Autos más baratos desde Chile: a qué precios los vas a poder importar y cuánto es el valor en Argentina

Esta semana fue confirmado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger: a partir de ahora, cualquiera de nosotros podrá importar, sin necesidad de tener intermediarios, un auto desde Chile o cualquier otro país, siempre que no sea un modelo que pertenezca al Mercosur.

En el caso de Chile, se trata de un país al que muchos argentinos viajan para comprar electrónica, electrodomésticos, ropa y calzado más baratos. Hasta ahora, la vuelta siempre tenía que ser en micro, pero cuando se apruebe la resolución, el que lo planee tendrá la posibilidad de regresar en un auto 0Km comprado en el país vecino.

La realidad es que por el momento los números apenas si justificarían lo que implica volverse en un vehículo comprado en Chile, porque el precio promedio de los autos rondan los u$s22.000, y a esto que habría que sumarle todos los costos de importación, pero sí hay algunos vehículos más económicos que podría ser atractivo para el argentino que quiera cambiar su auto.

Autos más baratos desde Chile: a qué precios podés importar y cuánto es el valor en Argentina

Para que esto sea conveniente, hay que tener en cuenta la gama más barata de ambos mercados:

En Chile, el Suzuki Alto GL , citycar de origen indio, que cuesta u$s7.678 .

, citycar de origen indio, que cuesta . En Argentina se ubica en la línea de abajo de las listas el Renault Kwid, cercano a los u$s20.000.

En cuanto a la suma del auto que se trae de Chile más impuestos, hay que hacer el siguiente cálculo: el Suzuki trasandino comenzaría con el precio FOB (u$s7.678) más un seguro, el arancel de importación del 35%, tasas del 3% e impuestos internos que rondan el 10%, e incluir el IVA del 21%. Con todo esto, el valor se iría a aproximadamente u$s16.000 netos.

Cambios en los trámites y qué aspectos tener en cuenta

Aunque el anuncio fue público, la implementación práctica aún depende de la reglamentación técnica, que deberá ser emitida por la Secretaría de Industria y Comercio. Por ahora, importar un vehículo por cuenta propia sigue siendo legal, pero muy difícil sin el respaldo de una estructura empresarial.

Actualmente, para que un auto circule en Argentina debe contar con dos licencias: la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), otorgada por el INTI, y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que depende de la Subsecretaría de Ambiente. Estos trámites son costosos y lentos, y por lo general solo los gestionan terminales o importadores registrados.

La reforma anunciada por Sturzenegger introduce una figura nueva: el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que reemplazaría a la LCM bajo la Ley Nacional de Tránsito. El CSV permitiría una validación automática de autos que cumplan normas internacionales reconocidas por el Estado argentino, agilizando el proceso.

Más allá del costo, hay otras variables a tener en cuenta. Una es la adaptación mecánica del auto a las condiciones locales: tipo de combustible, normas de emisión (Euro 5 en Argentina) y estado de las rutas. Si el vehículo no fue preparado para ese entorno, puede fallar o incluso quedar fuera de garantía.

Otro punto importante es el acceso a la documentación técnica. El nuevo régimen propone un sistema de homologaciones abiertas, con las especificaciones de modelos comercializados en el país disponibles para consulta pública. Para modelos que no se venden en Argentina, el comprador deberá conseguir la documentación directamente del fabricante o del país de origen.

Sin embargo, esto no garantiza el éxito del trámite. Algunos autos vendidos en otros países pueden no incluir equipamiento obligatorio en Argentina, como el control de estabilidad (ESP). Así, un mismo modelo puede estar aprobado en Europa, pero no cumplir los requisitos locales si se trata de una versión distinta.