La icónica Ferrari 512 TR Testarossa que perteneció a Michael Jordan, considerado por muchos como la máxima figura de la historia de la NBA, fue localizada después de permanecer en paradero desconocido durante quince largos años. Este mítico vehículo de la casa italiana, que había cambiado de manos en una subasta celebrada en 2010, fue hallado gracias a la labor de Curated, una empresa especializada en la búsqueda y restauración de automóviles de época, que logró establecer contacto con el último propietario del deportivo.

La Ferrari, que se erigió como un símbolo de la época gloriosa de "Su Majestad" defendiendo los colores de los Chicago Bulls, fue adquirida por el astro estadounidense el 29 de febrero de 1992, tal como detalló la propia empresa Curated en sus plataformas digitales. Ese mismo año, Jordan fue captado al volante de este lujoso automovil por las calles de Chicago, en ruta hacia un crucial encuentro de los Playoffs de la NBA, alimentando aún más su imagen de leyenda, así como también en fotografías tomadas en la famosa residencia de Jordan ubicada en Highland Park, Illinois.

Una de las fotos históricas de Jordan, llegando a un partido de los Bulls en su Ferrari

La historia de la Ferrari negra de Michael Jordan

La historia de este automóvil se entrelaza con una curiosa anécdota que acrecienta su misticismo. El 13 de octubre de 1995, Michael Jordan tomó la decisión de vender su preciado Ferrari a Chris Gardner, un empresario cuya inspiradora historia de superación personal sirvió de base para la aclamada película de 2006 "En busca de la felicidad", protagonizada por Will Smith. Como prueba de esta nueva etapa, Gardner personalizó el vehículo con una matrícula que rezaba un elocuente "Not MJ" (No MJ), dejando clara la distinción de su nuevo propietario con respecto a su anterior dueño, la leyenda del baloncesto.

Sin embargo, el destino del Ferrari tomó un rumbo inesperado en el año 2010, cuando fue puesto a subasta, alcanzando una cifra cercana a los 100.000 dólares. Tras esta transacción, el automóvil desapareció del ojo público sin dejar rastro alguno, generando una oleada de especulaciones y transformando su paradero en un verdadero enigma para los entusiastas tanto del baloncesto como del universo automovilístico de lujo. Durante más de una década, coleccionistas, seguidores y medios de comunicación tejieron conjeturas sobre su posible ubicación, convirtiéndose este 512 TR en una suerte de leyenda urbana del motor.

Quince años después de su misteriosa desaparición, el Ferrari ha sido finalmente localizado por Curated, una compañía con sede en Miami reconocida por su expertise en la restauración y comercialización de automóviles clásicos de alto valor. En un video difundido a través de la plataforma YouTube, John Temerian, cofundador de la empresa, describió el hallazgo como un momento cumbre en su trayectoria profesional. "Hay pocos instantes en este negocio que realmente te erizan la piel... Encontrar este coche fue como resolver un misterio que nos ha perseguido durante años. Todos conocían la matrícula. Todos conocían la leyenda. Pero nadie sabía dónde estaba. Hasta ahora", confesó Temerian con palpable emoción.

Así era la icónica Ferrari negra de Jordan por dentro

Según las revelaciones de Curated, el automóvil había permanecido oculto durante todo este tiempo, celosamente custodiado por un propietario que optó por mantenerlo alejado de la atención mediática. Este sorprendente descubrimiento no solo pone fin a años de conjeturas y teorías, sino que también rescata del olvido una pieza de incalculable valor histórico que conecta de manera única el legado deportivo imborrable de Michael Jordan con el exclusivo mundo de los automóviles de lujo.

El Ferrari 512 TR Testarossa no es simplemente un vehículo de alta gama; representa un significativo capítulo en la vida de Michael Jordan, coincidiendo con su apogeo en la NBA, donde conquistó seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, además de acumular innumerables récords y reconocimientos. Durante la década de los 90, "MJ" no solo dominó el panorama del baloncesto mundial, sino que también trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un auténtico ícono cultural a nivel global. Este Ferrari en particular, con su diseño inconfundible y su estrecha asociación con una de las figuras más influyentes en la historia del deporte, se ha consolidado como un símbolo perdurable de aquella época dorada.

El hallazgo de este emblemático vehículo no solo genera una gran expectación entre los coleccionistas de automóviles clásicos, sino que también reaviva el interés por los objetos personales de Jordan, cuya influencia continúa trascendiendo generaciones. Tras quince años de incertidumbre, el misterio que rodeaba al paradero del Ferrari del que para muchos es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ha sido finalmente desvelado, devolviendo a la luz una joya automotriz con una historia fascinante.