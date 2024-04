Automotriz advierte la necesidad de cambiar la estructura impositiva para recuperar rentabilidad

Nissan Argentina presentó los resultados y logros de año fiscal 2023 (que en la compañía cerraron en marzo '24) y anticiparon los desafíos para el año que comienza.

En este escenario Ricardo Flammini, su Presidente, afirmó que como una empresa joven en el país (están desde 2015), "queremos hacer de lo normal algo extraordinario y esto se refleja en todo lo que realizan día a día". Recordemos que la marca fabrica en la Argentina la camioneta Frontier, que desde que inició la producción locar es la cuarta más vendida del segmento.

En cuanto a la industria en general, el directivo anticipó que puede tener una baja en el primer semestre, con un despegue en V o más lento para el segundo, con un promedio total de unas 350.000 unidades vendidas, donde los consultores son muy positivos respecto de la cuestión económica.

Sin embargo, puso un tema clave para repensar. "Hay que considerar que en nuestra Industria la estructura impositiva se refiere más a un esquema en el que teníamos un desdoblamiento cambiario que a esto que está pasando hoy", aseguró Flammini. En ese sentido explicó cómo ve la situación actual y cuáles son los cambios necesarios para lograr una mayor rentabilidad

¿Cómo movilizar la Industria?

Flammini hizo referencia al Impuesto País, que no solamente afecta a la Industria automotriz. Planteó el tema de la siguiente forma: "Sí los impuestos internos pensados para compensar la brecha que había entre el dólar oficial a $340 y un dólar blue arriba de $1000, ahora, con la devaluación y el dólar a $840, más el Impuesto País que ya casi llega a $1000 y, habiendo contenido todos los impuestos, ahí es que hay algo para revisar". Luego afirmó: "Somos optimistas que en algún momento vuelva a analizarse la estructura impositiva que podría potenciar nuestra Industria. Esto, es algo que va a tener que pensarse de nuevo".

Otro tema que sumó para apuntalar a la Industria es que el Gobierno vaya teniendo flujo de dólares para poder importar y pagar las piezas y los vehículos. "El 2024 será un año de muchos cambios donde debemos transitarlo responsablemente. Queremos seguir creciendo, pero, vamos a tener que estar controlando estas cuestiones para ver cómo se va desarrollando la economía", aportó el Presidente.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina.

En cuanto a los modelos importados, explicó que la mayoría están alcanzados por el impuesto interno y eso debe ser revisado. Para ejemplificar señaló que la Nissan Xtrail e-Power se lanzó hace nueve meses a $30 millones y hoy vale $110 millones. "No voy a hablar de rentabilidad, pero ahora es malísima, hoy no cuenta. No es atractivo importar autos porque tenemos una estructura de impuestos pensada para la brecha".

Y, puntualizó, "la estructura impositiva actual está pensada para un esquema de desdoblamiento cambiario. Ya lo equiparaste y si dejaste los impuestos que hay y el mercado se achica, por la expectativa de la gente y otro tema que es el campo, que no movió la cosecha aún. Así, estamos a la espera d

El X-Trail es uno de los últimos lanzamientos de la marca en el país.

e la cosecha del campo y la revisión impositiva".

Con visión de futuro, el crecimiento de Nissan Argentina 2024 se apoyará en el aumento de la red de distribución (superando los 70 puntos de venta), la cobertura de servicio, los Planes de ahorro, las herramientas de Customer Experience y en la Frontier, superando las 12.700 unidades producidas en 2023 y alcanzando ventas por el 60% del total de su portfolio (incluyendo las de exportación a los mercados de Brasil, Chile y Colombia). Además, buscando que el segmento de pick ups medianas retome el 25% que supo tener en el mercado en 2023.

"El país se merece una Industria de 700.000 o 750.000 patentamientos por año, sin problemas, veremos cuando llega a ese número", aportó el Presidente.

Novedades y resultados 2023

Al inicio de su presentación, Flammini hizo un repaso acerca de la actualidad y dijo que son muy optimista porque "Si le va bien al Gobierno, nos va bien a todos, es fundamental’.

En cuanto al contexto global, explicó que la demanda de commodities genera precios que no son los necesarios para la economía local y esto puede ser contrarrestado con las exportaciones del agro dando como resultado buenos ingresos de dólares.

"Va a ser muy buena la cosecha y se dice que habrá una siembra futuro muy importante, esto, por supuesto, deriva en expectativas positivas para nuestra Industria. Nosotros vendemos pick ups y sabemos qué bien le va al país cuando el campo está bien", dijo el Presidente.

En cuanto a las novedades de la marca a corto plazo, se espera el restyling frontal del Sentra; a mediano plazo el lanzamiento de una nueva Frontier X Gear y a largo plazo la llegada del nuevo Nissan Kicks, cuya primera imagen (de prototipo) se conoció en el reciente Auto Show de Nueva York, aunque no se lanzará en el país durante este 2024.

Las ventas de Frontier viene creciendo de forma sostenida.

"La inversión reciente en el Complejo Industrial Nissan de Resende, Brasil, de u$s540 millones, es para dos SUV, uno es el nuevo Kicks y otro, ya verán. Además, para comenzar a producir un motor turbo. El futuro de Nissan es muy bueno, me siento tranquilo que estamos acompañando a la marca como corresponde. En 2023 tuvimos una participación en el mercado nacional del 4,6% y la visión de Nissan es hacer 6%, aunque no en el 24".

Finalmente, desde la marca remarcaron que, los logros del año fiscal 2023 de Nissan Argentina se basaron en crecer en participación de mercado; incrementar la cobertura de ventas y servicios; proveer la mejor experiencia para sus clientes, potenciar la post venta; liderar la electrificación y comunicar en tono consistente.