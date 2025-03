Ford renueva el SUV Bronco y baja el precio: cuánto cuestan las dos versiones

La nueva gama se conforma de dos versiones, con un cambio de nombre en la tope de gama. Es el SUV mediano con mejores capacidades off road

Ford presentó el Bronco Sport renovado, el SUV mediano que ofrece tracción integral desde la entrada de gama, con dos opciones de motorización y nuevo servicio de conectividad entre el vehículo y el usuario.

Disponible en dos versiones, una de las novedades tiene que ver con la opción más equipada, que desde ahora se llama Badlands, mientras que la base se sigue llamando Big Bend.

Este cambio de nombre acompaña a un vehículo que tiene nueva estética, tanto exterior como interior, que hace del Bronco Sport un producto más off road ya desde lo visual. Además, de esta manera, el SUV queda en la gama de Ford para el cliente que busca una opción mediana más extrema, mientras que Territory cumple con los objetivos para los clientes que buscan un SUV más urbano.

Con estas nuevas características, se espera que el nuevo Bronco duplique sus ventas en 2025. Sebastián Trotta, director de Marketing y Ventas de Ford Argentina, anticipó a iProfesional que hay muchas expectativas con el nuevo producto. "Veníamos con un volumen limitado por el precio afectado por el impuesto al lujo, y al haberse eliminado, nos ofrece un beneficio importante que lo trasladamos al cliente. El precio bajó un 15%, y es una propuesta muy completa", comentó.

Cambios del SUV Bronco

El nuevo Bronco recibió un cambio relevante en el frontal, con un diseño de la parrilla que adopta una forma tipo panal, con un chapón que afirma su presencia y aptitudes off road.

Tiene iluminación 100% LED, nuevas ópticas y barras de techo longitudinales. El capot presenta un diseño con picos que le permiten al conductor mantener control visual de los extremos en las maniobras off-road, además de ayudarse con la cámara de 360°.

Todo esto se actualiza sin dejar de lado su herencia, con un diseño inspirado en el Bronco de primera generación, aquel de los años 60', y que es compartido también con su hermano mayor, el Bronco Wildtrak V6.

El nuevo Bronco tiene una estética más off road.

De perfil, el nuevo modelo mantiene la imagen robusta con los neumáticos todoterreno de 18" en la versión Big Bend, y de 17 en la versión Badlands, ambos calzados en llantas de aleación. También sobresalen las manijas de puertas con molduras de ruedas y protecciones en color negro, que colaboran con el aspecto todoterreno y protegen el vehículo.

En la parte trasera se destaca el portón de doble apertura, con ganchos de rescate y faros circulares.

Motor y seguridad de los SUV

El nuevo SUV se ofrece con dos opciones de motor. En la versión Big Bend, cuenta con un propulsor 1.5L de 184 CV y 258Nm; y la Badlands, es un 2.0L de 253 CV y 375Nm. Todas las Bronco Sport ofrecen de serie tracción integral 4WD a las cuatro ruedas.

En ambos casos, las motorizaciones están asociadas a una caja automática de 8 velocidades. La suspensión es independiente en las 4 ruedas.

Los cambios del SUV mantienen la herencia del modelo de los '60.

También cuenta con los modos de manejo en el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain). A los modos Normal, Eco, Deportivo, Resbaladizo y Rock Crawl ahora se suman dos nuevos: Rally, que permite una conducción más dinámica a velocidades más altas en arena, al mantener las marchas por más tiempo para aumentar la potencia según la demanda, y Todoterreno, diseñada para ofrecer máximo control y tracción en superficies empinadas.

Además, ofrece asistentes tecnológicos para llevar la capacidad off-road más allá de cualquier otro SUV en su clase, incluyendo el Bloqueo Electrónico de diferencial trasero y del central, el sistema One-Pedal Trail Control de velocidad crucero diseñado especialmente para el off-road y una nueva cámara de visión 360 grados.

Por dentro, tiene varios espacios para guardar objetos, el baúl tiene luces direccionables, ganchos portaobjetos para sostener bolsas, bandeja de carga de baúl modular y configurable que facilitan el acceso a los elementos esenciales para cualquier travesía. Además, ofrece tomas de corriente de tipo domiciliarias en las plazas traseras y en el baúl.

Por último, dependiendo de la versión, tiene volante multifunción forrado en cuero con levas al volante; techo solar con apertura eléctrica; sistema SYNC 4 con pantalla multitáctil de 13,2"; pantalla 100% digital de 12,3", con GPS integrado.

Por dentro, Bronco sumó más tecnología.

En seguridad, cuenta con 9 airbags; Control de estabilidad; Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y asistencia de frenado de emergencia. Todo esto más Ford Co-Pilot 360, con novedades como la asistencia de frenado en reversa, cámaras con visión 360 que muestran los neumáticos delanteros gracias a sus cámaras debajo de los espejos laterales y brindan una mayor seguridad en maniobras difíciles.

Precios del Bronco

El Bronco Sport llega importado de México, y estará disponible desde este mes con los siguientes precios:

Big Bend : $48.705.000

: $48.705.000 Badlands: $54.223.200

Se ofrece en cinco colores: Blanco Oxford, Gris Mercurio, Negro Pantera, Azul Glaciar y Verde Salvaje. La garantía es de 3 años o 100.000 kms.

El baúl trae diferentes divisiones para optimizar el espacio.

Además, se suma al portfolio de vehículos de Ford con conectividad de serie a través de la aplicación FordPass, que propone al cliente una nueva forma de interactuar con el vehículo.

Trotta explicó que con este producto, son la marca que tienen la propuesta más amplia de SUV en el mercado, con Territory, Bronco, Kuga, y el nuevo Everest. Cada una para un público diferente, muy equipadas y con mucha seguridad.