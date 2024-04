Grupo Corven, desde Venado Tuerto al mundo "Celebramos 55 años de crecimiento permanente"

Salir de la zona de confort: Ha sido una constante en estos 55 años de crecimiento de Grupo Corven, y el camino que nos ha permitido crecer exponencialmente. Desde nuestros orígenes como una pyme como cualquier otra, con la complejidad adicional para ¨dar el salto¨ que nuestras plantas están en el interior del país, en Venado Tuerto, peleamos contra viento y marea para llegar a transformarnos en un pujante grupo argentino, líder en soluciones de movilidad, avanzando y consolidándonos en las distintas categorías a partir de una visión clara de negocios que fuimos consolidando en etapas.

Buscar sinergias: Es sin dudas el motor que impulsa nuestra capacidad de interpretar y responder con agilidad a las distintas necesidades de los usuarios. Hoy podemos decir que somos líderes en el mercado de movilidad individual con un 33% de participación con marcas como Corven, Mondial, Triumph, Kawasaki, Kymco, Bajaj, seguimos afianzándonos en la unidad de negocios automotriz de la mano de camiones Fotón, que recientemente ha presentado (en expo agro) la gama de vehículos pesados y extrapesados y estamos presentando en sociedad la nueva unidad de negocios Neumáticos , con el objetivo de a competir con las marcas más grandes de neumáticos del país, brindando soluciones para vehículos de toda clase de porte. De la misma forma, crece Corven Autopartes, que sigue extendiendo su portfolio de marcas y productos y que ya cuenta con una participación del mercado que ya llega al 40% en su producto core, que es el amortiguador.

Soñar en grande: Pasar de 3mil a 170mil amortiguadores fabricados por mes no creo que sea un objetivo conservador. Siempre aposte a soñar en grande, por eso hoy me llena de orgullo que Corven sea la mayor compañía del continente americano dedicada a la fabricación de amortiguadores para sistemas de suspensión de todo tipo de vehículos automotores y la piedra fundacional que dio origen a lo que hoy es GRUPO CORVEN.

Rodearte de un gran equipo: En Argentina, ser empresario no es nada simple. Se requiere mucha visón, cintura y capacidad de adaptación permanente pero eso no es posible si no estamos rodeados de un equipo que nos acompañe en este desafío, porque cuanto más crecemos y más grandes somos, se vuelve también más complejo. Cuando a los 20 años me hice cargo de la empresa allá por el año 1993 miré a mi alrededor y éramos 30, hoy somos más de 1000, y estoy seguro que la confianza que deposito en cada uno de ellos es lo que me permite moverme hacia nuevos desafíos.

Este liderazgo resumido en las claves que señala Leandro Iraola, quedó demostrado en la destacada participación de Grupo Corven en Automechanika 2024, -la feria que representa el epicentro estratégico para los negocios en la industria automotriz y de autopartes-.donde dio inicio a las celebraciones por estos primeros 55 años. "Representan un legado de éxito, movimiento y dedicación constante. Desde nuestra fundación, hemos evolucionado y crecido para convertirnos en líderes indiscutibles en el mercado de autopartes y motos en Argentina y continuaremos trabajando para ofrecer soluciones integrales que mejoren la movilidad y potencien el desarrollo del país", señaló Iraola.

El Grupo en números: