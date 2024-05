El Fiat Fastback se presentó en la Argentina, y junto con el lanzamiento de este modelo, los directivos de la marca repasaron cuáles son los planes para la marca en un mercado que cambió radicalmente si se compara con 2023. El encargado de definir el panorama fue Alexandre Aquino, vicepresidente de Fiat Latinoamérica.

Sin trabas para importar y con más competidores, el Cronos, auto líder en ventas de los últimos años, ya no tiene el primer puesto asegurado como sucedió hasta el momento, especialmente porque al ser un auto nacional garantizaba la oferta.

Al mismo tiempo, aparecen otras oportunidades, y podrían volver algunos modelos que se habían discontinuado para priorizar otros; se retoman segmentos que se habían dejado de lado; y se abre paso para competir en nuevas categorías, como sucede con el Fastback.

Como si fuera poco, todo se da dentro de una marca que forma parte de un grupo, como es Stellantis, integrado además por Peugeot, Citroën, Jeep, DS y RAM, que también siguen lanzando modelos y todos tienen que ocupar un lugar en el mercado y hasta competir entre ellas.

El regreso de Argo y Mobi y el futuro de Cronos

Una de las preguntas que respondió Aquino sobre el futuro de Fiat es qué pasará con Argo y Mobi, dos modelos que se dejaron de importar por las trabas del mercado que se vivieron hasta 2023, para dejar más cupo a Toro y Strada.

"Lo que pasó en la Argentina en los últimos años con los cupos de importación fue algo atípico. Tuvimos que dejar de vender los Mobi y Argo para concentrarnos en el Cronos. Ahora la situación mejoró y volvimos a analizar la posibilidad de traer nuevos productos importados", dijo Aquino.

Fiat Argo, un auto que podría volver en el nuevo contexto de mercado.

Esta confirmación llega en un momento donde el Cronos cayó del primer al tercer puesto en ventas, superado por Peugeot 208 y Toyota Yaris, y con el ingreso de varios modelos brasileros al top ten en patentamientos.

Se asume que el Cronos ya no está solo para pelear, lo que también hace necesario cambios para este modelo. Por eso se confirmó que en los próximos meses sumará más seguridad, como los airbags laterales, y no se descarta pensar en un motor turbo si Brasil lo demandara.

Fiat Mobi, otro modelo que se podría relanzar.

La camioneta mediana de Fiat

Otro de los segmentos donde hace tiempo "coquetea" la marca es el de camionetas. De hecho, en momento de restricciones, se priorizaron Toro y Strada.

La gran pregunta es qué pasará con la mediana, siendo que en Brasil venden Fiat Titano, y que el grupo Stellantis tiene también la Peugeot Landtreck, además de los modelos de RAM que ya están en el país.

En este sentido, el directivo dijo: "Deberíamos vender una pick up mediana en Argentina. Tuvimos un lanzamiento bueno en Brasil, estamos peleando para tener un 20% de share en la franja, la estrategia fue buena en ese país y se puede pensar para la Argentina", explicó.

Fiat Titano, la camioneta mediana de la marca.

En cuanto al modelo, dijo que están trabajando para ver todas las posibilidades. Incluso no descartó el análisis de las plantas argentinas para su fabricación.

"Por ahora, Uruguay es suficiente para abastecer la región. Lo que tiene de lindo Stellantis es que tenemos plantas para producir en todos lados, entonces solo tenemos que ver donde somos más competitivos. Hoy tenemos confirmado Uruguay, pero los escenarios pueden ir cambiando", aclaró.

Nuevas oportunidades con el Fastback

El nuevo SUV también abre un escenario diferente para Fiat, ya que el Fastback permitirá buscar un cliente de un segmento superior, tanto por precio como por ser un auto más "aspiracional".

"El Fastback va a conquistar a un cliente superior, el auto es superior. Empezaremos a hablar a personas que antes no le hablábamos. Se atraerán a más compradores desde la emoción", comentó.

El Fiat Fastback eleva el nivel de la marca a un nuevo segmento.

En este sentido, admitió que siempre se piensa en ampliar la cobertura con sus productos y podrían tener modelos que se ubiquen, incluso, por encima de Fastback.

En Brasil, el Fastback se está vendiendo más que Pulse, y eso fue una sorpresa que abre paso a nuevas posibilidades.

Inversión en autos electrificados

Sobre el futuro electrificado, el mismo día de la presentación del Fastback se anunció en Brasil una inversión de u$s2.700 millones para la planta de Betim y otra de u$s2.500 millones para Goiana, en Pernambuco.

El objetivo es producir una nueva plataforma de vehículos híbridos suaves, híbridos convencionales, híbridos flex, híbridos enchufables y 100% eléctricos, la cual podrá ser utilizada por las diferentes marcas de Stellantis que producen en la región (Fiat, Jeep, Ram, Peugeot y Citroën).

Por ahora, no hay fecha para el lanzamiento de esos modelos, pero desde el grupo saben que hay productos que no tiene sentido traerlos de Europa porque no van a ser competitivos. "Necesitamos trabajar ahora para tener nuevos modelos", comentó el directivo.

Alexandre Aquino, VP de Fiat para Latinoamérica.

También se está pensando en las inversiones necesarias para enfrentar nuevos competidores, como por ejemplo, las marcas chinas, lo cual obliga a modernizar la producción regional. "No sirve traer importados autos eléctricos fabricados en Europa, porque los aranceles aduaneros nos dejan en desventaja. Las marcas chinas van a producir autos eléctricos en nuestra región y nosotros vamos a hacer lo mismo. Compitiendo con las mismas reglas es posible ganarles", agregó.

De esta manera, el directivo explicó que ven oportunidad de crecimiento en varios segmentos, y que tienen intenciones de hacer más cosas cada día para que Fiat se siga posicionando dentro del mercado y con sus mismo compañeros de grupo.

"Siempre pensamos qué más podemos hacer, para hacer historia", finalizó Aquino.