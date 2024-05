El fabricante del famoso auto eléctrico Tito presentó dos novedades que tienen que ver con la batería del vehículo y con un nuevo producto que va unido a esta tecnología de propulsión.

Por un lado, mejoró el sistema de carga del auto eléctrico, que pasó de ocho horas a dos horas, agilizando el proceso de recarga para que la batería esté lista para salir a la calle lo antes posible.

Por el otro, desarrolló un nuevo negocio llamado Puntos de Carga Corradir (PCC) para colocarlos de forma gratuita en aquellos comercios que quieran adherirse y brindar un servicio extra a los clientes.

Este servicio, también está disponible para los otros productos que venden como la camioneta Tita y el mini auto Chiqui-Tito.

Carga rápida para Tito, Tita y Chiqui

La nueva característica de carga para los vehículos eléctricos como Tito, Tita y Chiqui, es que ofrecen la posibilidad de incorporar un sistema que acelera la carga de la batería, logrando que la misma quede al 100% en dos horas, como sucede con los sistemas más rápidos de muchos autos con esta tecnología.

De esta manera, no solo se mejora la eficiencia en el uso del vehículo, sino que también es una solución ideal para aquellos usuarios que no disponen de instalaciones de carga en sus domicilios y tienen que hacerlo en otros lugares y no podrían dejarlo toda la noche.

El auto eléctrico Tito se carga en dos horas.

Este sistema está disponible en los modelos 0km y también pueden optar por actualizarlo en sus vehículos aquellos que ya lo tienen, sumando la nueva tecnología de carga rápida.

Nueva infraestructura de carga rápida

Por otro lado, Coradir desarrolló la infraestructura de carga llamada Puntos de Carga Coradir, que consiste en una iniciativa diseñada para asegurar que cada propietario de los modelos Tito, Tita y Chiqui tenga acceso a un punto de carga cercano a su domicilio o lugar de trabajo.

Este plan responde directamente a la problemática de los usuarios que no cuentan con garaje domiciliario para cargar, eliminando una de las principales barreras para la adopción de vehículos eléctricos.

"Entendemos que la adopción masiva de vehículos eléctricos depende de garantizar la facilidad y accesibilidad de la carga", explica Juan Manuel Baretto, líder del proyecto. "Nuestro objetivo es asegurar que cada propietario de un Tito tenga un punto de carga fácilmente accesible donde lo necesite, mejorando así la experiencia del usuario y promoviendo la adopción de vehículos eléctricos en la región."

Los cargadores de Coradir se podrán instalar en los comercios de forma gratuita.

Los comercios que opten por incorporar estos puntos de carga no solo contribuirán a una causa ambiental, sino que también experimentarán múltiples beneficios económicos y operativos:

Aumento del tráfico de clientes: Los puntos de carga atraen a propietarios de vehículos eléctricos, incrementando la afluencia y el tiempo de permanencia en los comercios.

Ingresos adicionales: Posibilidad de establecer tarifas por el uso del punto de carga, generando una fuente de ingresos directos.

Mejora de la imagen de marca: Al ofrecer servicios de carga, los comercios demuestran un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

Diferenciación de la competencia: Distinguirse al ofrecer un servicio aún no generalizado.

Fidelización de clientes: Mejorar la lealtad de los clientes gracias a la conveniencia de los servicios ofrecidos.

Aprovechamiento de incentivos gubernamentales: Beneficios fiscales y otros incentivos para los negocios que instalen puntos de carga.

Reducción de costos operativos: Algunas soluciones de carga pueden reducir costos a largo plazo aprovechando energías renovables.

Cumplimiento de regulaciones futuras: Adaptación a normativas ambientales cada vez más estrictas.

Para los comercios que instalen el dispositivo de carga, Coradir lo ofrece en comodato completamente gratis.