones, con muchas ofertas de camionetas.

Los modelos con más propuestas para la subasta del 11 de abril son Toyota Hilux, hay varias versiones con los siguientes datos:

Una de las Toyota Hilux que se rematan, con precios desde 5 millones de pesos.

Toyota Hilux a remate:

Toyota Hilux 4x2 C/D, Dx 2.5, año 2007. Ubicación: Bancalari, provincia de Buenos Aires. Valor actual $5.546.450

Toyota Hilux 4x2 C/D Dx Pack 2.5, año 2010. Ubicación: Mendoza. Valor actual $4.838.750.

Toyota Hilux 4x2 C/D Dx Pack 2.5, año 2011. Ubicación: Mendoza. Valor actual $4.959.325

Toyota Hilux 4x2 C/D Dx Pack 2.5 , año 2011. Ubicación: Mendoza. Valor actual $5.256.885

Toyota Hilux 4x2 C/D Dx Pack 2.5, año 2008. Ubicación: Mendoza. Valor actual $4.467.657

En el caso de buscar un auto, las opciones para la misma subasta son las siguientes:

Ford Focus 5p 1.6L, caja manual, S, año 2016. Ubicación: Corrientes. Valor actual $5.175.810

Ford Sedan 5p 1.6L caja manual, año 2016. Ubicación: Tucuman. Valor actual $6.205.281

Volkswagen Vento 2.0 Tsi, año 2012. Ubicación: Villa Totoral, Cordoba. Valor actual $5.221.200

Honda Accord Exl, año 2012. Ubicación: Villa Totoral,Cordoba. Valor actual $4.496.020

Toyota Corolla Xli 1.8 caja manual, año 2013. Ubicación: Ingenio La Providencia, Tucuman. Valor actual $5.521.221

Volkswagen Amarok 2.0l Tdi 140cv 4x2, año 2013. Ubicación: Mendoza. Valor actual $5.598.305.

En el caso de los autos chicos, para el remate del 4 de abril, hay varias opciones de Volkswagen Up! versión tope de gama High, modelo 2018, con un precio de $6.665.000. El mismo valor tienen los Renault Sandero Privilege.

Volkswagen Up!, varias versiones a remate con precios desde 6 millones de pesos.

Por los Volkswagen Up! 2019, el valor asciende a 7.260.000 pesos.

¿Cómo participar de la subasta?

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online. Al mismo tiempo, se puede coordinar una visita a los vehículos o consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web.

Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que el usuario haya sido validado, se habilita en la subasta.

Para concluir con el proceso de habilitación, los interesados deberán ofrecer un Seguro de Participación de $80.000 por lote a ofertar. Deberá quedar cancelado hasta 24 horas previas al día de finalización de la subasta. Finalizada la subasta, Narvaezbid podrá exigir al oferente ganador un refuerzo de seguro de participación, equivalente al dos por ciento (2%) del valor ofertado en los lotes puestos a la venta.

Modelos que serán subastados el 4 de abril.

Todas las ofertas están sujetas a aprobación de la vendedora, la comisión es del 10% más IVA y percepción de Ingresos Brutos en caso de corresponder.

En el plazo de 48 horas hábiles de recibida vía email la aprobación de subasta, cada comprador deberá cancelar el valor de venta final, en la cuenta bancaria que se informe. No se aceptarán pagos en cheques o pagos parciales.

Se deja establecido que, para el retiro de la unidad, se entregará una vez que se encuentre inscripta registralmente a nombre del adquirente en subasta con el correspondiente título y cedula verde emitido a nombre de este. Tendrá que concurrir personalmente quien figure como titular en el título de propiedad y cedula verde.

El gestor para la transferencia será designado por la vendedora. Gastos de transferencia, bajas, altas de jurisdicciones y honorarios del gestor, a cargo del comprador.

Finalizada la transferencia en el Registro Automotor el Gestor designado le entregará al comprador los pagos de aranceles para que el adquirente se presente el Registro y retire el trámite, contra esta documentación el Gestor y el comprador se comunicarán con SBN para coordinar el retiro del bien.

Puntos claves a tener en cuenta en la subasta

La subasta se realizará a través del portal Narvaezbid en presencia de un Martillero Público. El Marketplace Narvaezbid es una plataforma de intermediación de bienes que promueve el comercio electrónico entre vendedores y compradores a nivel global. El horario previsto para el cierre de las ofertas se exhibirá en la página del respectivo lote.

Para ofertar para la adquisición de los bienes expuestos, los interesados deberán leer, comprender y aceptar íntegramente las normas dispuestas en el documento.

Además, los interesados aceptan que las ofertas realizadas son firmes e irrevocables, no pudiendo luego de formulada una oferta alegar error o equivocación de cualquier tipo al momento de formular la misma. Si el interesado no estuviese de acuerdo con las Condiciones de Subasta, no podrá participar.

Las fotos son ilustrativas, la empresa no garantiza el estado de los vehículos.

Las fotos divulgadas son ilustrativas y no se deben adoptar como parámetro para demostrar el estado de los bienes o influir sobre la decisión de ofertar. Los interesados deberán verificar el estado de conservación de los bienes antes de ofertar.

La información brindada en el portal con relación al estado físico de los bienes surge de una revisión general de los mismos, motivo por el cual y atento al tipo de bien, es a riesgo del comprador el adquirir el bien con la existencia de posibles faltantes y/o roturas en los componentes que conforman el bien no anunciado, como así también del real funcionamiento del mismo.

Los bienes se ofrecen sin garantía. Los interesados podrán inspeccionar los bienes que se anunciarán en las fechas previstas.

Si el interesado no resulta mejor postor por ningún lote, el valor del seguro de participación será reintegrado en su totalidad dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha del pedido de devolución y de enviada la totalidad de la información requerida para proceder al reintegro.

No está permitido aplicar el monto del seguro de participación como pago a cuenta de ningún concepto Si el comprador no efectuara los pagos adeudados en virtud de la subasta en la que hubiera participado dentro del plazo determinado, perderá íntegramente el valor del seguro de participación ofrecido en concepto de multa por el incumplimiento del pago.

Los compradores pagarán una comisión sobre el valor de remate de los lotes ofertados, según lo estipulado en las "Condiciones Particulares de Subasta". Asimismo, los compradores deberán pagar el servicio de gestión administrativa, - según lo estipulado en las "Condiciones -Particulares de Subasta". La comisión de subasta y -el servicio de gestión administrativa no están incluidos en el valor de la-oferta.

El valor mínimo de venta puede ser diferente del valor de la -oferta inicial exhibido en el Marketplace. Una vez aprobada la oferta por el vendedor, el comprador estará obligado al pago del precio del bien rematado, de la comisión de subasta y del servicio de gestión administrativa, en el plazo de pago indicado en las "Condiciones Particulares de Subasta"

La responsabilidad del Marketplace Narvaezbid se limita a la provisión de la plataforma de intermediación para la promoción de transacciones en el comercio electrónico entre vendedores y compradores.