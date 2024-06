El sector automotor sigue recibiendo malas noticias, y a la parada en la producción en seis plantas, que tuvieron que suspender la actividad por falta de piezas provenientes de Brasil, se suman los pronósticos negativos del mercado local.

Según el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, el sector automotriz "está muy, pero muy mal". "El año pasado se produjeron 580.000 unidades y este año el mejor escenario que se plantea es de 330.000 o 350.000 unidades. Esto es una caída superior al 27 por ciento", afirmó.

Según el líder de SMATA, los problemas son que no hay consumo; la falta de autopartes que abastecen de forma directa el segmento; y pequeñas partes que abastecen a las pymes para conformar el contenido nacional.

"Todo eso es un combo que no resiste ningún análisis. Nunca, en mis 47 años en la industria, más 12 años que estuvo mi viejo, nunca vi una crisis como esta. Ni siquiera a nivel social", dijo el dirigente gremial en declaraciones a El Destape Radio.

Sector automotriz: retiros anticipados del personal

Ante la crisis, Pignanelli dijo que "ante esa situación estamos arreglándonos con jubilaciones anticipadas, de 58 o 60 años de edad con los 30 de aporte y retiros voluntarios".

Y puso como ejemplo lo que ocurre en algunas de las compañías más importantes: "General Motors tiene problemas con sus autopartes. Toyota bajó la producción de 185.000 a 165.000 unidades. Ford es la única que la única de la mantuvo la producción porque produce para la exportación".

Toyota para la producción en Zárate durante la semana del feriado.

Por otro lado, Pignanelli también opinó sobre cómo influirá la Ley Bases en la actividad económica: "Lo que puede haber es un ingreso de capitales para minería, petróleo y campo. En la cadena de valor, si no hay valor agregado y se van los productos primarios, no va a contemplar el trabajo. No veo que vaya a derramar en trabajo".

Las automotrices que pararon la producción

Entre las plantas que pararon la producción se encuentran Toyota, que produce la camioneta Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, provincia de Buenos Aires. Es el fabricante número uno del país, que anunció que no fabricará vehículos toda la semana. Los días no trabajados se compensarán con el sistema de "horas crédito".

También paró Renault en Santa Isabel, Córdoba, donde se producen Sandero, Stepway, Logan, Kangoo y Alaskan. Además de fabrica la camioneta Nissan Frontier. En este caso, la medida está relacionada con la adecuación de la producción al actual nivel de demanda.

Fiat suspendió la producción toda la semana. En ese caso, se debería a problemas con la llegada de piezas desde Brasil (todavía con coletazos por las inundaciones). La marca fabrica en Ferreyra, Córdoba, el Cronos, que fue hasta hace unos meses el auto más vendido del país.

Fiat también suspendió la producción de Cronos.

General Motors, en Santa Fe, también suspende la actividad toda la semana. La marca fabrica el SUV Chevrolet Tracker en la planta de Alvear, que está con varias paradas los últimos meses.

Finalmente, la división Van de Mercedes-Benz en Virrey del Pino, en el conurbano bonaerense, también suspendió la producción. El motivo sería, supuestamente, reforma en la planta de pintura.

Las automotrices que siguen en marcha

Las automotrices que por ahora no suspendieron la produccíón es porque tienen planes nuevos en marcha.

Una de ellas es Volkswagen, que en agosto presenta la nueva Amarok, la camioneta que llegará con algunas reformas, a poco más de una década de su lanzamiento en el mercado local.

Ford, por su parte, empezó el año pasado a fabricar la nueva Ranger, y hace unas semanas puso en marcha la fábrica de motores.

En el caso de Peugeot, en El Palomar, donde se producen modelos de Peugeot y Citroën, están trabajando en los detalles para lanzar el restyling del 208 y el nuevo 2008, el SUV que se fabricará en el mercado local desde su segunda generación.