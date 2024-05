Dentro de la gama de los SUV, Peugeot ofrece tres modelos en Argentina: el 2008, que es el más chico; el 3008, que es el intermedio; y el 5008, que es el más grande.

En el caso del Peugeot 3008, se destaca por ser un SUV compacto que combina un diseño moderno y sofisticado, con detalles exclusivos gracias a su equipamiento GT pack, que le aportan detalles más "descontracturados" a la elegancia francesa.

Actualmente, es la única versión que se vende en el país, con un precio de $57.592.800. Un escalón por arriba se encuentra el Peugeot 5008, a $59.470.900, y en breve llegará el nuevo 2008, ahora discontinuado hasta que comience la producción nacional en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Para encontrar un valor más accesible de este Peugeot 3008, hay que buscar un modelo de segunda mano, el cual puede tener un amplia diferencia de precio tanto por el nivel de equipamiento (en otras épocas hubo versiones menos equipadas) como por los años de uso. Para conocer más propuestas, repasamos algunas opciones y todo lo que ofrece este modelo.

Cuánto sale el Peugeot 3008 usado

De acuerdo al listado de precio de la Cámara de Comercio Automotor –CCA-, por un modelo 2023 del Peugeot 3008, la baja del precio es significativa: lo cotizan en $39.880.000, y hasta el 2021 pierde unos $5 millones más, es decir, llega a 34 millones de pesos.

En 2017 es cuando se lanza la segunda generación de este modelo, hasta entonces caracterizado como un monovolumen. Por una versión 1.6 Allure de ese año, que es un equipamiento base, con el diseño anterior, el precio es de 14.292.000 pesos.

El Peugeot 3008 es el SUV compacto de la marca

En el caso de elegir un 2014, es decir, con 10 años de antigüedad, el valor desciende a $9.760.000; mientras que por un 2010 los precios rondan los 7.781.000 pesos.

Cuando se busca en sitios de venta online, que son los propietarios muchas veces los que venden de forma directa, se suelen encontrar precios más caros, aunque con la caída en las ventas que se da desde enero, tanto en usados como en 0km, las operaciones están más difíciles de cerrarse y los precios están bajando.

Detalles del nuevo Peugeot 3008

Lanzado en 2017 en su segunda generación, cuando se definió como un verdadero SUV (antes era un monovolumen), el Peugeot 3008 tuvo varios cambios hasta que la versión actual es una de las más atractivas, con un frontal característico de los modelos de la marca, agresivo e imponente. Además, la versión GT Pack, tiene toques especiales.

En diseño, la zona frontal del Peugeot 3008 cuenta con un estilo distintivo, al tiempo que aumenta el refinamiento y el dinamismo. Una nueva parrilla sin marco simboliza el estilo cada vez más moderno. En palabras del diseñador, se extiende con aletas bajo los faros para conectar todos los elementos, uniéndose al capó que ahora luce el logotipo del modelo.

El diseño interior del Peugeot 3008 es tan llamativo como el exterior

Para enfatizar su deportividad, en el nuevo paragolpes se incluyen entradas de aire laterales enmarcadas en color negro brillante y embellecedores pintados.

Los faros delanteros se han rediseñado para ser más agresivos. Incluyen tecnología LED y se amplían con DRL (luces diurnas) en forma de colmillo con punta cromada. Esta firma lumínica está alineada con el estilo actual de Peugeot y es identificable a primera vista.

En el nivel GT Pack los faros Full LED ofrecen un aspecto aún más tecnológico y distintivo, gracias a la firma lumínica ampliada y a la función de iluminación estática en curva (EVS), que optimiza la visibilidad a velocidades de hasta 90 km/h.

Experiencia interior con i-Cockpit

El éxito del Peugeot 3008 también se debe a su interior. El i-Cockpit cambia para ser aún más moderno y de alta gama: tiene un cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas, totalmente personalizable y configurable, que presenta una instrumentación digital con tecnología "Normally Black" para imágenes de alta calidad, con mayor legibilidad y contraste.

La nueva pantalla táctil central tiene un tamaño de 10", es de alta definición e incluye siete teclas tipo piano como "botones de acceso" directo a las principales funciones de confort: radio, aire acondicionado, navegación conectada en 3D y comandos por voz, configuración del vehículo, teléfono, aplicaciones y luces de advertencia de peligro.

Todos los motores son con caja de cambios automática y selector de modos de conducción que, emplazado en la consola central, permite al conductor elegir entre Normal, Sport y Eco.

La tecnología del Peugeot 3008 es un detalle distintivo en el modelo

Para subrayar la modernización del i-Cockpit, esta actualización se refleja en el interior con nuevos acabados, que contribuyen al nivel de calidad percibido y al atractivo del habitáculo: en versión GT Pack los asientos son de cuero Mistral Nappa con costuras Tramontana; tiene nueva madera "Lati" y marcos de ventana con inserciones cromadas; y nuevo espejo retrovisor "sin marco" en los GT Pack.

Motor y seguridad del Peugeot 3008

El Peugeot 3008 cuenta con un motor THP 1.6L Nafta - Turbo de 165CV, con 240Nm de torque, y caja automática de 6 velocidades.

En seguridad cuenta con control de crucero adaptativo: a través del regulador de velocidad activo, asegurar dos funciones:

Mantener automáticamente la velocidad del vehículo en el valor programado por el conductor;

del vehículo en el valor programado por el conductor; Adaptar la velocidad del vehículo a la del que lo precede, con la ayuda del freno motor y del sistema de frenado. Si el vehículo precedente circula a una velocidad más lenta, el sistema ralentiza, o incluso detiene el automóvil para regular la distancia de seguridad con la función Stop.

Además tiene: Asistencia al mantenimiento de carril; Frenado automático de emergencia de última generación; Visiopark con cámaras de visión delantera y trasera de 360°; Park Assist, asistente activo para estacionamiento en línea o en batería; Alerta de atención del conductor; Cambio automático de luces de cruce y de ruta; y Reconocimiento y recomendación de señales de velocidad; entre otros.

Para el disfrute de los pasajeros, el nuevo 3008 (en su versión GT Pack) está equipado con un sistema Hifi Focal de 515 Watt de alta gama, con sonido de alta fidelidad al estilo francés.

Nuevo Peugeot E-3008: el SUV fastback eléctrico

El Peugeot 3008 eléctrico, el que marca el futuro

El Peugeot E-3008 eléctrico se presentó en Europa y es el primer modelo que utiliza la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, que está llevando la gama Peugeot al siguiente nivel.

Esta innovadora plataforma ha sido diseñada para ofrecer el mejor rendimiento de su clase en términos de los criterios más importantes para los clientes: autonomía (hasta 700 km), tiempo de recarga (100 km en 10 minutos), placer de conducción, rendimiento, eficiencia y servicios conectados (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to load y actualizaciones Over The Air).

El nuevo Peugeot Panoramic i-Cockpit lleva el placer de conducir al siguiente nivel con una espectacular pantalla panorámica HD flotante curva de 21 pulgadas que combina el head-up display y la pantalla táctil central.

El Peugeot E-3008 se produce exclusivamente en la planta de Sochaux, en Francia.