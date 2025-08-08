La marca más vendida de origen asiático lanzó una nueva versión de su modelo más accesible en SUV. Los detalles, precio y equipamiento

Baic se convirtió en la marca china más vendida del mercado, la cual ha crecido por la venta de diferentes modelos, especialmente por los SUV más equipados y accesibles.

Uno de los más patentados es el X55, que se vende en diferentes versiones, con un valor de entrada de gama de 39.700 dólares.

Sin embargo, para quienes buscan un modelo de acceso de la marca Baic, el más barato es el X35, un modelo chico, cuyo valor arranca en u$s25.500. Es el X35 Fashion, que se completa con el X35 Luxury, a 28.200 dólares.

Además como novedad, para potenciar este modelo, se sumó ahora una opción intermedia entre la entrada de gama y la full, que es la Fashion Plus, que sale 27.200 dólares.

Cómo es el Baic X35

El SUV más chico de la marca china, el cual abre el paso a los modelos de la casa. Cuenta con un diseño más clásico que el X55, que es más moderno y con estética coupé; y que el BJ30, que es más robusto y con líneas todoterreno.

En cuanto al X35, desde el entrada de gama está equipado con un frontal que es ancho, con su parrilla enmarcada por una línea cromada que se destaca en otra más gruesa superior y que también rodea a los faros, son Led.

El Baic X35 es el modelo de entrada de gama de la marca, del segmento de los SUV chicos.

Por dentro es muy amplio a pesar de ser el más chico de la marca, caracterizado por una consola central fácil de utilizar, en conjunto con una pantalla de 8" con conectividad bluetooth.

En este caso, desde el Fashion tiene sensores de estacionamiento.

El motor es 1.5 Turbo de 150 CV, con caja automática CVT, y acelera de 0 a 100 km/h en 11.2 segundos. En seguridad, tiene ABS + EBD; EBA ; ESP y TCS.

El nuevo SUV se impone como una opción intermedia entre el base y el full.

En la nueva versión intermedia, que acaba de sumarse al mercado y se llama Fashion Plus, suma, especialmente, adicionales de equipamiento. Entre ellos se destacan la cámara de estacionamiento, asientos de cuero, botón de encendido; y Total Conectividad.

Por último, la edición más equipada, agrega tapizado de cuero de varios colores y, junto a la pantalla multimedia de 8" y el Bluetooth, seis speakers.

Con este modelo, la marca asiática amplía la gama a tres versiones, cambiando sus precios y actualizando sus modelos con más equipamiento.