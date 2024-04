Las 24 hs de Buenos Aires en un auto eléctrico: entre clásicos de todos los tiempos y el Mustang Mach E

Una invitación inesperada terminó marcando un antes y un después en un clásico del automovilismo que se corrió el fin de semana pasado en el Autómodromo Oscar y Juan Gálvez.

En medio de un evento por la celebración de los 60 años del Ford Mustang en Brasil, el periodista Carlos Cristófalo, director de Motor1 Argentina, me invitó a ser parte del equipo para participar de la carrera de regularidad que se corre en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El otro compañero de equipo ya estaba confirmado, su hermano y también colega, Orly Cristófalo. Mi respuesta inmediata fue sí, debo confesar, sin pensarlo demasiado.

Ese día estuvimos cargados de actividades y festejos, pero a medida que pasaban las horas, me fui enterando de los detalles. Más allá de la hazaña de ser protagonistas por primera vez de una competencia automovilística (los tres probamos autos cuando hay lanzamientos de las automotrices, pero no somos pilotos), se presentaba otro desafío. La participación sería con un vehículo de Ford Argentina, y era, nada menos, que un Mustang Mach E, el SUV eléctrico que se vende en el país desde el año pasado.

De esta manera, no solo debutaríamos en la pista más emblemática del país, sino que sería la primera vez que un eléctrico rendiría examen en la competencia de 24 horas, con el desafío de demostrar que el rendimiento de la batería no sería un obstáculo. Y de cumplir con Ford, llevando el SUV a la meta.

Del plan a la pista

Volvimos del viaje en Brasil y pasados unos días, un grupo de WhatsApp llamado "Participantes 24 hs" me añadió y empezaron las indicaciones. Inmediatamente se creó el grupo propio, "Team Periodistas", para ir traduciendo las indicaciones. Ahí fuimos activando la organización y tomando conciencia del "baile" en el que estábamos metidos.

Nos encontramos en el Autódromo con el SUV que nos acompañaría en el desafío ploteado con el logo de "60 años" el viernes previo a la carrera, y Carlos, que había estado el jueves en la presentación oficial, nos trajo la mejor noticia: teníamos concurrente.

El equipo: Javier "Nemo" Dobalo, Carlos Cristófalo; Orly Cristófalo, Guillermina Fossati.

¿Quién es el concurrente?: nuestro jefe de equipo, que no sabíamos que teníamos que tener, pero que nos salvó la vida. Fue, es y será, si volvemos a correr (y si no se agotó), Javier "Nemo" Dobalo, a quien conocemos porque muchas veces fue nuestra guía en las travesías 4x4 cuando estamos en algún lanzamiento de producto. Él se ofreció a acompañarnos, y nos organizó la estrategia.

El viernes probamos los tres pilotos y nuestro concurrente. El equipo quedó conformado con familiares. Los dos primeros copilotos confirmados nuestros hijos: me acompañó Manuela García Fossati y con Carlos lo hizo Vito Cristófalo. Con Orly fue Nemo y se sumó Marilina Chávez que pasó a ser parte de nuestro equipo, amiga de Nemo, y desde ahora del Team Periodistas. Todos lo hicieron con confianza plena, más que nosotros mismos.

Con los copilotos: Vito Cristófalo y Manuela García Fossati.

También hubo otro Mustang Mach E con el número 11 que lideró el Club Mustang, con Kalil Zschocke y Axel Margossian. Ellos compartieron boxes con nosotros y también nos invitaron al Vip que tenían en el Autódromo, el cual nos salvó de nuestra improvisación: solo teníamos mate y una heladera con agua y Monster, el único sponsor que trajo Orly. A mí, particularmente, también me sirvió el sillón para dormir algunas horas cuando me tocó el descanso.

La programación y la largada

De la competencia participaron más de 90 equipos con modelos que van entre los años 1961 y 2023, divididos en seis categorías. Nosotros inauguramos la I, de eléctricos.

Antes de la carrera, el Club Mustang organizó un desfile por los 60 años y allí dimos unas vueltas como parte de ese evento. Un plus que, en mi caso y el de mi copiloto, arrancó a las 8 AM, con los preparativos de la foto y la muestra con los autos de todos los tiempos.

Mientras se preparaba la foto de los 60 años del Mustang, nos familiarizábamos con el show.

Objetivo logrado: el número 60 se conformó y los drones inmortalizaron las seis décadas de vida de este icónico modelo.

Los 60 años del Mustang, en una foto creada con los autos.

Pasado el show, el himno, y el protocolo, se armaron dos grupos y dividimos las dos horas de carrera que tocaban en cada etapa entre dos pilotos.

En nuestro equipo, el principal desafío fue enterarnos que, en el lugar, no se podrían instalar cargadores eléctricos, sino que teníamos que salir a hacerlo a unos 2 km, a una YPF. Es decir, mientras que el resto de los autos recargaba nafta en cada etapa dentro del Autódromo, en solo 15 minutos, en nuestro caso teníamos que destinar el tiempo de descanso a ir a otro lugar.

