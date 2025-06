Volkswagen tiene los días contados para cesar la producción del auto SUV Taos en la planta de General Pacheco.

La automotriz confirmó su decisión en abril pasado, cuando anunció una inversión de u$s580 millones para producir una nueva camioneta, aunque la información ya estaba circulando hace un año.

Si bien la compañía no lo había reconocido de forma oficial, todos los datos indicaban que el SUV se dejaría de fabricar en el país para comenzar a ser importado desde México, donde también se fabrica en la actualidad.

De esta manera, desde el lanzamiento en la Argentina, que se realizó en mayo del 2021, tras una inversión de u$s650 millones, la vida del modelo apenas alcanzó los cuatro años.

El origen del proyecto Taos y la corta vida

El proyecto de fabricar un SUV mediano en Argentina comenzó a analizarse a comienzos de 2016, según trascendió en ese momento, pero distintos motivos hicieron que se retrasara. En el medio, por ejemplo, se declaró la pandemia de covid.

De todas maneras, la confirmación oficial llegó a fines de 2018, después de una larga negociación entre la filial local y la casa matriz, tanto por motivos de costos como laborales.

La cuenta regresiva para la producción de Taos comenzó.

Con la pandemia en el medio, el proyecto se demoró unos meses hasta salir a la luz. La automotriz estaba realizando una jugada importante, ya que, aunque fuera otro segmento, debía reemplazar industrialmente a la exitosa Surán.

Desde el inicio tuvo problemas. La mayoría de las piezas llegaban desde México, donde también se fabrica y no fue fácil la adaptación. No pudo recibir los beneficios de la Ley de Autopartes por no cumplir el porcentaje de contenido local de piezas. También tuvo que superar problemas de calidad que complicaron el proyecto.

A esto se sumó que, con el cambio de Gobierno, en 2019, el segmento de este vehículo fue castigado con el "impuesto al lujo" y eso cambió los planes de volumen. Cuando se definió, los modelos del precio que iba a tener Taos no estaban alcanzados.

Pese a eso, el SUV Taos se posicionó bien en el mercado interno. Y se mantiene hasta hoy en el ranking de los 10 modelos más vendidos. Sin embargo, los problemas de competitividad hicieron que las exportaciones no fueran las esperadas. Así se llegó a comienzos del año pasado, cuando se conocieron los planes de dejar de fabricarla e importarla desde México.

El tiempo entre los primeros rumores de su salida fabril hasta su oficialización se debió a que la automotriz debía cerrar la negociación para producir la nueva Amarok, conocido como Proyecto Patagonia.

Volkswagen fabricará el Proyecto Patagonia en lugar del SUV.

Cuándo se deja de producir Taos

Tras idas y vueltas, está todo definido para el fin de producción de Taos. La fecha estimada, según informaron desde la empresa en su momento, era junio de este año y la automotriz ya comunicó oficialmente, a su red proveedores, que tiene fecha concreta de finalización.

Según la nota enviada por la terminal, el cronograma es el siguiente:

19 de junio: será detenida la producción de Taos en la planta de Body y Pintura.

en la planta de Body y Pintura. 24 de junio: será detenida la línea de Montaje.

25 de junio: no habrá actividad en ninguna de las tres plantas.

en ninguna de las tres plantas. 26 de junio: se retomará la producción de la camioneta modelo Amarok en planta Body y Pintura, en un único turno de 6:00 a 14:45.

La nota enviada a proveedores aclara que esas fechas pueden sufrir modificaciones.

De esta manera, se confirma también que Volkswagen eliminará un turno de producción para producir únicamente Amarok hasta la llegada de inicio de fabricación de la nueva pickup del Proyecto Patagonia, a fin de 2026 o comienzos de 2027.