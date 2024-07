Destino: Jujuy.

Invitados: periodistas y celebrities

Protagonista: Ford Bronco Wildtrak

Objetivo: vivir una experiencia diferente.

Fueron pocos los conceptos que Ford aclaró antes de subir al avión que nos llevaría a Jujuy, para luego ser trasladados en micro a Huacalera.

El plan era conocer y probar el nuevo Bronco V6, el auto SUV 4x4 más extremo de la oferta en Argentina, el cual se empezó a vender en 2021 con la versión Bronco Sport.

Sin embargo, este modelo poco tiene que ver con el ya conocido, y es tan robusto y forzudo, con semejante equipamiento para la conducción off-road, que ni siquiera hay muchos rivales directos para compararlo.

Después de manejarlo durante dos días en diferentes terrenos de Huacalera y Tilcara, con la experiencia fresca como para contar lo más importante, se me ocurre la siguiente pregunta: si tuvieras todo el dinero para elegir un 4x4, y los $148 millones que sale el Bronco, ¿te lo comprarías?

Diseño 4x4 extremo, 100% simétrico

Siempre hay una primera impresión que entra por los ojos, y con el Bronco Sport ya en la mente, el Bronco Wildtrak conserva algún parecido con su hermano menor, pero es un producto totalmente distinto. Es más grande, con una robustez que se manifiesta en sus líneas rectas pero volumétricas y en su perfecta proporción entre el ancho y el alto, lo que hace de este modelo el 4x4 adecuado para escalar cualquier camino.

Al mismo tiempo, es un todoterreno donde las formas se complementan con detalles aspiracionales de un vehículo off road. Se desarma por completo, desmontando puertas y techo. Los mismos se pueden guardar en bolsas que trae en el baúl y apilarse para seguir el viaje.

El Ford Bronco Wildtrak tiene 334 CV y se combina con una caja de 10 velocidades.

Por dentro, la calidad está presente en el tablero y las terminaciones, con un techo recubierto que deja atrás a los rivales que parecen sin terminar.

También tiene mucha comodidad y tecnología. Los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico de 10 posiciones para el conductor y 8 posiciones para el pasajero. El volante y las butacas delanteras son calefaccionados y tiene tapizados en cuero.

Cuenta con pantalla central multitáctil LCD de 12 pulgadas, equipada con el sistema SYNC 4 compatible con Apple Car Play y Android Auto inalámbricos, con cargador inalámbrico y un sistema de sonido con 10 parlantes y Subwoofer, más navegador GPS nativo.

El tablero instrumental es multifunción con una pantalla digital LCD de 8’’. No es tan cómodo para ver algunas funciones, y en algún momento haría falta un reloj más convencional que tanta tecnología en este aspecto.

Motor y asistentes a la conducción

El apartado más interesante de este producto es el motor. Cuenta con un V6 EcoBoost naftero de 2.7L, con 334CV y 562Nm de torque, con caja automática de 10 velocidades.

El nuevo Bronco fue testeado en el norte argentino.

La versión que se vende en Argentina tiene el paquete Sasquatch con todas las capacidades off-road, con sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain). Este cuenta con 7 modos de conducción y un sistema de tracción integral con 4 modos de funcionamiento (4x2, 4x4 Automática, 4x4 Alta, 4x4 Baja).

Las opciones del G.O.A.T son: Normal; Sport; Baja; Resbaladizo; Arena; Barro; y Eco.

También tiene el Trail Toolbox integrado por tres sistemas únicos:

Trail control: control de velocidad crucero off-road.

control de velocidad crucero off-road. Trail-Turn Assist : es una tecnología concebida para la conducción lenta en caminos con obstáculos grandes, que aplica el freno a la rueda trasera interior, ofreciendo un radio de giro mucho más cerrado.

: es una tecnología concebida para la conducción lenta en caminos con obstáculos grandes, que aplica el freno a la rueda trasera interior, ofreciendo un radio de giro mucho más cerrado. Trail One-Pedal driving: al levantar el pie del acelerador, los frenos se activan. Al presionarlo nuevamente, se liberan los frenos, pudiendo calibrar la aceleración con alta precisión.

En seguridad, incorpora Ford CoPilot 360, un completo conjunto de tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción, además de 6 Airbags y otros elementos de seguridad pasiva y activa.

Conclusión

El nuevo Ford Bronco llega para imponerse en un segmento con pocos jugadores. El rival más directo es el Jeep Wrangler Rubicon Unlimited V6 de 285 cv, que sale 112.000 dólares. También hay otros productos de alta gama, como el Mercedes-Benz G 500 con 422 CV, a 388.000; o el Land Rover Defender con 404 CV, a 220.000 dólares.

El nuevo Bronco trae la rueda de auxilio en la puerta del baúl, un recurso que en Argentina es peligroso por los robos.

En realidad, es el Jeep el más directo, tanto en estética como en prestaciones, pero en este caso, cabe destacar que por modernidad, equipamiento, confort de marcha en la ruta y en los caminos off road, el nuevo Bronco lo ha superado ampliamente.

El Wrangler no se discute en su capacidad off road, pero si es muy incómodo para largos caminos. En este caso, Ford ha sabido conseguir un vehículo con las máximas prestaciones todoterreno y con una comodidad inédita en este tipo de productos.

Otro dato importante: el precio. En todos los casos, la categoría está afectada por el impuesto interno, entonces los valores superan ampliamente lo que sería un "precio razonable". Sin embargo, este tipo de vehículos extremos, como lo son también los deportivos, no se juzgan por el valor sino por lo que busca el usuario.

Para buscar una alternativa off road más económica, con las mismas cualidades, habrá que migrar a otro segmento, que son las camionetas V6, y muchas veces, no todos los clientes las eligen.

Entonces, el que quiera un 4x4 con todas las aptitudes off road, y no tenga problemas de bolsillo, seguro lo invertirá tranquilo y no se llevará una desilusión.

El que sea más racional, quizás opte por una camioneta V6, que sale la mitad y hasta es más barata de mantener. Pero estos "gustitos" siempre tienen algún fanático que está dispuesto a dárselo.