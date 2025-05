Circular sin la patente visible es una infracción que puede generar importantes sanciones económicas y problemas legales. En Argentina, la exhibición correcta de las placas es fundamental para garantizar la seguridad vial y facilitar la identificación de los vehículos en tránsito. No se trata solo de una formalidad, sino de una obligación que todo conductor debe respetar para evitar multas.

En este artículo, te explicamos qué implica manejar sin patente y cuáles son las consecuencias previstas para 2025.

Multas por conducir sin patente en 2025: qué montos se aplican

Provincia de Buenos Aires

Desde inicios de mayo, los conductores en la provincia de Buenos Aires que circulen sin la patente colocada correctamente o sin una placa oficial enfrentarán multas que van desde los 75.300 hasta los 150.600 pesos.

Esta actualización de sanciones fue oficializada por el Gobierno bonaerense mediante la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y publicada en el Boletín Oficial.

La actualización de los importes fue oficializada a través de la Resolución 6/2025, que establece en 1.506 pesos el valor de la Unidad Fija (UF), empleada como referencia para calcular las multas de tránsito.

Este valor se calcula según el precio del litro de nafta premium registrado en la estación del Automóvil Club Argentino en La Plata al inicio de cada mes. Supone un aumento del 3,58% en comparación con el valor anterior de 1.452 pesos que estaba vigente en marzo.

El valor de otras infracciones en PBA

Exceder el límite de velocidad: multas que van desde $212.400 hasta $1.416.000

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: sanciones entre $283.200 y $1.416.000

Circular en sentido contrario o por la banquina: multas de $283.200 a $1.416.000

Manejar con la licencia suspendida por ineptitud: de $212.400 a $1.416.000

Transportar más pasajeros de los permitidos por el vehículo: entre $212.400 y $708.000

Negarse a presentar la documentación requerida: sanciones de $141.600 a $708.000

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): multas de $141.600 a $708.000

Pasar un semáforo en rojo: entre $141.600 y $708.000

Manejar con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: multas de $141.600 a $708.000

No utilizar el cinturón de seguridad: sanciones entre $141.600 y $708.000

Estacionar en lugar indebido: multas que van de $70.800 a $141.600

Circular sin la patente colocada: sanciones de $70.800 a $141.600

Manejar con la licencia vencida: multas de $70.800 a $141.600

Conducir sin seguro vigente: entre $70.800 y $141.600

Circular sin la cédula de identificación del vehículo: multas de $70.800 a $141.600

Ciudad de Buenos Aires

El monto de las multas en CABA se calcula en Unidades Fijas (UF), donde cada unidad equivale al precio de un litro de nafta premium en la Ciudad. Así, el control de las infracciones de tránsito se realiza mediante un sistema integrado que incluye cámaras de seguridad, radares, alcoholímetros y denuncias ciudadanas.

Con la actualización de las multas sucedida en abril pasado, quienes intenten no lleven patente en su vehículo, o deseen ocultarla o taparla, enfrentarán sanciones económicas severas, que podrán superar los $600.000.

El valor de otras infracciones en CABA

Superar los 140 km/h: multas que oscilan entre $252.080 y $2.520.800.

Cruzar una barrera ferroviaria baja: de $252.080 a $1.260.600.

Ocultar total o parcialmente la patente: sanción fija de $630.200.

Avanzar con el semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Bloquear rampas para personas con discapacidad: $189.600.

Escribir o leer mensajes de texto al volante: $126.040.

Interrumpir carriles exclusivos (como los de transporte público): $94.530.

Usar auriculares o hablar por teléfono mientras se maneja: $63.020.

Estacionar en lugares indebidos: multa de $63.020.

No llevar colocado el cinturón de seguridad: $63.020.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): $63.020.

Exceder el límite de velocidad en más de 20 km/h: $44.114.

Manejar con la licencia vencida: $31.510.

No contar con licencia de conducir: $31.510.

Conducir sin patente: una infracción que puede salir cara

Conducir sin la patente visible o en condiciones no reglamentarias no solo representa una falta grave, sino que también puede derivar en una multa considerable, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Respetar esta obligación legal es fundamental para evitar sanciones económicas y contribuir a una circulación más segura y ordenada. La correcta identificación del vehículo es una condición indispensable en la vía pública, y no cumplir con ella tiene un costo cada vez más alto.