En una de las cargas de la batería del Mustang Mach-Een la YPF. (Foto "@orlycristofalo)

Con esa meta clave, de estar siempre al máximo posible, nuestro jefe de equipo organizó también ese proceso. Programamos los turnos de la carrera, que arrancó el sábado a las 14 hs y terminó el domingo a la misma hora, y después de cada tanda el piloto que terminaba al volante, iba a completar la batería. Claro que mis colegas y ayudantes, en un acto tremendo de generosidad, me reemplazaron para que no tenga que salir del autódromo yo sola a las 4 AM y recorrer la zona con tremendo auto.

El plan de carrera: tandas, horarios y recarga, sobre un tablero eléctrico.

Toda nuestra estrategia se inmortalizó en un tablero de luz, valga la ironía. Me tocó el primer turno, que lo hicimos de 14 a 16 hs, y manejé 1.20 hs. La largada fue al estilo Le Mans, corriendo hasta el auto posicionado en 45 grados y saliendo a todo motor. Un percance: la tecnología aveces juega en contra y, las puertas del Mustang se cerraron. Lo abrí rápidamente con la llave en mano, pero bueno, el pique había sido más rápido y podría haber salido antes. No importa, vuelta de reconocimiento, a boxes, levanté mi copiloto y largada oficial.

En 1.20 h las vueltas programadas tenían que tener 1.55 minutos y la velocidad promedio era de 88 km/h de acuerdo a los cálculos previos. El rol del copiloto es clave, y mi hija, me iba indicando en cada curva si la iba atravesando en el segundo exacto que nos había indicado nuestro Jefe de equipo. Si me faltaba o sobraba un segundo la copiloto se ponía exigente.

En plena carrera, con el Mustang Mach-E 60, en homenaje al aniversario del modelo de Ford.

Así completamos todas las vueltas y las etapas en manos de mis colegas, celebrando cuando alguno de los equipos nos cantaba el 1.55 exacto, o que había logrado la máxima aproximación. Somos todos novatos, y aunque parezca sencillo, es más difícil clavar el cronómetro en el segundo exacto que acelerar de 0 a 100 en 3 segundos, cosa que con el Mustang Mach E está casi asegurado.

La noche en el autódromo y la carrera que avanzaba

A medida que pasaban las horas debo confesar que nos compenetrábamos más en la competencia y también en el desafío de llegar a la meta. No íbamos a ganar ni ser primeros, era nuestra primera vez, pero si queríamos cumplir el desafío.

La noche pasó entre las horas que nos tocaba estar al volante o mirar al segundo grupo, y con los ruidos de los autos (menos los dos eléctricos), que en el silencio de la madrugada parecen ser más estremecedores.

También esas horas se ponen más competitivas: salen todos con los tapones de punta, parece que activan la velocidad hasta llegar a la línea donde el cronómetro marca el segundo crucial, donde se amontonaban los autos y complicaban el arribo. Nada grave, pero más exigente y emocionante.

Con Marilina Chávez, otra integrante del equipo.

Las horas de descanso también las podíamos hacer en una Ford Transit que nos dio la marca y era nuestro motor home, mientras que en un autódromo colmado de grupos de amigos había algunos durmiendo en reposeras; otros más preparados con todo su equipo en los colectivos de carrera; los que no pegaron un ojo y ya celebraban los buenos resultados de antemano; y aquellos que la adrenalina los tenía activos y pasaron la noche con el capot abierto, mirando qué podían mejorar. Nosotros nada de eso, descansar y alguno de los colegas aprovechar para comer un choripan cerca de la YPF mientras se completaba la batería del Mustang.

La noche es borrosa en la pista y en las fotos. A los lejos, un Mustang.

Lo cierto es que la mañana llegó más rápido de lo pensado, y hasta con algo de nostalgia porque la hazaña iba llegando a su final.

Los resultados

La carrera terminó y el Mustang Mach E con el número 60 logró un hecho histórico: fue el primero en cruzar la meta, con Carlos al volante y Vito como copiloto. En la categoría éramos solo dos, y por eso hubo podio, con el equipo del club Mustang en primer lugar.

El Mustang Mach-E cruza la meta primero, haciendo historia en el Gálvez.

Hubo varias categorías con diferentes ganadores y mucha gente con experiencia volvió a llevarse su premio. Nosotros, nos quedamos con el primero de nuestra primera carrera.

El aprendizaje fue mayor al esperado: entendimos cómo se corren las 24 horas, y no solo eso, sino que es posible hacerlo con un auto eléctrico, doble desafío. El año próximo podrían sumarse otros competidores. Nosotros queremos volver.

El "Team Periodistas" en el podio.

También concluimos que, cuidando y administrando la energía, que fue así como hicimos las cuentas para llegar a la final, un eléctrico ofrece mucho más de lo que uno piensa.

Meta lograda, se cierra el box.

Por último, algo que es sabido pero que se comprobó una vez más: la camadería es clave para lograr cualquier objetivo. Y en esta carrera, cada uno puso lo suyo para llegar al final. Volveremos por más.