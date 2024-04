Toyota Corolla se convirtió en el auto más barato de su segmento y cuesta casi lo mismo que un Onix o Polo

Los precios de los autos comenzaron abril con varias sorpresas, ya que, la caída en las ventas, que dejó un cierre de marzo con un 30% menos comparado con el mismo mes del año anterior, hizo que las marcas empiecen a tomar algunas medidas.

A las líneas de créditos y descuentos que se venían aplicando en las últimas semanas, lo que siguió fue una política de precios menos agresiva en algunos 0km, al punto que, en el caso de las camionetas más vendidas, como Toyota Hilux y Ford Ranger, mantuvieron los mismos valores que el mes pasado.

Ahora, las sorpresas empiezan a llegar en los autos, especialmente en segmentos donde los patentamientos no son tan masivos, como es el caso de los sedanes medianos. El ejemplo principal es Toyota, que con precios moderados para el Corolla, logró no solo que sus ventas no caigan, como sucede en la mayoría de los 0km, sino que los valores de cada una de sus versiones sean más atractivos que un auto chico.

De esta manera, comparado con vehículos del segmento B, como Volkswange Polo o Chevrolet Onix, de entrada de gama, tienen en abril casi los mismos precios o más caros, siendo el Corolla un auto del segmento mediano y hasta ofreciendo una motorización más moderna, como es la versión híbrida.

Cuánto sale el Toyota Corolla

De acuerdo al listado de precios de Toyota de Abril, la versión más accesible del Corolla es la XLI CVT a $23.507.000. Este modelo, con motor naftero, tiene otras dos versiones: XEI a $25.450.000 y la SEG a $28.486.000.

Por otro lado, la marca ofrece dos modelos del Corolla con motorización híbrida, que son el HEV XEI e-CVT a un precio de $27.223.000 y el HEV 1.8 SEG e-CVT a 29.886.000 pesos.

El Toyota Corolla es el sedán mediano más accesible.

Comparado con el Volkswagen Polo, la versión más barata arranca en $23.846.550, mientras que la full, que es la GTS deportiva, supera los 35 millones de pesos.

En el caso del Chevrolet Onix, arraca con el 1.2 en $22.075.900, y el más caro sale 25.553.900 pesos.

También comparado con modelos del mismo segmento es el más económico, ya que el Chevrolet Cruze, sale entre $27.400.000 y 41 millones de pesos; mientras que el Volkswagen Vento GLi, sale 52.844.000 pesos.

Repercusiones en ventas: el Corolla se mantiene en 2024

Como resultado de esta política de precios, el Toyota Corolla logra mantenerse en un año con ventas en baja, con más de 2200 autos vendidos, mientras que el Polo cae 17% y el Onix un 56 por ciento.

El Toyota Yaris es otro de los autos más baratos de la marca.

Al mismo tiempo, Toyota acompaña este modelo con el Yaris, que es el auto más barato del mercado, de entrada de gama, que arranca en 17 millones de pesos.

Por el contrario, mientras que muchas marcas recurren a promociones y financiamiento para acelerar los patentamientos, por ahora Toyota no anunció ningún plan de ventas.