El Toyota Corolla es un auto que tiene más de 40 años de vida, y se mantiene como uno de los sedanes más vendidos de todos los tiempos gracias a varias factores, entre ellos, la buena relación precio-calidad.

Este modelo de Toyota se caracteriza por ser un auto cómodo para uso familiar, con mucho espacio para cinco pasajeros y carga en el baúl y con un buen valor de reventa, un aspecto clave para los dueños a la hora de querer cambiarlo.

En este sentido, para poner un precio de venta al Toyota Corolla usado, hay que tener en cuenta que valor tiene este modelo 0km, y de acuerdo al precio de lista, arranca en $23.507.000 con la versión más económica, mientras que la más cara, sale 29.886.000 pesos.

El Toyota Corolla es un auto que se ofrece con motor naftero, híbrido, y también cuenta con una versión deportiva GR. Con estos valores y opciones, repasamos el precio de los modelos de segunda mano.

Cuánto sale un Toyota Corolla usado

Para conocer el precio de un auto usado tomamos como referencia, en primer lugar, los valores sugeridos por la Cámara de Comercio Automotor (CCA). Estos precios suelen ser más moderados que aquellos que piden los propietarios en los sitios de ventas online.

En este caso, un Toyota Corolla seminuevo, 2019, con nivel base, el precio es de $17.000.000, mientras que uno dos años más antiguo baja a $14.000.000 aproximadamente considerando una versión 2017.

El Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos

Yendo a una versión más antigua, encontramos un modelo 2013 en $10.500.000, mientras que un 2010 con nivel de equipamiento base cotiza en 8.900.000 pesos.

Los precios del Toyota Corolla dueño directo

En el caso de buscar un Toyota Corolla en Mercado Libre u otros sitios de venta directa, generalmente se piden valores más elevados que cuando la compra se realiza en un concesionario.

Por ejemplo, por un modelo 2019, la mayoría de las cotizaciones que se encuentran publicadas están entre $19.000.000 y $20.000.000 con equipamiento base, mientras que por un modelo 2010, el precio promedio es de 10 millones de pesos.

En general, el valor promedio está un 10% por arriba de los precios de los concesionarios, aunque esta realidad puede empezar a cambiar ya que, con la caída en ventas, tanto de autos usados como 0km, los autos tienden a bajar y encuentran un nuevo techo las cotizaciones.

Qué hay que tener en cuenta para comprar un usado

A la hora de comprar un Toyota Corolla usado, así como cualquier otro modelo de segunda mano, son varios los aspectos a tener en cuenta.

En cuanto al estado del vehículo, tanto los kilómetros como el estado del motor y de la carrocería con aspectos que se deben chequear desde un primer momento. Lo debe hacer uno mismo, y también es importante recurrir a un especialista.

En el caso de los kilómetros, cuanto menos tenga mejor será su cotización. Un auto con más de 100.000 empezará a perder valor, aunque un Toyota Corolla es un modelo que siempre tiene un plus extra por ser de los más buscados.

El Toyota Corolla es un sedán ideal para uso familiar

Luego, el motor, que no haga ruidos extraños y que tenga los service oficiales, son datos muy importantes.

Si es un modelo automático no se deben sentir cambios forzados. En un modelo manual, verificar que la palanca de cambios no esté dura; verificar el estado de la correa de distribución; chequear que las mangueras no tengan fisuras ni pérdidas; revisar el estado de los cilindros del motor y las bujías, si se puede.

Por último, que no haya tenido choques es claves, pero además de eso, que no tenga rayones, golpes en partes de la carrocería que no pueden arreglarse o que es más dificil, como parantes.

Más aspectos a tener en cuenta en un auto usado

Hay más detalles a tener en cuenta, entre ellos, la documentación del vehículo. Hay que chequear que estén todos los papeles al día, que no tenga multas ni embargos, y hacer la transferencia lo antes posible.

Antes de comprar un usado, lo ideal es poder manejar el vehículo por un tiempo y pasar por baches con el fin de detectar ruidos de la suspensión. Además, revisar el funcionamiento de los frenos para descartar que hagan ruidos extraños, estén duros o esponjosos o se quede abajo el pedal. En este caso es importante:

Frenos : tocar los discos y verificar que no estén ásperos o rayados;

: tocar los discos y verificar que no estén ásperos o rayados; Revisar que no haya óxido en el caño de escape . Si el escape echa humo es una mala señal;

. Si el escape echa humo es una mala señal; Mirar el estado de los asientos, el volante y los pedales;

Revisar el estado de las luces y los sensores . Al encender el auto mirar de inmediato el tablero, para chequear que no se enciendan luces testigo en rojo;

. Al encender el auto mirar de inmediato el tablero, para chequear que no se enciendan luces testigo en rojo; Encender el aire acondicionado para verificar que funcione como corresponde;

para verificar que funcione como corresponde; Sentir si el volante hace algún ruido , revisar que las puertas cierren bien y que las ventanas abran y cierren correctamente;

, revisar que las puertas cierren bien y que las ventanas abran y cierren correctamente; Verificar el estado de la rueda de auxilio y los accesorios para su uso;

y los accesorios para su uso; Revisar el desgaste de los neumáticos. Según donde esté desgastado se puede detectar un problema de alineación o de balanceo.

De esta manera, la compra de un auto usado nos da la garantía de que se encuentra en un buen estado, aunque siempre pueden quedar cosas por chequear, los aspectos más importantes están asegurados.

Además, en el caso de un Toyota Corolla, hay seguridad de que el auto tiene un excelente valor de reventa, y que siempre existirán compradores interesados a la hora de querer venderlo para buscar otra unidad.